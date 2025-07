Las “certezas” que deja la participación del Real Madrid en el Mundial de Clubes: un jugador-sistema, la figura del ‘9’ y una goleada que devuelve al punto de partida

"Me voy con certezas. Este partido y campeonato me ha dicho muchas cosas de lo que somos y de lo que tenemos que mejorar", con estas palabras cerraba Xabi Alonso la participación de su equipo en el Mundial de Clubes. El Real Madrid cayó derrotado en las semifinales del torneo ante el PSG (0-4). Golpe de realidad, no hay mayor explicación. Los parisinos pasaron por encima de los blancos que, con dos errores groseros de Raúl Asencio y Rüdiger, se despiden en su sueño mundialista a las órdenes del técnico tolosarra. Ahora llega el turno de analizar y potenciar esas "certezas" de las que hablaba Alonso y que ilusionan al madridismo, pero también evaluar todo aquello que no deja conforme al club y la dirección deportiva. Mientras tanto, el equipo dispondrá de unas semanas para desconectar, recuperar algunos futbolistas ausentes por lesión y regresar con las pilas cargadas para comenzar con la primera temporada de la era Xabi Alonso.

Gonzalo y Huijsen, las notas positivas

Si analizamos el papel del Real Madrid en este Mundial de Clubes de la FIFA es inevitable no pensar en Gonzalo García. El canterano se ha ganado con creces la presencia en la primera plantilla del Real Madrid la próxima temporada. Es uno de los nombres propios del conjunto blanco. El delantero ha correspondido con cuatro goles y una asistencia, siendo decisivo en las eliminatorias ante la Juventus y el Borussia Dortmund, y, en estos momentos, sería la bota de oro del torneo. La baja de Kylian Mbappé por una gastroenteritis aguda y la lesión que arrastra Endrick desde el tramo final de Liga abrieron las puertas de par en par al delantero del Castilla, que ha sabido aprovechar la oportunidad concedida por Xabi Alonso. "Yo le conocía bien, no esperaba que metiera 3 goles en 4 partidos, tampoco diré eso, pero sabía de su presión y su trabajo y encima marcando goles. Confiaba en él y se está ganando esa confianza", confesaba el tolosarra al término del partido ante el equipo italiano.

"Me recuerda en algunas cosas a Raúl en que siempre está en la posición adecuada, siempre esperando la oportunidad, siempre con una gran ética de trabajo, ayudando al equipo", añadía. Se baraja la posibilidad de que el Real Madrid incorpore un '9' de un perfil diferente al de Mbappé, cumpliendo el rol que tuvo Joselu hace un par de temporadas, pero Gonzalo ha presentado candidatura para ocupar dicho puesto. Mientras tanto, Gonzalo pasa la pelota al tejado del Real Madrid, después de ofrecer su mejor versión y postularse a ser miembro del primer equipo pese al interés de varios clubes de La Liga. "Yo solo pienso en dar mi 100% en cada oportunidad que se me presente. No sé si estaré en el primer equipo. Esa decisión no está en mis manos. Dependerá del míster y del club. Como he dicho, este Mundial es la oportunidad de mi vida y voy a dar el 200 o incluso el 300% para aprovecharla al máximo con esta camiseta", dijo el canterano.

Gonzalo García, celebra el tanto ante el Borussia Dortmund. / David Klein/CSM via ZUMA Press W / Europa Press

El Real Madrid, con Florentino Pérez a la cabeza, le había concedido especial importancia al Mundial de Clubes. Prueba de ello son los dos fichajes que ejecutó el conjunto blanco, tres si contamos a Mastantuono, antes del comienzo de la cita mundialista. Precisamente, es Dean Huijsen otro de los que sale reforzado del campeonato. El central, ex del Bournemouth, recaló en el Real Madrid para cubrir las dudas que existen en torno al estado físico de Eder Militao y David Alaba, a las que se suma Antonio Rüdiger tras su operación de menisco en este tramo final de la temporada.

El malagueño ha rendido con creces, siendo el líder de la zaga en la salida de balón del equipo de Xabi Alonso. Se ha consagrado como un 'jugador-sistema', imprescindible en los planes del tolosarra. El único borrón de su Mundial de Clubes llegó en cuartos de final, cuando fue expulsado en una de las últimas jugadas del encuentro ante el Borussia Dortmund. Esta acción le acarreó una sanción para el partido ante el PSG de semifinales, en el que el conjunto blanco echó de menos su presencia sobre el césped.

El defensa del real Madrid Dean Huijsen en acción ante el Borussia Dortmund en un partido del Mundial de Clubes. / SARAH YENESEL / EFE

Otro que ha compartido un puesto con Dean Huijsen en la defensa del conjunto blanco ha sido Fran García. El lateral español ha ofrecido una versión muy competitiva durante el torneo. Los rumores acerca de la llegada de Álvaro Carreras no paran de crecer en las últimas semanas, pero el lateral español ha dejado sus mejores minutos como futbolista del Real Madrid desde su llegada hace dos temporadas. Sus sensaciones sobre el campo se sustentan en datos, con un gol y una asistencia en el casillero del canterano del Real Madrid durante los seis encuentros que ha disputado en el Mundial de Clubes. Pase lo que pase con Carreras y con el estado físico de Mendy, el equipo blanco ha encontrado un lateral izquierdo de garantías bajo las órdenes de Xabi Alonso, algo que no se vio con Carlo Ancelotti al mando de las operaciones.

