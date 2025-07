El loco del bisturí que desató el pánico en el Metro de Madrid durante meses: "Estaba obsesionado con los glúteos femeninos"

No los querían cerca. Decían que eran un foco de infección y que, dada la época, sin los recursos de hoy, podrían poner en peligro a la Iglesia. Así que el rey José Bonaparte prohibió realizar enterramientos cerca de ella para evitar enfermedades, trasladando estos cementerios a las afueras de Madrid. En consecuencia, abrió la sacramental de San Ginés, la archicofradía de San Martín y el camposanto General del Norte, entre otros. Este último estaba inspirado en el que Père Lachaise diseñó en París y empleaba por primera vez el sistema de nichos. “Todos fueron clausurados a finales del siglo XIX y demolidos para liberar terrenos en una ciudad que no paraba de crecer”, recoge José Luis Rodríguez-Checa en Fantasmas de Madrid. Con el tiempo, mientras se levantaban infraestructuras, comenzaron a aparecer restos humanos. No habían sido reclamados por sus familiares, lo que propició su abandono. Durante años, antes de edificar el estadio de Vallehermoso y el parque móvil Ministerial, aquellos solares fueron conocidos como el campo de las Calaveras.

“Madrid atesora un riquísimo patrimonio de leyendas, duendes y fantasmas, casas encantadas y hechos inexplicables, que se ha ido transmitiendo en el tiempo. Narradas en libros y difundidas de forma oral durante generaciones, han conseguido que la fantasía se acabara fusionando con la realidad”, escribe Rodríguez-Checa. A lo largo de las páginas, desmenuza los sucesos y misterios que han dejado sin respiración a la capital: desde el crimen de la estación de Atocha y el ajusticiamiento de Pontones hasta los ruidos del palacio de Cañete y la aparición del fantasma del callejón del Perro. A continuación, diseccionamos los cinco episodios más escalofriantes que la villa ha vivido. O eso dicen.

Cementerio sobre el que se edificó el estadio de Vallehermoso. / MUSEO DE HISTORIA DE MADRID

El loco del bisturí Actuaba en la línea 1 de Metro. A diario. Entre las estaciones de Atocha y Puente de Vallecas. Lo hacía con tanto sigilo que tardaron meses en dar con él. Su modus operandi era tan sutil que, aún moviéndose entre masas, pasaba desapercibido. Corría 1959 cuando empezó a atacar. “Era un sádico que agredía a las mujeres y les realizaba cortes con algo parecido a un bisturí sanitario. Los cortes eran limpios y certeros. Los hacía discretamente dentro de los vagones, amparándose en el gentío que los atestaba a diario. Estaba obsesionado con los glúteos femeninos, adonde dirigía sus cuchilladas. Lo hacía de tal manera que la víctima sólo se percataba del delito cuando la sangre se deslizaba por su pierna”, relata el autor. Los rumores decían que se trataba de un cirujano enloquecido, pero nadie le había visto jamás. Hasta que, una noche, sin esperarlo, una chica de 15 años se lo encontró. Gracias a su testimonio, fue detenido en la Puerta del Sol. Era un joven de 18 con problemas psiquiátricos.

Recorte de prensa que recoge la noticia. / ABC

Un carnaval mortal en el Teatro Real Esta historia la protagoniza un diplomático alemán que, de paso por Madrid, solo, decidió visitar el Teatro Real. Estaban organizando una fiesta de Carnaval y, aunque no conocía a nadie, sin disfraz, se plantó allí: “Estando en un rincón algo apartado del bullicio, se le acercó una misteriosa dama de pálida tez, vestida toda de negro y ocultando su rostro bajo un gran antifaz. La única nota de color eran sus guantes blancos y una rosa del mismo tono que portaba en la mano. La mujer lo llevó hasta la sala principal, donde bailaron bastante tiempo sin cruzar palabra. De sus pálidos labios salió la palabra Sígueme y él la acompañó hasta la calle”. Una vez fuera, caminaron hasta llegar a la calle Alcalá. Allí se toparon con la iglesia de San José: entraron y se encontraron un velatorio. Angustiado le pidió salir, pero ella se resistió. Le dijo que era su lugar y él, fruto del nerviosismo, tras forcejear, huyó flor en mano. Al amanecer, regresó. Esta vez, estaba celebrándose un funeral. El cadáver era de la chica que había conocido horas antes.

El 'devorahijos' de la Puerta de Moros “Situada entre la plaza de la Cebada y la calle Don Pedro, la puerta de Moros se abría en la antigua muralla islámica, constituyendo la salida natural del camino de Toledo. Solamente tenían permiso para atravesarla los musulmanes del barrio aledaño de la Morería y los judíos que se dirían a Lavapiés. La puerta era estrecha y estaba rodeada de callejones con peligrosos recovecos, por los que no era recomendable pasar en horas nocturnas. Una noche, un grupo de cristianos se encaramaron a ella y plantaron un cruz en lo alto. Con este símbolo querían aplacar los alaridos que se oían por el entorno. Creían que eran almas en pena de quienes habían fallecido sin recibir el bautismo”, cuenta Rodríguez-Checa. Según los vecinos, aquellos gritos pertenecían a tres menores cuyo padre los había matado. De origen armenio, tras acabar con la vida de sus hijos, los devoró desesperado por el hambre atroz que sufría. Le condenaron a 200 azotes, pero murió antes de finalizar su castigo.

Placa que se señala la ubicación de la antigua Puerta de Moros en Madrid. / WIKIPEDIA

La cárcel de la calle de la Cabeza Se llamaba Matías Vinuesa y era un sacerdote teólogo que llegó a convertirse en capellán del rey Fernando VII. Fue encarcelado por conspiración e intento de rebelión durante el Trienio Liberal (1820-1822), siendo condenado a 10 años de cárcel. Sin embargo, antes de cumplir su pena, un grupo de exaltados tomó la prisión y lo asesinó. Desde entonces, se volvió un mártir de la causa absolutista: “Fue uno de los presos más conocidos. En el número 12 de la calle de la Cabeza, encontramos un edificio rehabilitado de dos plantas que aloja el centro de mayores Antón Martín. Esta sencilla construcción guarda un oscuro pasado. Sirvió de cárcel de la Inquisición y ha conservado hasta nuestros días en el sótano los calabozos que pertenecieron al Santo Oficio”. En el subsuelo, de ladrillo descubierto, oscuras, se ocultaban cinco celdas diseñadas para los acusados de herejía y actos contra la fe. Este era el último destino que visitaban quienes iban a ser ajusticiados en la plaza Mayor.