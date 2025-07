Abre el plazo de solicitud de becas para FP de Grado Medio y Superior en la Comunidad de Madrid: así puedes conseguirlas

En pleno verano y con los estudiantes disfrutando de las vacaciones, la Comunidad de Madrid abre el plazo para solicitar las becas de Formación Profesional de Grado Medio y Superior. El plazo da comienzo este martes y estará disponible hasta el próximo 5 de agosto. La convocatoria se publicó este lunes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y contará con un presupuesto de 30,5 millones de euros, que prioriza a los estudiantes provenientes de familias con menos recursos económicos. Las cuantías se repartirán en función de la renta familiar y, como novedad, tienen opción de prolongarse para los siguientes cursos, siempre que se mantengan los requisitos exigidos. Los alumnos interesados pueden tramitar las becas en la web institucional, así como presentar la documentación a través del portal institucional de la Comunidad de Madrid.

Requisitos para optar a las becas de FP de Grado Medio y Superior

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha unificado este año las becas de Grado Superior y Medio, que se tramitarán por primera vez en un único procedimiento adaptado a la nueva normativa. Están dirigidas a estudiantes de centros privados autorizados de la Comunidad de Madrid en las modalidades presencial, semipresencial y virtual.

La Comunidad de Madrid establece una serie de requisitos para los estudiantes y que, de esta forma, se distribuyan para aquellos que más lo necesitan. Los requisitos para obtenerlas son estar matriculado o tener reservada la plaza para el próximo curso, no ser alumno repetidor del curso para el que se solicita la beca, no superar el límite de renta per cápita familiar de 35.913 euros y ser residente en la Comunidad de Madrid. Además, se introduce como novedad la posibilidad de prorrogar la ayuda que se obtenga en la actual convocatoria para los cursos 2026/27 y siguientes, siempre que el beneficiario mantenga las circunstancias por las que se le conceda este año y lo solicite.

Abierto el plazo para solicitar becas de Grado Superior y Medio en la Comunidad de Madrid. / HÉCTOR GONZÁLEZ| Glòria Sánchez - Europa Press / HÉCTOR GONZÁLEZ| Glòria Sánchez - Europa Press / HÉCTOR GONZÁLEZ| Glòria Sánchez - Europa Press / Europa Press

Cuantías de hasta 3.250 euros anuales

En Grado Superior, la cuantía que recibirán los becados en el primer curso oscila entre los 2.500 y los 3.250 euros anuales, en función de la renta per cápita familiar. Para el segundo y tercer curso (este último para los dobles ciclos), la ayuda económica estará entre los 1.925 y los 2.525 euros. Por su parte, los alumnos de Grado Medio podrán optar a una ayuda para todo el año de entre 1.659 y 2.765 euros también según su renta.

Además, los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI) e Ingreso Mínimo Vital (IMV) recibirán 3.500 euros en primero y 2.800 en segundo y tercer curso del Grado Superior; mientras que si estudian un Grado Medio la cuantía será de 3.000 euros anuales.