Planificar tu funeral a los 33 años: "Quiero que metan mis cenizas en un fuego artificial y me hagan explotar en la playa"

Lucas lo tiene claro. Desde que vio, junto a su padre, la película ‘El Quinto Elemento’, algo cambió en él. Al principio no sabía muy bien qué era. Hoy, con 33 años, lo ha descubierto. Padre e hijo quieren convertirse en el quinto elemento, precisamente. No en vida, sino cuando sus corazones se paren para siempre. “Es una película importante para nosotros. El universo nos da la tierra, el aire, el fuego y el agua. El quinto somos nosotros. Cuando nos incineren, la idea es meternos en un fuego artificial y que nos hagan explotar desde una playa contra el mar”, explica Lucas Fernández. A sus 33 años y junto a su padre, de 71, ya sabe que quiere irse de este mundo por todo lo alto. “La muerte no me da miedo, creo que es una celebración, como el nacimiento. No hay por qué verlo como un momento triste”, añade. Por el momento se trata de una aspiración, ya que en España todavía no es legal.

Una idea “cachonda” de ver el mundo, según el madrileño que, desde que vio el largometraje por primera vez, su padre y él están más unidos. “Nos marcó”. Como él, miles de personas en España ya saben cómo será su funeral. “Hay quien quiere ser enterrado junto a un libro o gente muy coqueta que ha pedido que le echemos unas gotas de colonia”, explica Alejandro Nieto, CEO de Pazy, la única funeraria en España que permite la personalización del servicio. Cuando Lucas y su padre le explicaron la idea que rondaba sus cabezas, él no daba crédito. “A día de hoy no podemos hacerlo, ya que las cenizas no pueden ser mezcladas con la pólvora, pero hemos tenido casos parecidos en los que hemos transformado los restos de la cremación en la carcasa de una falla de Valencia para que estalle. Eso sí es legal”, relata.

La película 'El Quinto Elemento' inspiró a Lucas y a su padre para convertirse en un fuego artificial. / DAVID RAW

La compañía, en activo desde 2022, nació a raíz de una experiencia poco satisfactoria. “Cuando falleció mi abuela, a pesar de haber pagado una barbaridad, en el entierro no había nada organizado ni decidido. Decidí descargarme el extracto bancario y vi que había pagado 20.000 euros para que estuviera todo desorganizado”, cuenta Nieto, quien cree que las despedidas de un familiar no son otra cosa que focos de malentendidos y peleas que nadie busca: “Son momentos difíciles en los que hay que decidir muchas cosas”. A lo largo de estos años, más de 3.000 personas han planificado sus funerales. Unos más clásicos y otros más innovadores. Tanto Alejandro como su equipo aseguran haber visto de todo. “Algunas cosas no se pueden hacer. Otras sabemos que en un futuro, cuando las cosas cambien, si. Hemos tenido clientes que nos han pedido que, después de incinerarlos, lancemos las cenizas al jardín de su ex. No podemos, ya que es una zona privada”, bromea.

Convertirse en árbol

También hay los que quieren convertirse en un árbol. “Se meten las cenizas en una urna, se les añaden productos químicos que eliminan las trazas biomédicas y permiten que el ADN humano pueda reposar en un sitio público y nacer una planta de ahí. Otros, desean ser enterrados en posición fetal dentro de una bolsa parecida a la placenta humana para que, de ahí, un árbol absorba toda la energía que necesite. Eso, hoy por hoy, no se puede llevar a cabo en nuestro país, pero estamos convencidos de que la regulación cambiará en un tiempo”, suma. Es el caso de Pepita, quien a sus 85 años, ha decidido ser enterrada junto a la semilla de un árbol. Además, con la banda sonora de Marisol. “Hablando con ella, le propuse que un coro cantase en su despedida las canciones que escuchábamos cuando era pequeña”, cuenta Paloma, su nieta. El tema, desagradable por naturaleza, consiguió sacar una sonrisa a la veterana, que ya ha depositado 4.000 euros por yacer bajo un olivo en Valencia el día que muera.

La normativa en España está “anticuada”, según el empresario, que considera al país “rezagado” en este asunto. “La necesidad de enterrar en ataúd hace que tengamos un consumo de madera muy salvaje que en cualquier otro país ya no se estila. En Reino Unido existen técnicas de reducción a cenizas alternativas a la incineración, como la acuamación”, sostiene mientras añade que para incinerar a una persona, es necesario su peso en gasolina. “Además, las políticas sanitarias obligan a esperar 24 horas hasta que se incinera o entierra, lo cual es contraproductivo y hace perder el tiempo a muchas personas. Hablamos de un procedimiento instaurado hace 100 años, cuando no se podía determinar si una persona realmente había fallecido o no. Esperaban un día para ver si se levantaba. En la actualidad, la medicina ha avanzado lo suficiente como para saberlo al momento”, critica.

A día de hoy, todavía no es posible mezclar cenizas humanas con pólvora para cumplir el deseo de Lucas y su padre. / DAVID RAW

No solo eso. El experto en decesos también pone el foco en los entierros que requieren un traslado entre comunidades autónomas: “Se necesitan unas bolsas sanitarias que son híper caras y contaminantes para poder mover el cuerpo. Todo esto responde a una costumbre de 1920 cuando la peste era un problema, para que no se escapase ninguna enfermedad”. En sus tres años de actividad, aún no tienen claro cuál es el cliente potencial. “Si bien la mayoría superan los 50 años, también contamos con jóvenes como Lucas. Desde abuelas que fueron iconos en sus familias hasta gente que ha fallecido de forma repentina por una enfermedad”, detalla. Los precios, que oscilan entre los 3.000 y los 7.000 euros dependen del grado de personalización y la provincia donde vaya a llevarse a cabo.

Celebrar la muerte

Las historias no terminan. Echando la vista atrás, Nieto recuerda cuando un cliente le pidió ser enterrado junto a su moto en un funeral temático: “Todo tenía que girar en torno al heavy metal. Evidentemente no se pueden enterrar vehículos, así que esa parte la tuvimos que suprimir”. “También me han pedido pasear en globo aerostático y lanzar las cenizas, pero es ilegal. La alternativa que ofrecemos es dar un paseo en barco y lanzarlas en alta mar, en zonas internacionales del Mediterráneo y del Atlántico designadas para esta actividad”, asegura. Un tanatorio con mariachis, convertir el peso del fallecido en litros de vino y servirlo durante la despedida, introducir una botella de ginebra en el ataúd “por si despertaba”, son algunas de las excentricidades que ha escuchado el empresario: “Un hombre nos pidió ser enterrado con un paraguas, por si las moscas, para su siguiente vida. En otra ocasión, en lugar de organizar un funeral al uso, solicitaron una fiesta en una piscina con copas y flores”.

Cada caso, distinto e incomparable, responde a las inquietudes y deseos de uno mismo. La muerte, traumática y dolorosa para muchos, se ha convertido para otros en un proceso que requiere la preparación de una boda, comunión o bautizo. “Es una forma de naturalizarla. Lo entendemos como un proceso por el que todos vamos a pasar y, por eso, quitamos los tabúes y hablamos con transparencia. Al final, es algo que todo el mundo ha pensado alguna vez”. Según desvelan en Pazy, hace cinco años el grado de personalización no llegaba al 1% y en 2025 supera el 10%: “En España siempre ha sido un tema del que no se podía hablar, pero las nuevas generaciones no tenemos miedo y queremos convertir nuestros funerales en un recordatorio de la vida en vez de reducirlo a un momento triste”.