De las pocas noticias positivas que el Real Madrid puede rescatar del encuentro ante el PSG son los minutos sobre el césped de Dani Carvajal y Eder Militao. Ambos defensores sufrieron una lesión que los alejó de los terrenos de juego al comienzo de la presente temporada, pero Xabi Alonso ya podrá contar con su presencia de cara al tramo inicial de La Liga. Por último, el propio técnico madridista también sale reforzado de su participación en el Mundial de Clubes. En el club existían muchas dudas acerca de cuándo debía tomar las riendas del equipo. Se barajó una interinidad de Santiago Solari, pero finalmente fue el propio Xabi Alonso el que tomó la decisión de ponerse manos a la obra con la que será su plantilla de cara a la próxima temporada y ahora cuenta con un respaldo total por parte de los dirigentes del club y el aficionado. El tolosarra ha dejado muestras de su identidad en el equipo, pese a que el último recuerdo siempre será amargo por el partido ante el PSG.

Raúl Asencio, uno de los señalados. / CJ GUNTHER / EFE

Asencio y la dupla Vinicius-Mbappé, en el foco

Un partido ante los franceses que evidencia que aún resta mucho trabajo en Valdebebas de cara a la siguiente temporada. Pese a realizar buenos partidos, el Real Madrid no acaba por asentarse. Toda la temporada le llevo a Carlo Ancelotti que su equipo encontrara el famoso "equilibrio". Xabi Alonso, en tan solo seis encuentros, aún no ha dado con la tecla. El equipo se sigue mostrando muy partido en ciertas fases de los encuentros, sufre cuando acude a la presión y no genera sensación de fiabilidad. Como es lógico, el equipo ha arrastrado muchas de las debilidades que le mermaron durante la presente temporada, todas ellas evidenciadas en el encuentro ante el PSG. Los franceses demostraron ser el equipo más en forma (y trabajado) del mundo, propiciando un golpe de realidad al Real Madrid, que suma una nueva goleada en contra esta temporada.

La derrota ante los parisinos se empezó a fraguar debido al error individual de Raúl Asencio. El canario había sido una irrupción total ante las lesiones de David Alaba y Eder Militao. Se ganó el derecho a renovar con el club de su vida hasta 2029, pero este Mundial de Clubes no deja en muy buen lugar al canterano madridista. En el encuentro debut ante Al Hilal, un penalti cometido por el zaguero costó un gol en contra a los de Xabi Alonso. En el segundo partido ante Pachuca, el canario cometió otro error, agarrando de la cintura a Salomón Rondón. Esta acción le acarreo una tarjeta roja en el minuto diez del encuentro. La baja por una nueva expulsión, esta vez de Huijsen, le devolvió a la titularidad ante el PSG. A los cinco minutos de partido, el central cometió un error en un control que desembocó en el primer tanto de Fabián Ruiz. El zaguero español deberá recomponerse de cara al inicio de la próxima campaña, después de un Mundial de Clubes que no le ha dejado en muy buen lugar.

Lo normal en estos casos es poner la lupa en las estrellas. Y en el caso del Real Madrid, inevitablemente, las miradas se centran en Vinicius y Kylian Mbappé. Ambos jugadores, por diversas circunstancias, no han mostrado su mejor versión, ni a nivel individual ni a nivel colectivo. El delantero francés se ausentó de la primera fase debido a una gastroenteritis aguda, pasó unas horas hospitalizado y perdió mucho peso durante su dolencia. Reapareció unos minutos ante la Juventus y abrió su cuenta goleadora ante el Borussia Dortmund. Pese a ello, ha quedado demostrado que el francés no ha alcanzado su mejor punto físico, algo que no le exime de su parte de responsabilidad en la caída del equipo. La dupla con el brasileño volvió a ser inofensiva, algo que preocupa, y mucho, en el Real Madrid. No encuentran la forma de compenetrarse sobre el césped y será uno de los principales reclamos al técnico blanco de cara a la próxima campaña.

Gonzalo y Kylian Mbappé se lamentan tras la eliminación ante el PSG. / Associated Press/LaPresse / LAP

"Este partido es el final de la presente temporada, no el inicio de la siguiente", aclaraba Xabi Alonso al término del encuentro con el PSG, dejando entreveer que el trabajo de las próximas semanas cambiará la cara a un equipo que rindió muy por debajo de sus expectativas iniciales. Con todo esto, cierra el Real Madrid una temporada en la que se le concedió la vitola de máximo favorito allá por el mes de agosto, coincidiendo con el desembarco de Kylian Mbappé, que los blancos, ya sea con Xabi Alonso o Carlo Ancelotti, por el momento no han sabido explotar. En este Mundial de Clubes, el Real Madrid ha atravesado diversas etapas. En un primer momento, se chocó con el muro de Al Hilal, mostrando una versión idéntica a la vista durante la temporada. Con el paso de los entrenamientos y los partidos, la mano del técnico tolosarra ha corregido algunos defectos, pero ha comprobado de primera mano que hay trabajo, y mucho, en el Real Madrid para volver a lo más alto.