¡Este 'ramen' está frío! (ah, pero es que es así)

Hay platos que asociamos sin género de duda al invierno. Cualquier de cuchara… cocido, lentejas, callos… siempre hay algún valiente que se los hinca en verano pero no es lo habitual. Entre las especialidades llegadas de otras latitudes, uno de los que podría engrosar este club de la mantita es el 'ramen'.

Y sin embargo el 'ramen' también es para el verano. O al menos algunos tipos de 'ramen'. Cada año cuando junio arranca, John Husby, la mente tras el celebradísimo Chuka Ramen -el propio lo nombre indica qué se cuece aquí, entre otras cosas-, mete en carta el ‘hiyashi chuka’. “Hiyasho’ quiere decir frío, mientras que ‘chuka’ significa chino en japonés, lo que indica la procedencia original del plato”, explica Husby.

Husby describe la versión original del plato con detalle. “Los fideos se cuecen al momento y se enfrían. A continuación, se elabora un aliño con salsa de soja, ‘mirin’ (un tipo de vino de arroz de baja graduación), ‘sake'… lo que les otorga una sabor agridulce característico. Por encima, se pone distintos ‘toppings’ que suelen ser verduras frescas encurtidas cortadas en juliana fina”.

Pero la versión de Chuka (Echegaray, 9) de la receta cambia un poco. “Aprendí la técnica para trabajar con los fideos fríos cuando estuve trabajando en Momofuku, en Nueva York. Los aliño con aceite picante, salsa de soja y sal y los dejo reposar. Al plato le añado carne picada aliñada con pimienta de Sichuan que hacemos a la plancha como si fuera una ‘smash burger’. Incorporamos cilantro y más especias. También lleva una ensalada de berros con un aliño de sésamo tostado, anacardos garrapiñados con curry y un huevo cocido marinado en salsa de soja”.

Que vuelva cada verano es un síntoma del éxito que tiene el ‘hiyashi chuka’. Y no, a los madrileños no les resulta nada raro tomarlo frío. “Es como si fuera, por así decirlo, una ensalada de pasta. Otra peculiaridad de este plato es que a diferencias de otros tipos de 'ramen' que tenemos en la cabeza se puede compartir”. Husby compara al 'ramen' con las recetas de arroz en España: “Solemos pensar que solo hay un tipo de 'ramen' igual que la gente que no es de aquí identifica el arroz únicamente con la paella. Pero la realidad es que hay muchas variaciones de un mismo plato”.

El 'ramen' frío (¿o es un aguachile?) de Ikigai Flor Baja. / Ikigai Flor Baja

Ramen frío... de autor

En la misma onda de Husby, Yong Wu Nagahira, el chef detrás de Ikigai Flor Baja (Flor Baja, 5) también introduce en verano su propio ‘hiyashi’, en una versión que solo puede describirse como de autor. A los fideos une un verdísimo aguachile de ‘yuzu’ y jalapeños, langostinos y mejillones en salsa americana. “La versión habitual incluye un caldo frío, pero nos parecía muy divertido hacerle un aguachile y convertirlo en un plato con influencia tanto japonesa como mexicana”, explica Nagahira.

Para potenciar el sabor de todos los elementos del plato, el chef tira de ‘wok’. “Al final, salteando las verduras y las gambas logramos que todo sea más intenso. Es un plato perfecto para el verano”. El propio Yong Wu Nagahira hace otro 'ramen' -este seco- en Ikigai Velázquez (Velázquez, 136) a base de rabo de toro estofado con setas ‘shiitake’.

El 'tantanmen' de Komainu. / Komainu

Sin caldo, pero con salsa

Otra alternativa al 'ramen' en bol humeante que también va sin caldo es el 'tantanmen', que es una adopción japonesa de los fideos Dan típicos de la región de Sichuan. Lo que aquí sucede es que el caldo tradicional es sustituido por una salsa. En Komainu (con varias ubicaciones en la capital), donde no utilizan conservantes ni glutamato monosódico, tienen su propia versión con salsa picante de guindilla y sésamo para mezclar con los fideos.

El plato se completa con carne picada adobada con miso, huevo hilado, cebolleta y zanahoria. También lo preparan en versión vegana y dan la opción de tomarlo frío pero también caliente para aquellos que no perdonan comer caliente ni cuando el termómetro sube de 30 grados. Ojo que pica.