Hartos del "abandono", el barrio de Campodón de Alcorcón prefiere pertenecer a Villaviciosa de Odón

Muchos vecinos del barrio de Campodón, uno de los barrios más aislados de Alcorcón, se sienten más habitantes de Villaviciosa de Odón. De hecho están físicamente más integrados en este municipio que en el que oficialmente residen. Y creen que esta situación les perjudica, no sólo por el "abandono" que dicen padecer en sus aceras, zonas verdes y hasta las farolas, sino en especial económicamente con impuestos más elevados.

"¡Vamos a Villaviciosa Ya!" es el nombre y el lema de la plataforma que han impulsado vecinos de este barrio para solicitar formalmente la anexión a Villaviciosa -una posibilidad recogida en la ley de Administración Local de la Comunidad de Madrid- por la vía de la recogida de firmas. Mientras, en el Ayuntamiento de Alcorcón no se dan por enterados y afirman no saber nada oficialmente.

Ventajas y beneficios

De momento han iniciado una campaña informativa con panfletos titulados "las ventajas y beneficios de pertenecer a Villaviciosa de Odón", una localidad incluso físicamente más próxima que Alcorcón.

Y que mejor que apelar al bolsillo para convencer: sus promotores -la Asociación Vecinos Mejora Urbanización Campodón- afirman que, perteneciendo a Villaviciosa de Odón, pagarían un 25% menos de IBI, un 50% menos de tasa de basuras e incluso un 100% menos de vado, lo que, aseguran, supondría un ahorro anual (en un adosado) de "aproximadamente 700 euros", según se dice en el folleto al que ha tenido acceso Efe.

Incluso aseguran que formando parte de Villaviciosa, municipio del que solo les separa una calle, "podrían beneficiarse de una revalorización del 20% en sus propiedades", atribuida a una mejor eficiencia en los servicios públicos y una carga impositiva más justa.

Compromiso de mejora

En el Ayuntamiento de Alcorcón no se dan por enterados oficialmente, pero no niegan conocer lo que sucede en este barrio, uno de los más alejados de sus despachos. Fuentes de la corporación explican que "por parte del Ayuntamiento, reafirmamos nuestro compromiso para mejorar este barrio no solo desde el permanente contacto con los vecinos y vecinas de este barrio, tanto con la Asociación de Vecinos y Vecinas La Unión, como con la Comunidad de Propietarios Villas de Alcorcón como con la Entidad de Conservación".

Entrada al barrio de Campodón. / AD

Una mejora que "se demuestra con hechos efectivos como la creación de zonas verdes, pistas deportivas y zonas infantiles desde el Ayuntamiento de Alcorcón, así como la mejoras efectuadas en el barrio": "Somos conscientes de las dificultades y problemas existentes, algunos de ellos derivados del deficitario mantenimiento realizado durante los últimos años llevado a cabo por la entidad de conservación antes de que se disolviera, si bien queremos reiterar el compromiso del Ayuntamiento de seguir apostando por este barrio", añaden.

Una de las iniciativas que destaca el Ayuntamiento de Alcorcón para retener a los vecinos descontentos es Retamar de la Huerta, un proyecto urbanístico colindante con Campodón que "permitirá mejorar aún más la integración de este barrio con el resto de la ciudad".

Ejemplos del "abandono"

El Plan Integral propuesto por el PP contemplaba actuaciones concretas y urgentes en el conjunto del barrio de Campodón, entre las que destacan la renovación y creación de aceras accesibles en ambos lados de la calle del Prado; o la mejora integral de la iluminación pública en toda la zona.

La asociación que promueve la recogida de firmas pone algunos ejemplos del "abandono" del que se quejan: el colegio público más cercano de Alcorcón está a 7 kilómetros y el del municipio vecino a 2,6 kilómetros; los institutos públicos a 7,3 kilómetros frente a 4,9; la Policía Municipal a 7,2 kilómetros frente a 4,6; los centros de salud a 6,6 y 5 kilómetros; los ayuntamientos a 6,2 y 3 kilómetros, las bibliotecas a 6 frente a 4 kilómetros.

Y esta es su presentación a los habitantes del barrio: "Desde la Asociación de Vecinos por la Mejora de Campodón queremos manifestar públicamente nuestra voluntad de promover un cambio de pertenencia administrativa al Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, ante la falta de servicios adecuados por parte del Ayuntamiento de Alcorcón, a pesar de los elevados impuestos que los residentes de esta urbanización seguimos abonando. Campodón necesita un ayuntamiento comprometido con el bienestar de sus vecinos y con la ejecución de actuaciones clave que transformen nuestro entorno y eleven nuestra calidad de vida".