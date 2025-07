La aplicación de moda para alquilar piscinas en Madrid: la mejor forma de combatir el verano

Hacer frente al verano madrileño no resulta tarea sencilla. Las altas temperaturas no cesan y, para aquellos que no tienen la posibilidad de escapar a la playa o la montaña y no disponen de piscina propia, la situación es difícil de sobrellevar. Entre tanto, ha nacido la aplicación Cocopool, que ofrece el alquiler de multitud de viviendas que cuentan con piscinas y jardines a su disposición. Este recurso, que ha surgido de forma novedosa, se ha convertido en el mejor aliado para todos aquellos que buscan combatir el calor incesante de Madrid.

Cocopool es un espacio en el que propietarios y arrendatarios colaboran para alcanzar un bien común. De esta forma, solo es necesario especificar en qué localidad estás interesado, así como la franja horaria y el número de personas que ocuparán la vivienda de forma temporal, siempre adaptándose a las condiciones reclamadas por el cliente.

Alquiler de piscinas en Madrid

Si centramos el foco en la capital de España, encontraremos hasta 126 viviendas disponibles para alquilar con piscina y 19 en la categoría de jardines. Madrid es una de las ciudades con mayor reclamo de la aplicación, debido a que el número de población es elevado y, además, se encuentra a varias horas en coche de la costa más cercana.

Multitud de viviendas están disponibles en Cocopool. / Bcn

Los precios oscilan entre los 15 y los 250 euros la hora, con todo tipo de variedades y estilos. Los usuarios pueden desarrollar diversas actividades, tales como celebración de cumpleaños, eventos privados, barbacoas, gender reveal... Cabe destacar que el anfitrión es la persona encargada en establecer las normas de uso de la vivienda y los usuarios deben adecuarse a lo previamente pactado.

Cómo funciona Cocopool

La plataforma líder en alquiler de piscinas y espacios por horas en España funciona en dos direcciones. Por un lado, los usuarios que desean arrendar una vivienda deben registrarse y publicar una oferta al respecto. Hay cientos de anfitriones que ya ganan dinero alquilando su espacio cuando no la usan. En el momento en el que reciban ofertas tendrán la posibilidad de aceptar o declinar la propuesta.

En el caso de los arrendatarios, tienen la capacidad de explorar entre cientos de espacios y elegir el que mejor se adapte a su celebración o actividad. La solicitud se realiza por medio del calendario. Después, llega el turno de pagar con tarjeta de crédito, pero no se te cobrará nada hasta que el anfitrión haya aceptado. Por último, recibirás un correo electrónico de confirmación, la dirección exacta del espacio y toda la información necesaria de tu reserva.