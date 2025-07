AC/DC en el Metropolitano: el penúltimo trueno

El verano madrileño parecía compadecerse, en una noche de temperaturas muy suaves, de las variopintas legiones vestidas de riguroso negro que acudían a la penúltima llamada de AC/DC en Madrid. Con una cuarta parte del siglo XXI en el retrovisor, los últimos vestigios de una manera muy determinada de entender la música se resisten a abandonar el edificio. Y hay que celebrarlo mientras dure.

En esa tesitura, The Pretty Reckless abrían la tarde antes de lo anunciado con un show energético que, desgraciadamente, se perderá en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es tan cierto que Taylor Momsen es una frontwoman sobresaliente y entregada como que la propuesta de su banda es terriblemente intrascendente. Canciones como Make Me Wanna Die o Witches Burn no tienen nada de malo en sí mismas, pero son tan fruto de una fórmula y están tan llenas de tics que es imposible conectar con ellas. Y menos si eres el aperitivo para una de las bandas más importantes de la historia del rock. Se aprecia el esfuerzo, eso sí.

Eran las 21:26 y un inmenso mar de luminosas diademas de plástico rojas en forma de cuernos diabólicos se impacientaba emitiendo silbidos de desaprobación. Desde las gradas superiores se podía apreciar cómo unos carritos de golf acercaban a los miembros de AC/DC al escenario mientras los últimos rezagados ocupaban sus localidades. Las pantallas anunciaban el comienzo del show y los inmortales rockeros saltaban al escenario para abordar un If You Want Blood (You’ve Got It) casi inaudible por culpa del fervor popular. Angus Young, 70 años, con su traje de colegial de terciopelo rojo y su gorra amarilla cubriendo una melena blanca como la nieve, Gibson SG en mano, es la demostración viviente de que hace más quien quiere que quien puede. Para cuando suenan los primeros acordes de Back in Black ya todo da igual. Ruge la marabunta, pero un clásico es un clásico. No se discute, se grita. No hay melenas al viento -ese barco zarpó hace tiempo- pero sí devoción y entrega. It is what it is. You gotta roll with it.

Ahora sí, con el estadio a reventar, desfilan Demon Fire y Shot Down in Flames. La voz aguardentosa de Brian Johnson, 77, parece entrar en calor para uno de los primeros Tourmalets de la noche, una Thunderstruck que retumba como tormenta de verano y electriza las pantallas, incluidas las específicamente destinadas a asientos de visibilidad reducida, precioso detalle. El inmenso escenario, que se hace más grande para una banda sin cuerpo de baile ni artificios sobrantes, se contagia del CGI que electriza a unos AC/DC que son, por si hacía falta decirlo, eternos.

Have a Drink on Me entra en el cuerpo como ese chupito a altas horas que sabes que no necesitas pero, hey, hemos venido a jugar. La noche no es para los pusilánimes. El rock tampoco. Hay un pequeño receso antes de que explote Hell’s Bells y Angus, en trance, ya se ha quitado la gorra y la chaqueta. Johnson, con su gorra encasquetada, luce más enchufado que nunca. Arrecian cánticos futboleros cuando arranca Shot in the Dark, y la señora que se abanica delante lo deja todo para hacer un movimiento reverencial de coleta al más puro estilo Melody. A estas alturas, todo vale.

Con el chachachá del Hell

Avanza la velada con un Stiff Upper Lip que prepara para un Highway to Hell que muchos mañana sentirán como cinco clases seguidas de crossfit. Valió la pena. A estas alturas no se puede discutir que, pase el tiempo que pase, hay una luz que no se apaga. Poseídos por una energía sobrenatural, Angus se marca su célebre baile a una pierna y Johnson se viene arriba con un Shoot to Thrill de manual. Si El Consorcio llevan 30 años siendo un grupo que abrazó desde la juventud a una vejez inevitable, AC/DC, en activo desde 1973, escupen a la cara de la Parca agarrándose a la vida concierto a concierto. Donde unos se rinden con clase, otros rugen con los dientes apretados.

Sin City y Hell Ain’t a Bad Place to Be sirven como interludio tácito para la segunda mitad del show. El estadio, convertido en un vórtice de felicidad para 68.000 personas, vibra como si alguien hubiese transformado el césped del Metropolitano en un campo de cebada bajo tormenta eléctrica. Dirty Deeds Done Dirt Cheap corta como un cuchillo caliente en mantequilla. Angus afila cada nota como si le fuera la pensión en ello. Estamos en tiempo de descuento y hay que degustar cada minuto. Es fácil que, cuando acabe esto, mucha gente se deje tentar por las 4.000 entradas que quedan para el día 16. Después de todo, esto no se va a repetir.

Angus se ha quitado la corbata. La camisa, a medio abrir, recuerda más a Camarón en Montreux que al colegio australiano que inspiró su atuendo. High Voltage y Riff Raff suenan brutales. You Shook Me All Night Long convierte el estadio en una verbena de cuero, cerveza caliente y liturgia. Nadie está mirando el reloj. El tiempo se ha disuelto. El calor es bíblico. El sudor, sacramental.

El remate. Whole Lotta Rosie pone al estadio a botar con una precisión milimétrica. Let There Be Rock se convierte en clímax absoluto. Angus es elevado sobre el público como si lo estuviesen ofreciendo al dios del rock. El solo es una exhibición física, emocional, histórica. El aplauso dura más de lo necesario. Y menos de lo merecido.

Vuelven para la propina. T.N.T. y For Those About to Rock (We Salute You). Los cañones disparan con la precisión de una descarga militar y el estruendo se mezcla con fuegos artificiales y gargantas roncas. El estadio entero parece un paisaje postapocalíptico bañado en sudor, pólvora y nostalgia. No hay anuncio de retirada. No lo necesita.

AC/DC no hacen giras de despedida. Las giras de AC/DC se convierten, sin quererlo, en despedidas espontáneas por acumulación: de años, de achaques, de milagros. Esta vez, la formación incluye a Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo), en lugar de los ausentes Cliff Williams y Phil Rudd. Stevie Young, el sobrino de Malcolm, mantiene el pulso rítmico con aplomo familiar. Y ahí siguen, sobre todo, Johnson y Angus, desafiando lógica, edad y calendario. Que nadie espere más discos, pero que nadie se atreva a enterrarlos aún.

El Power Up Tour, que arrancó en mayo de 2024 en Alemania y terminará a finales de 2025 en Australia, ha vendido más de dos millones de entradas solo en su etapa europea. El concierto de esta noche no ha sido uno más. Ha sido un fogonazo de resistencia cultural. Un recordatorio de que el rock and roll sigue vivo. Que sigue humeando, gritando, sudando. Que aún se pueden hacer las cosas a la vieja usanza. Con guitarra, voz rota y mala leche. Y que cuando AC/DC suben al escenario, lo que ocurre no es una función. Es un milagro amplificado. Cuando no estén, les echaremos de menos.