Capaz, la primera cerveza hecha por personas con discapacidad: "No queremos vender por caridad, sino por calidad"

"La idea era hacer algo rompedor que se alejase de lo típico", cuenta Andrea Coello, gerente de Capaz. Nada de artesanía, jardinería o limpieza, las labores tradicionalmente asociadas a las personas con discapacidad, sino un producto que fuese "superguay", que "la gente tenga en su casa" y que sea rentable de producir y vender. Así, con esta premisa en mente y muchas vueltas, el director general de APASCOVI, Carlos Antón, y el director de proyectos, Nacho Díez, concibieron un plan: fundar una fábrica de cerveza artesanal elaborada por personas con discapacidad intelectual.

Desde entonces han pasado tres años y muchísimas horas de trabajo para poner en marcha este proyecto totalmente pionero en España. El primer obstáculo a vencer era que "ninguno teníamos ni idea de cómo hacer cerveza", explica Coello. Tuvieron que aprender desde cero el funcionamiento del sector, aunque contaron para ello con una ayuda privilegiada. "Por azar o por destino, resulta que el fundador de La Virgen [Jaime Riesgo] tenía a una de sus hijas en el servicio de atención temprana", cuenta María Mateo, encargada de comunicación de la entidad.

En un primer momento, "la idea era comprar un container de mercancías de China y montar dentro un laboratorio chiquitito de cerveza artesanal", exponen las dos mujeres involucradas en Capaz. Sin embargo, poco después decidieron presentar el proyecto a la Fundación Nemesio Díez, una entidad que impulsa iniciativas de corte social y a cuyos responsables "les encantó la idea". Un espaldarazo económico que permitió descartar la propuesta del contenedor y apuntar más alto. Así, buscando un local, dieron con una fábrica de cerveza artesana en el polígono industrial de Collado Villalba que había cerrado recientemente y mantenía parte de las instalaciones y la distribución necesarias.

Cerveza hecha bien

Tras la necesaria puesta a punto y compra de la maquinaria, la nueva andadura de factoría echó a rodar el pasado mes de septiembre. En el tiempo transcurrido desde entonces, ya han producido cerca de 6.000 litros de cerveza, han presentado su producto en tres ferias distintas y han formado a un primer equipo de 12 trabajadores, de los que dos están a punto de formalizar su contratación. También han constituido la imagen de marca, diseñado un plan de marketing con el que conquistar al público y esbozado las líneas de actuación futuras.

La esencia de todo reside en el nombre escogido para la cerveza. "Al principio se pensó en llamarla La Inclusiva", detalla María, "pero a mí no me gustaba el nombre y era superobvio". Después llegó la propuesta que, a la postre, sería la definitiva: Capaz. Un nombre que huye de la condescendencia y los estigmas habituales para poner sobre la mesa que "todos somos personas capaces que necesitamos una oportunidad para demostrarlo". El eslogan escogido, escrito en las cajas y packs en las que se empacan las botellas, apela directamente a esta noción: '¿Y tú, de qué eres capaz?'.

Lo mismo hacen las chapas de las botellas, pintadas en seis colores distintos que no identifican el tipo de cerveza - por el momento solo elaboran una estilo Lager, aunque el plan es incorporando nuevos tipos conforme avance el proyecto-, sino que aluden a la diversidad humana. "La idea es que al abrir la caja, veas diferentes colores que recuerden que todos somos distintos", señalan. Y es también el mensaje que se esconde detrás del otro claim escogido por la marca: 'Cerveza hecha bien'. "No se trata de cerveza bien hecha, sino hecha bien, que es un matiz clave", apuntan María y Andrea, pues se refiere al proceso más que al resultado. Aunque este último es también esencial, pues la aspiración de todos los involucrados es que la cerveza se venda "porque a la gente le guste de verdad" y no como un acto solidario. "No queremos vender por caridad, sino por calidad", subrayan.

La Fundación APASCOVI nació en 1978 en el noroeste de la Comunidad de Madrid, creada por un grupo de padres con hijos con discapacidad intelectual. Su propósito inicial fue mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, promoviendo su inclusión social y laboral. Desde entonces, ha trabajado para ofrecer oportunidades y apoyos, convirtiéndose en una referencia en la promoción de la autonomía y el empoderamiento de este colectivo. Durante casi cinco décadas, la entifad ha ampliado su impacto, gestionando actualmente 547 plazas públicas , de las cuales 253 están destinadas a Atención Temprana, con un presupuesto de 10 millones de euros de la Comunidad de Madrid. Además, impulsa programas como SERPAIS, que facilita la transición al empleo para personas con discapacidad, y otros proyectos que abarcan desde la educación hasta la atención integral, siempre enfocados en la inclusión real y el desarrollo personal y profesional.

