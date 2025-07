Madrid subterráneo, oscuro y magnético: así se convierte la capital en protagonista de la nueva novela negra de Toni Sánchez Bernal

En Atrapada en la oscuridad (Planeta, 2025), Toni Sánchez Bernal transforma el subsuelo de Madrid en un escenario tan inquietante como revelador. Un Madrid que no solo sirve de telón de fondo a un thriller psicológico adictivo, sino que emerge como un personaje más, oscuro, laberíntico y lleno de secretos olvidados bajo tierra. Estaciones de metro abandonadas, túneles sellados, leyendas urbanas y espacios a los que casi nadie accede: el autor invita a los lectores a un descenso literal y emocional a las profundidades de la capital. "Madrid es una ciudad que moldea a quienes la habitan, y en esta novela lo hace tanto con la historia como con los personajes", afirma el autor. La trama, que tardó tres años en escribirse, está cargada de tensión moral, deseo de venganza y dilemas éticos, y encuentra en la ciudad un reflejo físico de sus conflictos internos: pasadizos ocultos, ruinas tapiadas, entradas selladas que apuntan hacia un pasado político, urbano y emocional por explorar.

Un Madrid que existe y que casi nadie conoce

Lejos del cliché castizo, la novela recorre lugares reales y visitables, aunque muchos pasen desapercibidos incluso para quienes viven en la ciudad. El primer capítulo se adentra en los túneles de Plaza de España, un nudo subterráneo de pasillos y niveles que, tras su remodelación, ha perdido parte de su misterio pero sigue conservando el eco de lo que fue. También aparecen rincones como el Ateneo de Madrid, con sus puertas ocultas y pasajes cercados que supuestamente conectan con el Congreso de los Diputados, o la Fundación Jiménez Díaz, donde las paredes parecen guardar secretos clínicos y humanos por igual, explica. Uno de los escenarios más sugerentes es el del tanque de tormentas de Arroyofresno, una obra de ingeniería de escala casi mitológica que, como recuerda Sánchez Bernal, "es de los más grandes del mundo y aún así pocos madrileños saben que lo tienen bajo sus pies".

Para Sánchez Bernal, el Madrid de Atrapada en la oscuridad es también un mapa emocional, una ciudad que ha recorrido durante once años y que ha contribuido a moldear tanto su vida como su escritura. "Uno es de donde ha nacido su hijo", dice con convicción el tarraconense, explicando por qué eligió esta ciudad para ambientar una historia en la que sus protagonistas, Tania Bilbao y Arturo Yani, se debaten entre lo correcto y lo necesario.

Este Madrid, que oscila entre el lujo institucional y la marginalidad invisible, se convierte así en el terreno perfecto para una novela negra contemporánea que quiere hablar no solo del crimen, sino del alma urbana. Aparecen zonas tan populares como Lavapiés o La Latina, con sus churrerías, contrastando con espacios de poder como el Congreso o el propio Senado, donde —según una leyenda que recoge el autor de la novela— Franco mandó construir un búnker nunca hallado.

De lo personal a lo literario: el subsuelo como metáfora

Aunque el impulso por explorar lo subterráneo nació en la infancia del autor —en sus visitas a cuevas en Tarragona o túneles pirenaicos—, la fascinación por lo oculto y la claustrofobia de lo que no se ve también responden a inquietudes adultas. La novela explora los "cautiverios mentales" y el peso de los traumas personales, reflejados en los personajes y también en esos espacios asfixiantes que les rodean. "Creo que el peor cautiverio es el mental, y en parte esta novela me ha servido para exorcizar tormentas propias", confiesa. Así, el Madrid oculto funciona también como símbolo de los dilemas morales que recorren a Tania y Arturo. Especialmente al joven policía ético y vocacional que lucha por no contaminarse con la corrupción que le rodea. Su camino recuerda al del lector que baja al subsuelo: se enfrenta a la oscuridad esperando, aun así, conservar algo de luz.

Para quienes conocen Madrid, esta lectura puede convertirse en una especie de guía secreta, paralela al paseo urbano. "Ojalá que quien lea la novela se atreva a entrar por primera vez al Ateneo o empiece a mirar de otra manera el entorno del Congreso", desea el autor. Pero también es un aviso de lo que se esconde en las sombras, tanto bajo el suelo como dentro de quienes caminan sobre él.

En definitiva, esta historia no solo pone a Madrid en el mapa de la novela negra actual, sino que lo reinventa, lo reescribe desde abajo, lo convierte en un lugar por "descubrir y por temer". Un Madrid que, en palabras del propio autor, está lleno de "gusanos de tiempo", conexiones invisibles entre la historia, la memoria y el presente. Y ahora también entre la ciudad y sus lectores.