Joaquín, el último fotógrafo de la Gran Vía madrileña: "Cuando San Pedro necesite fotos, subiré al cielo con mi cámara"

“Uno, dos, tres… ¡va!”. En el número 13 de la Plaza de los Mostenses, paralela a Gran Vía, Joaquín retrata a una clienta. Su seguridad a la hora de pulsar el botón hace que parezca fácil, pero todo lo contrario. Esa habilidad es fruto de la experiencia, pues el veterano, de casi 90 años, es el último fotógrafo de la calle más emblemática de la capital. “En los 70, de Montera a Plaza de España había 12 estudios fotográficos de quitarse el sombrero, pero hoy solo quedo yo”, lamenta. Con el paso de las décadas, ha ido viendo cómo los negocios de sus compañeros fallecidos cerraban sus puertas, dejando atrás un legado de tradición y buen hacer. Sin embargo, eso no le ha impedido seguir adelante: “Si alguien busca en Google un lugar donde hacerse instantáneas, no sale El Corte Inglés o Fotoprix. Salgo yo. Y con más de 3.000 reseñas. Tengo mucha clientela fiel”.

De familia retratista, Joaquín Franco rememora con emoción cuando, con apenas siete años, le llevaba bocadillos a su abuelo hasta la puerta del Retiro: “Él era uno de los míticos fotógrafos del trapo negro, con la cajita. Desde 1916, se plantaba allí todos los días con su cámara y yo le acompañaba. Al morir él, mi padre siguió con el negocio y montó el primer estudio en la Gran Vía de Madrid, allá por los años 40”. Una pasión que, según dice, ha mamado “desde que nació”. “Para mí la fotografía lo es todo, por eso sigo aquí”, reconoce. Pese a las bajas de sus colegas, la felicidad cada vez que se pone detrás del objetivo no ha cambiado. Se ha transformado: “No tengo pensado jubilarme. Cuando San Pedro necesite fotos, subiré al cielo con mi cámara. Llevo toda la vida trabajando y me siento afortunado de poder seguir haciéndolo a esta edad”.

Joaquín Franco es el único fotógrafo en Madrid que conserva el carnet profesional del oficio, necesario durante la dictadura. / DAVID RAW

Por su lente han pasado miles de personas. Algunas, más conocidas que otras. “Con 18 años fotografié a Ava Gardner en los años 50, en el estudio de mi padre. Ella estaba alojada en el hotel Mayorazgo y fue un botones quien la acercó hasta aquí”, recuerda. También Concha Velasco, Lina Morgan, Carmen Sevilla, José Sacristán o Nino Bravo, a quien define como “campechano”. “Era un muchacho fantástico que venía siempre a por sus fotos de carnet. Llegué a hacerle más de 200 porque viajaba mucho y, como por aquel entonces España no estaba en la Unión Europea, hacía falta un visado hasta para ir a Móstoles”, bromea.

Carnet de profesional

Además de ser el distribuidor de Kodak en Madrid, Joaquín es el único que posee un carnet de fotógrafo profesional, necesario durante la dictadura. “En los años 40 había muchos fotógrafos sin la formación necesaria que iban a la salida de las bodas a retratar a los novios. El que no llevase el documento oficial que yo aún tengo, se iba detenido a Gobernación de golpe. Lo llevaban muy a rajatabla”, relata. De aquel papel no queda nada, aunque él lo guarda como si de un tesoro se tratase. Sin embargo, no es lo único que ha cambiado en el gremio en las últimas décadas: “Este mundo no tiene nada que ver con lo que era antes, por desgracia. El móvil mató a la fotografía”.

Lo tiene claro. Y no le importa decirlo. “Hoy, quien quiere tener una fotografía de carnet al momento, se hace un selfie y dice ‘qué bien ha quedado’. A mi padre, en 1947, un lunes normal le entraban más de 100 carretes para revelar. A mi, si me entran uno o dos, me doy por satisfecho”, suma. Más por obligación que otra cosa, el madrileño ha adaptado sus servicios a los nuevos tiempos: “Ahora editamos imágenes, restauramos y recuperamos fotos antiguas y dañadas, tenemos impresión digital y muchas otras cosas. No queda otra. Te adaptas o mueres”. De la clientela fiel que cruzaba la puerta hace décadas, apenas quedan unos pocos. En la actualidad, son las nuevas generaciones quienes mantienen el negocio del veterano a flote: “Aun así, mi público viene ex profeso a mi”. Entre 40 y 50 personas cruzan la puerta del estudio cada día: “El mejor mes es septiembre, cuando todos los niños vuelven al colegio y tienen que llevar fotos de carnet”.

Joaquín Franco cuenta con tres cámaras Pentax en su estudio. / DAVID RAW

Guerra al fotomatón

Como en todo, los precios nada tienen que ver con los de hace 20, 30 o 40 años: “Antes ibas a por una barra de pan y costaba 30 céntimos. Ahora cobran 1,50. En el estudio de mi padre ocurría lo mismo. Él cobraba 300 pesetas por cuatro fotos de carnet, lo que equivale a menos de dos euros. Hoy en día, un fotomatón está cobrando seis euros y yo 7,50. La misma palabra lo define: entras tú y sale otro. Y te tienes que conformar. Es una máquina que, si la pillas con el revelador nuevo, saca la foto completamente oscura. En cambio, si está en las últimas, la foto sale blanca. Eso, con un ser humano como yo, no sucede”. Joaquín, que siempre ha usado cámaras Pentax, cuenta con tres modelos en la tienda: “A pesar de ser las mejores, también fallan, por eso tengo varias”.

El proceso es el mismo con cada cliente. De hecho, lleva siendo idéntico desde que el veterano se puso al frente del negocio. “Cuando alguien llega, lo primero que hago es estudiar su cara. Es importante fijarse en sus ángulos fotográficos y en las expresiones faciales. Así ya sé si le tengo que pedir que sonría o que se quede serio. Todo está inventado”, señala. Si hay algo que le diferencia de otros retratistas, es que él solo hace una foto: “Hay comercios que te hacen 30 disparos, pero yo solo hago uno. Mucha gente me pregunta por qué y yo siempre respondo lo mismo: para qué quieres más, si ya he estudiado tu fisonomía, tu rostro y tu semblante. A veces, aún así, me piden un segundo o tercer intento, pero siempre acaban eligiendo la que les hice en primer lugar. Cuando disparo por primera vez, soy capaz de sacar lo mejor de la persona que tengo delante”.

Como su padre y su abuelo, Joaquín lleva toda la vida haciendo fotografías de carnet. / DAVID RAW

Con la mente puesta en el futuro, teme que, cuando él ya no esté, su negocio acabe cerrando como lo hicieron el resto. Sin embargo, mantiene todas sus esperanzas depositadas en dos personas: su mujer y su nieto. “Ella tiene 50 años y tiene ganas de seguir con todo esto. Mi nieto pequeño, que ahora tiene 14 años, ha demostrado una gran afición por la fotografía, por lo que confío en que siga con el legado”, concluye. La conversación termina y Joaquín, comprometido con sus clientes, se levanta, se cuelga la cámara del cuello y da paso a la siguiente clienta: “Bienvenida”. La jornada debe continuar.