Nadie puede con Alanis Morissette: rock feminista en un Mad Cool que da la espalda a las mujeres

Se acabó. Esta debería ser la última vez que el Mad Cool ofrece un cartel principalmente masculino. Y no por poco: este viernes, ojo, atento, el 91% de los artistas eran hombres. Que sí, que nos flipa el cuerito y la lengüita. Pero, oye, ya está: hay mujeres que saben hacerlo con más garra incluso. Y no pasa nada por asumirlo. Anoche, Alanis Morissette, Natalia Lacunza, Tsha, Miss Monique y Mychelle lo demostraron con creces. Fueron las únicas de un line up formado por 68 nombres. Marcaron terreno, confirmando que sus propuestas no tienen nada que envidiar: magnéticas y volcánicas, reventaron una jornada que tenía los ojos puestos en Nine Inch Nails, Noah Kahan, Benson Boone, Foster The People y Jet.

Existe la errónea creencia de que ellos arrastran a más público que ellas. Un punto de vista que lleva años lastrando la entrada de proyectos femeninos a los festivales de mayor caché. Es cierto que, poco a poco, las cuotas mejoran. No obstante, aún queda bastante para alcanzar la ansiada paridad. Por ello, para reclamar su presencia y calidad, las siguientes líneas se centrarán en ellas. Dándoles el protagonismo que suelen arrebatarles por, según dicen, vender menos entradas. Y otras tantas machistadas que escapan de lo musical.

El público espera en la segunda jornada del Mad Cool 2025. / RICARDO RUBIO

A sus 51 palos, Alanis Morissette puso en efervescencia a las 50.000 almas que abarrotaron el Iberdrola Music. Pisó las tablas puño en alto, liderando una banda que recuperó los clásicos que colapsaron las radiofórmulas en los 90. Sonaron rotundos Ironic, Hand In My Pocket, You Learn y You Oughta Know, los éxitos del superventas Jagged Little Pill, que cumple 30 primaveras. Sigue siendo la gamberra de la industria, aquella que la desafió con una rebeldía inusitada. Ahora bien, se intuye una madurez que le ha dado presencia sobre el escenario. “¿Cómo vais?”, se limitó a preguntar una y otra vez. Aunque la mayoría era gente de su quinta, pudo verse algún que otro Z enloquecido. Sí, sí. Curioso.

Tres décadas después, tras el intento de recuperar el vuelo con dos álbumes mortuorios, Alanis ha resucitado como icono feminista: despachó 33 millones de copias con el disco que ahora la reivindica y, claro, en una época donde el rock no les pertenecía, ella abofeteó todos los prejuicios. Era exitosa e influyente, se codeó con Sheryl Crow, Madonna y Debbie Gibson. Ocupaba portadas, recibía premios. Y todo, sorpresa, ay, cantándole al amor con un nervio nunca antes visto. Aquella joven sigue latiendo hoy: fue la reina de la noche y, seguramente, de la octava edición. Pese a quien le pese.

La sombra de Gracie Abrams

Su concierto, en el segundo escenario, ya que el principal estaba reservado sólo para hombres, venía precedido por un Benson Boone en estado de gracia: su Beautiful Things calentó un Mad Cool que, a pesar del bochorno que cuece Madrid desde hace semanas, arrancó frío su segundo día. Grandísimo derroche vocal. Alcalá Norte, por su parte, sacó su artillería pesada. Frente al terremoto que desató Alanis, Álvaro y compañía mantuvieron el tipo gracias a La vida cañón que tanto, tanto, tanto han defendido. No estaría mal pasar a la siguiente casilla. Entre sus miembros estaba Laura de Diego a los teclados: fue la única banda viril con una mujer tocando. Punto positivo. No obstante, hay que reconocerles el mérito de colarse aquí tan sólo un año después de haber editado su primer elepé.

Laura de Diego, teclista de Alcalá Norte, durante su actuación en Mad Cool 2025. / RICARDO RUBIO

Fue una tarde sin sobresaltos, bien coordinada. No se dieron las dificultades técnicas que dejaron sin sonido los recitales de Gracie Abrams e Iggy Pop. Y, por suerte, el hacinamiento que tantas críticas recibió en el pasado desapareció. Se pudo respirar sin necesidad de tragarse el aliento cervecero del vecino. Un acierto cuando las codiciadas sombras concentraban a un gallinero sudado, pero feliz por poder ir a los baños sin jugarse la vida. Tampoco hubo problema con los accesos y salidas: las colas fueron inevitables, pero rápidas al menos.

Natalia Lacunza, buen tiro

Buen tiro programar a Natalia Lacunza. Fue de lo poquísimo que sonaba a 2025. Con sus luces y sombras, la artista atrajo a una masa poco habitual en estos lares: jóvenes y modernas que no sólo bajaron la edad media, sino que dieron chispa a la velada. Saltaron y lloraron. No faltaron los móviles grabando hasta el último aliento de la artista. Otra movida, sí. Sin embargo, necesaria entre tanto boomer. “Quiero dar las gracias a mis románticas, si que aún quedan”, dijo antes compartir Prefiero con Maria Escarmiento . Si bien su bedroom pop, quizá, no encaja demasiado en una cita así, sus irresistibles estribillos la volvieron hipnótica. Mucho más que los cósmicos Hermanos Gutiérrez y los fogosos Will Kolak, encargados de abrir la jornada.

Natalia Lacunza, en el Mad Cool 2025. / FERNANDO VILLAR

A pocos metros, en The Loop arrancaba la oferta electrónica que plantea el Mad Cool cada año. Junto a Pole Position, Krystal Klear y Mathame, dos chicas: Tsha y Miss Monique. De Reino Unido y Ucrania, respectivamente, pertenecen a la nueva era de DJs que están rifándose en todo el mundo: gracias a su particular caleidoscopio musical, transformaron el recinto en una pseudo rave con tintes celestiales. Una ofrenda que, por momentos, ya con el fresquito corriendo, puso el toque justo de ácido a la noche.

Descubrir a Mychelle

Escondida en los escenarios pequeñitos, entre Last Train, Bad Nerves y Mark Ambor, Mychelle dio la campanada con un cancionero delicioso: su soul aderezado al gusto con R&B enamoró a quienes se alejaron de los multitudinarios Jet. Apartada del ruido, desmenuzó los cortes de su debut: Good Day podría darles alguna que otra alegría próximamente. A lo lejos, los australianos Nic, Chris, Cameron y Mark tocaban la fibra de los amantes del rock. Aunque superan los 40, conservar el brío que les encumbró en 2003. No faltó la popularísima Are You Gonna Be My Girl, su canción insignia. Todo lo que lanzaron más tarde interesó bastante menos, tal y como quedó patente durante su actuación.

No hubo más mujeres. La crónica acaba aquí. Entre las 00:00 y las 02:00, tocaron Noah Kahan, Kaiser Chiefs y Battlesnake. Eléctricos y sugerentes, engancharon al aforo hasta el final. El plato fuerte lo protagonizó Nine Inch Nails: el directo de Trent Reznor y Atticus Ross, acostumbrados a componer bandas sonoras de altura, como las de Chanllengers, Watchmen y Gone Girl, marcó distancias con el resto. Cada corte fue una experiencia extrasensorial que justificó su consideración como cabezas de cartel. Lo cual, ejem, ejem, no justifica que ellas no pudieran ocupar dicha posición.