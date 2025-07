Bendito Juan Luis Guerra: una misa tropical con 17.000 fieles para curar las penas de Madrid

Hay quien lleva a Juan Luis Guerra en su cartera. Una estampita a la que, como las de San Expedito y San Pancracio, escondida entre fotos familiares y billetes usados, confía sus plegarias. Anoche, a las puertas de un abarrotado Movistar Arena, algunos las sacaron para agradecerle su buen porvenir. Como un Dios, omnipresente, siempre bondadoso, les ha guiado con una premisa: encontrar la felicidad. Lleva 42 años enseñándoles el camino, dándoles su bendición. Y, claro, a esta altura de la vida, quien va a un concierto suyo sabe lo que va a encontrarse: una misa tropical donde el único mandamiento es celebrarse. Los 17.000 fieles que acudieron a su llamada este martes así lo hicieron: sin prejuicios ni ataduras, le alabaron, le adoraron, le glorificaron. Tal vez, mañana, o cuando sea, sus ruegos se cumplan. Mientras tanto, bailaron. No pararon de hacerlo.

A su eucaristía hay que ir provisto de buenos zapatos. De lo contrario, corre el riesgo de no aguantar el ritmo: Juan Luis tiene 68 años, pero el alma de un jovenzuelo. No paró quieto, de arriba para abajo. Agitando el gallinero al son de un cancionero imperecedero que no ha parado de ganar adeptos. Le bastó interpretar Rosalía para poner al auditorio en efervescencia. Nadie regresó a su butaca desde entonces, convirtiendo el recinto en una macro pista de baile.

Juan Luis Guerra arrancó el concierto del Movistar Arena con 'Rosalía'. / JUANJO MARTIN

“Gracias por el cariño de siempre. Disfruten de esta maravillosa fiesta para ustedes”, comentó. No habló mucho más durante la velada. Es un hombre de pocas palabras y mucha música. Todo lo que tiene que decir está recogido en sus letras. Un legado que el público, variopinto y heterogéneo, recitó como si de un padrenuestro se tratara. “Como tú vida mía yo no encuentro en la tierra otra mujer” (La travesía), corearon unos con las banderas de Colombia y Panamá a la espalda. “Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera” (Vale la pena), continuaron otros mientras ondeaban las de Venezuela y Cuba. Nadie abandonó una ofrenda que cautivó incluso a los no creyentes. Junto a Roger Zayas, Patricio Bonilla, Isidro Bobadilla, Janina Rosado y Juan de la Cruz, su banda, desempolvó sus oraciones más populares.

Juan Luis Guerra recuperó todos sus grandes éxitos para el concierto de Madrid. / JUANJO MARTIN

Tocó El Niágara en bicicleta, Como yo, La llave de mi corazón, Para ti y Mambo 23, entre otros, recuperando cortes de los 14 álbumes que ha alumbrado desde 1984. El último, Radio Güira, con seis títulos, lo editó en 2023. Un viaje hacia la nostalgia que explotó con Visa para un sueño, un merengue en forma de crítica social que reventó las listas mundiales. El tema relataba las trabas que miles de personas enfrentaron para obtener el papel que les abriría Estados Unidos. Hubo quien, entre lágrimas y aplausos, se emocionó al recordarlo. Un grito a la resistencia.

Juvenil hasta las trancas

Al unísono con los músicos que le flanqueaban, Juan Luis cantó al amor arrollador y la injusticia atroz, a quienes viven con condiciones, a los finales trágicos y, en especial, ojo, a la esperanza que lo sostiene todo. Sus canciones siempre destilan cierto halo halagüeño que templa el corazón. Por ello, precisamente, se han vuelto eternas: como en cualquier religión, hay mensajes que traspasan el tiempo. Y los suyos, a golpe de bachata y salsa, además, curan la pena. No le hicieron falta coreografías prodigiosas ni vestuarios excéntricos para cautivar a la masa, sólo un repertorio maestro que ni el reguetón ni el trap han logrado desbancar. “¿Cómo se sienten? Vamos a celebrar”, soltó el artista, que atesora 31 Grammys Latino. Aunque no paró de recolocarse el pinganillo izquierdo, no mostró ningún síntoma de agotamiento. Todo lo contrario: juvenil hasta las trancas, movió el esqueleto al gusto.

Juan Luis Guerra ha editado 14 álbumes desde que debutó en 1984. / JUANJO MARTIN

Por momentos, gracias a las palmeras, tambores y arenales que salpicaban las pantallas traseras, Madrid se transformó en su República Dominicana natal. Aún más cuando sonó Ojalá que llueva café, su primer éxito, el que le catapultó y le volvió inmortal. Para entonces, a falta de las popularísimas La bilirrubina y Bachata rosa, a dúo con Alejandro Sanz, que terminaron de colapsar el espacio, Juan Luis ya había ascendido a los cielos. Se obró el milagro. Otra vez. Como en cada concierto. Amén.