Un camino hacia la independencia

En ese proceso juegan un papel fundamental los chicos y chicas que participan en todas las fases de elaboración de Capaz. El plan a medio plazo es que el 70% de la plantilla esté compuesta por personas con discapacidad, excluyendo a las tres personas fijas -Andrea, la gerente; Ángel, el encargado de la fábrica, y Virgina, la responsable de ventas-. Por lo pronto, cuentan las responsables, están volcadas en la fase de formación, con dos grupos de ocho miembros, al que pronto se sumará un tercero, que van a la fábrica dos o tres días por semana y se incorporan a las tareas en marcha en cada momento, como la fabricación de los caldos, el envasado o la esterilización de las salas y máquinas.

Para facilitar las labores, cada sesión comienza con una introducción teórica en la que se explica el trabajo que se va a lllevarcabo. Luego, una vez en faena, Ángel "divide las tareas en trocitos más pequeños, más simples, para que puedan ser seguidos por todos". A ello contribuye también los pictogramas distribuidos por todas las instalaciones que detallan de forma visual y sencilla los distintos procesos; así como el diseño de varias de las máquinas, especialmente adaptado para la ocasión con mecanismos separados y numerados.

"Al final el objetivo es que los chicos puedan tener una vida normal, es decir, que tengan su trabajo, su dinero y puedan empezar una vida independiente", resume María Mateo sobre la razón de ser detrás de estos tallares formativos. Una aspiración corroborada por Álvaro (27 años), uno de los aprendices que próximamente se incorporará como fijo. "Me hace mucha ilusión, la verdad, poder ganar un jornal, tener un oficio y traer dinero a casa", cuenta este joven, especialmente contento de poder dedicarse a fabricar cerveza porque "prefiero andar ahí moviendo cosas que estar en un despacho con un ordenador".

Mismo mensaje de ilusión con su trabajo que transmite Raúl (49 años), que gracias a su experiencia previa en un bar de Torrelodones se ha convertido en el experto en "tirar cañas a la madrileña" en las ferias: "Doblas el vaso entre 20 y 24 grados, se abre el grifo entero, llenas el vaso sin moverlo y cortas rápido antes de añadir dos dedos de espuma", resume el proceso. Y que Juan Francisco (53), quien tras haber probado toda clase de oficios y trabajos, está "muy a gusto sacando todo lo que puedo" en la fábrica. También es quien, de vez en cuando desde que llegaron, aprovecha su experiencia previa para hacer "chapucillas o arreglos que son necesarios", y quien va a empezar ahora a ayudar a "preparar los pedidos online", cuenta con orgullo.

Álvaro, Juan Francisco y Raúl con el uniforme y las gorras de 'Capaz'. / Cedida

Hacia los 200.000 litros anuales

En términos pragmáticos, la iniciativa persigue no solo favorecer la inclusión laboral de todos ellos, sino también funcionar como una fuente de financiación para APASCOVI y el resto de sus múltiples proyectos. Tras el debut oficial en la feria de cerveza de Villalba, en la que todavía no tenían ni siquiera botellas porque no habían llegado las máquinas embotelladoras, el proyecto ha ido creciendo paso a paso, asentado al equipo y engrasando los procedimientos.

Actualmente, producen unos 1.100 litros de cerveza por lote - que tarda alrededor de 45 días cada uno-, pero la previsión es alcanzar los 200.000 anuales, que es la producción habitual de una fábrica de tamaño medio. Parte de ese volumen será de la Lager ya desarrollada, pero la intención es completarla con otros tipos de cerveza, incluyendo una tostada. En paralelo, los encargados de Capaz planean también abrir un Taproom en algún municipio cercano de la sierra en el que dar a conocer sus productos, "aunque todavía falta para eso", matiza Andrea.

Antes, están volcando esfuerzos en impulsar la venta online, habilitada desde el pasado 23 de junio, y en empezar a meter cabeza en algunos bares. "Por ejemplo, hay un restaurante en Las Rozas, la Pizzería El Pizzepo, que ya han quitado el grifo que tenían y puesto el nuestro", relata la Andrea Coello. También están "hablando con Kitchen 154, que tienen puestos en los mercados de Madrid y con Vrule, una escuela de hostelería para personas con discapacidad de Pozuelo", entre otros proyectos. "Nos gusta cómo esta ocurriendo todo por el momento, paso a paso, aunque creo que el boom fuerte va a empezar después del verano", vaticina la gerente de Capaz.