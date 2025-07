El Ayuntamiento atribuye el freno del Distrito Tecnológico de Madrid a la falta de potencia eléctrica

El plan de convertir el polígono industrial de Julián Camarillo, ubicado en San Blas, en el gran Distrito Tecnológico de Madrid no termina de arrancar. La que fuera una de las promesas electorales del mandato permanece paralizado por las dificultades de la capital de atraer innovación e inversión tecnológica debido a la falta de potencia eléctrica suficiente, tal como ha denunciado el delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño.

La "barrera real" de la inversión en transformación digital en Madrid es la "falta de disponibilidad de potencia energética", ha argumentado el delegado al ser preguntado en la comisión ordinaria del ramo por las medidas tomadas hasta la fecha por el Gobierno municipal para impulsar el proyecto bautizado como MadBit y que estaba destinado a albergar el mayor centro de datos de la capital.

"Madrid está limitada por Red Eléctrica", ha afirmado con contundencia Niño, según quien cada vez que una empresa se dirige al operador único del sistema eléctrico español, este "le dice que dentro de un par de años le aseguran la potencia energética". El resultado, ha señalado el delegado, es que mientras que la capacidad de centros de datos en toda España "ha crecido un 20% en los últimos seis meses", en la capital lo ha hecho "cero", manteniéndose en los 792 megavatios actuales.

"Por mucho que hagamos nosotros [...], sin energía no hay centros de datos. Sin centros de datos no hay nube. Sin nube no hay inteligencia artificial. Y, sin inteligencia artificial, no hay transformación digital", ha subrayado Niño. Por lo tanto, el Distrito Tecnológico de Madrid "va a tener que esperar este Gobierno se vaya y entre un Gobierno que apueste por la transformación digital", ha zanjado Niño.

Hoteles en vez del Distrito Tecnológico

Las críticas del titular de Innovación y Emprendimiento al supuesto bloqueo que experimenta la capital han llegado en respuesta a una pregunta de la concejala de Más Madrid Sara Ladra sobre la transformación del polígono de Juan Camarillo. La edil de la oposición critica el abandono del proyecto, reprochando la transformación del área en un “hub hotelero low cost” en lugar del centro neurálgico de datos que se prometió.

Así, Ladra acusa al Consistorio de haber permitido un crecimiento descontrolado del turismo barato en la zona, señalando que el número de hoteles en San Blas Canillejas ha crecido un 27% desde 2020, frente al 10% del conjunto de la ciudad. “El número de hoteles de una estrella en San Blas se ha duplicado”, ha señalado. Para Ladra, la falta de una estrategia real ha desembocado en una cesión de competencias al sector privado, como ejemplificó con el proyecto Madrid Innovation District, ubicado finalmente en Valdebebas y no en San Blas.

Niño ha defendido la actuación del Ayuntamiento en el entorno de San Blas y asegurado que el Gobierno municipal sí está trabajando en la mejora del área para atraer inversión tecnológica. “Se han mantenido diversas reuniones con áreas de gobierno, buscando sobre todo la mejora del entorno”, ha afirmado, destacando que solo en 2023 se invirtieron 525.000 euros en la zona de la calle Albasán y que en 2024 ya se han destinado casi 800.000 euros a mejoras en el polígono.