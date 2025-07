La pizza que enamora y los cócteles que seducen: Baldoria, la joya de Madrid que arrasa en toda Europa

Madrid se rinde ante Baldoria, una pizzería que ha marcado un antes y un después en la escena gastronómica española y europea. No es para menos: este templo de la pizza artesanal acaba de ser coronado mejor pizzería de España y la segunda mejor de Europa según el ranking 50 Top Pizza Europa 2025. Pero la magia no termina en la masa; Baldoria también se lleva el galardón Best Cocktail List 2025 – Sei Bellissimi Award, consolidando su propuesta de cócteles como una experiencia completa para los sentidos.

Imagen del interior del restaurante Baldoria, recién galardonado como la mejor pizzería de España y la segunda mejor de Europa. / Cedida

La pizza que enamora: arte, paciencia y fuego intenso

El secreto de Baldoria está en la tradición y la innovación, una mezcla perfecta que la convierte en un referente absoluto. Roberto Castellano, chef pizzero y alma técnica del restaurante, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el proceso detrás de su aclamada masa: "Hacemos una masa con un prefermento llamado biga, que dejamos fermentar 24 horas a temperatura controlada. Después añadimos más harina y amasamos, dejando reposar otras 24 horas, por lo que la masa fermenta un total de 48 horas", explica.

El resultado es una base ligera, con esa textura única que solo consigue una fermentación lenta y paciente. El horno trabaja a temperaturas extremas, entre 380 y 400 grados, para cocinar cada pizza en apenas 90-110 segundos. La estrella indiscutible es la pizza Búfala Fest, ganadora del certamen nacional Búfala Fest 2024 y cuya base está elaborada con tomate San Marzano "rostizado por nosotros, luego añadimos mozzarella de búfala fresca que nos llega directamente de Italia, tomate semiseco, parmesano crujiente, albahaca y una ralladura de limón que aporta un frescor único", añade.

Pizza Búfala Fest, ganadora del certamen nacional Búfala Fest 2024 y cocinada en el restaurante Baldoria. / EPE

Pero si la pizza es la reina, la barra es su fiel aliada. Enzo Ruiz, bartender y artífice de la carta ganadora al mejor listado de cócteles, nos cuenta cómo su propuesta se adapta a todos los paladares: "Tenemos cócteles que van desde lo amargo hasta lo dulce, pasando por lo cítrico y lo salado, incluso con un toque de vinagre para dar ese giro inesperado. Nuestro objetivo es satisfacer los gustos variados de los clientes", subraya. Entre sus creaciones más celebradas está el 'ParacetAmore', que Enzo define como "la medicina que buscas en un bar". Enzo explica con humor y cariño que si acudes a la barra, te sientas, escuchas música en vivo, comes una pizza espectacular y te tomas este cóctel es "una cura para el alma".

Enzo Ruiz, bartender en Baldoria preparando uno de los cócteles favoritos de los comensales. / EPE

Un restaurante que te transporta a Procida

No solo la comida es una experiencia, también el ambiente. El propio fundador, el chef napolitano Ciro Cristiano, nos revela la creatividad detrás de la decoración: "Nos hemos inspirado en la isla de Procida, en el Golfo de Nápoles. Es la isla auténtica, la hermana humilde de Capri. Tiene colores vivos: verdes, rosas, amarillos y azules que se mezclan para crear una elegancia divertida, no aburrida", expresa. Ciro destaca que todo en Baldoria —desde las lámparas hechas a medida en Jaén hasta la vajilla— es un reflejo de esta identidad cuidada y auténtica. "Queríamos crear un lugar que al entrar hiciera olvidar a los clientes el mundo exterior, un espacio donde la sonrisa y el servicio encantador te reciban siempre".

El equipo, la verdadera receta del éxito

"No sería posible sin el equipo", afirma Ciro Cristiano con convicción. "Aquí trabajamos juntos, cada persona aporta su conocimiento, y eso se nota. Roberto, Enzo, Simón... son el verdadero valor añadido. La gente vuelve porque vive un momento excelente, un buongiorno nada más entrar, un servicio cercano y profesional que crea un ambiente único". Ciro insiste en que la clave del éxito no está solo en la pizza o en la carta de cócteles, sino en la suma de todos los detalles: "La música en directo, la selección de productos de alta calidad —como la burrata de los hermanos Camarota en Puglia o el jamón Joselito—, y el ambiente creado por un equipo comprometido que lleva casi tres años creciendo juntos", confiesa. Baldoria a ojos de Ciro es un punto de encuentro diverso. "Aquí vienen desde familias con niños, grupos de trabajo, parejas jóvenes hasta señoras mayores que buscan pasar un buen rato. Queremos que cada persona se sienta en casa y disfrute un momento especial, con la mejor pizza y la mejor compañía". Y si algo distingue a Baldoria es su capacidad de mantenerse fiel a su esencia, más allá de las modas pasajeras: "No queríamos un restaurante espectáculo. Queríamos un lugar auténtico donde la música y la comida sean protagonistas, sin artificios", culmina.