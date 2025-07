Max Richter, belleza sin límites en la noche más (neo)clásica del Botánico

El concierto más sonado que Max Richter había ofrecido hasta la fecha en Madrid tuvo lugar hace ocho años casi exactos, en una nave de Villaverde. El público estaba convocado para asistir a su interpretación de las ocho horas de Sleep, un proyecto que unía música y neurociencia con el que el compositor pretendía acompañar los ciclos del sueño que se suceden a lo largo de una noche. 400 personas asistieron entonces, pertrechadas con colchonetas y sacos de dormir, a un concierto que no había exactamente que ver ni escuchar, o solo a ratos, porque de lo que se trataba era precisamente de eso, de dormir. Hubo algunos que no, pero muchos llegaron a conciliar el sueño, y todos vivieron al menos un anochecer y un amanecer de verano mecidos por los acordes del germano-británico. sigue siendo, a día de hoy y en su versión reducida, el disco de música clásica más streameado de la historia.

No había este lunes colchonetas ni gente tumbada esperando para ver a Richter, un tipo acostumbrado a romper ciertos moldes. Era un público algo más formal, dentro del desenfado veraniego, el que llenaba las 2.500 butacas de las que dispone el festival Noches del Botánico en su formato 'sentado'. Aquí no se venía a dormir, sino a estar muy atento: el concierto llevaba completamente vendido desde abril, un síntoma de la expectación que despierta el que probablemente sea el artista más popular de lo que hemos convenido en llamar música neoclásica o música clásica contemporánea.

El grueso de la audiencia se movía a lo largo de los 40 y los 50, muchos de ellos aficionados que seguramente llevan más de una década escuchando a Richter, al menos desde que, antes de Sleep, el músico publicase aquella maravilla que fue su recomposición de Las Cinco Estaciones de Vivaldi, siempre amparado por un sello, Deutsche Grammophon, que es uno de los grandes transatlánticos de la música clásica, pero también de los que más ha hecho por renovarla. A algunos puristas estas cosas les suenan a herejía, pero sí: Richter es uno de esos compositores capaces de hacer que le guste la música clásica a quienes no les gusta la música clásica.

Un concierto en dos mitades

Nada más salir al escenario acompañado por sus músicos, Richter anunció que este sería un concierto dividido en dos partes. La primera estaría dedicada a In A Landscape, su último disco, publicado el año pasado, y la segunda a The Blue Notebooks, un álbum que salió originalmente en 2004 y que ha ido sumando reediciones especiales a medida que cumplía años.

Dijo el músico, siempre concienciado, siempre político a su manera, que la primera de estas obras es "una pieza sobre la posibilidad de reconciliar polaridades en un mundo cada vez más dividido", y también una creación consagrada "al paisaje [en alusión al 'landscape' del título] que nos rodea, pero también al que llevamos dentro”. La formación, con una pequeñísima variación, sería la misma a lo largo de toda la noche: él repartiéndose entre teclados electrónicos, ordenador y piano de cola, y un quinteto de cuerda secundándole en el que uno de los chelos hacía las veces de segundo teclista.

Arrancó con la tranquilidad, algo inquietante, de They Will Shade Us With Their Wings, que se abre con el zumbido de una frecuencia (la electrónica ha sido un terreno explorado a menudo por el músico) que, en el vergel de la Complutense, parecía acompasarse con el sonido de las chicharras en el atardecer canicular del parque. Si las cuerdas eran las encargadas de dibujar la melodía de ese primer movimiento, en el tercero, A Colour Field (Holocene), más contundente, fue su piano el que tomó el mando. Sonaron en algún momento unos pájaros pregrabados que bien podrían haber sido los de los árboles que rodeaban al escenario, introducción a un And Some Will Fall en el que asomaría toda la potencia dramática de Richter.

Minimalismo pop

Músico educado en el minimalismo y ferviente practicante del mismo, sus trabajos suelen seguir un esquema habitual: las piezas importantes se van alternando con interludios de pasajes más incidentales, a menudo simples frecuencias electrónicas o grabaciones de campo. En los movimientos explícitamente musicales normalmente hay un tema principal que se repite esquemáticamente con pequeñas variaciones tonales, y al que se superpone otro más melódico. El ejemplo perfecto es And Some Will Fall, un precioso adagio que provocaría los primeros suspiros de la noche.

Richter, durante su concierto en Noches del Botánico. / Vega Halen - Noches del Botánico

La capacidad de Richter para crear melodías cercanas al pop sin salirse de los esquemas de la música académica es prodigiosa. También para construir atmósferas y paisajes sonoros, de ahí que haya dedicado buena parte de su carrera a crear las partituras de infinitas películas y series, entre otras Vals con Bashir o The Leftovers. Hay temas en los que se queda solo al piano, hay momentos puramente electrónicos y hay piezas que, con todo el grupo movilizado, son absolutamente acústicas. Asoman de nuevo las lágrimas en Movement Before All Flowers, y no deja de sorprender, aunque se haya escuchado antes, como con poquísimas notas consigue crear un paisaje postindustrial entero en A Time Mirror (Biophony). La primera parte remata con otro drama de altos vuelos, Love Song (After JE), en la que un violín y el piano se bastan para provocar escalofríos.

Libretas azules por la paz

The Blue Notebooks, el disco que ocuparía la segunda parte del concierto, es un trabajo que el músico compuso, contaba en Noches del Botánico, "mientras se estaba armando la invasión de Irak". Un proceso que él vivió alucinado, como si estuviera siendo espectador de la pura ficción que parecía aquel mortífero esperpento. Para escribirlo se inspiró en Franz Kafka, "el maestro de la duda", y en la obra del poeta polaco Czeslaw Milosz. A ambos pertencen los textos que, entre otros, la actriz Tilda Swinton leía en el disco original, y que en Madrid se ocupó de recitar, con una voz espectacular, grave y algo rasposa, la cantante, compositora y DJ Afrodeutsche.

A los pasajes que ella leía con atmósferas de fondo le sucedían movimientos en los que Richter volvía a demostrar todo su poder compositivo. El más esperado, On The Nature Of Daylight, un tema que aunque no se compuso para banda sonora hemos podido escuchar en multitud de series y películas, La llegada (2016) entre ellas. Fue el momento de sacar el teléfono y grabar un instante de belleza incontestable para mandar a los que se quiere, o para que los almacene esa memoria de silicio que, con los años, será más fiel que la nuestra.

Todo aquel disco, y por lo tanto el concierto que lo reproducía casi punto por punto en esta noche madrileña de julio, es una especie de viaje alucinado: qué maravilla es Shadow Journal y su electrónica marciana (en su sentido literal, de Marte), o Iconography y ese diálogo imposible, órganos mediante, entre Bach y Steve Reich. Vladimir's Blues casi parece un homenaje a Philip Glass, y Organum suena a iglesia desconsagrada sin necesidad de que estemos en el edificio.

Cuando el piano solo de Richter arranca The Trees y se le van uniendo el resto de instrumentos, en un tema que nunca deja de ganar fuerza y energía a medida que avanza, la esperanza ante tanto dolor parece recomponerse. Fue este el elegido como espectacular y conmovedor fin de una fiesta que el público despidió con júbilo, de pie y esperando una propina que nunca llegaría. Había hambre de belleza en Madrid y Richter fue capaz de satisfacerla, aunque dejase a su público sin postre. En ese espíritu todavía germánico, aunque lleve décadas viviendo en la campiña cerca de Oxford, todo está medido al milímetro. Claro que, sin esa precisión, no habría habido fiesta.