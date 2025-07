Desveladas las notas de corte de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid para el curso 2025/2026: ¿demasiado altas?

Este viernes 11 de julio se respira un aire diferente en Madrid. Los más jóvenes tienen los nervios a flor de piel y ello tiene una razón muy sencilla: el alumnado se juega su futuro. Hoy será uno de esos días que los recién graduados de Bachillerato recordarán con cariño o, por otro lado, desearán no haber vivido nunca. Las universidades de Madrid han publicado sus notas de corte y, como era de esperar, han bajado al igual que las calificaciones de los alumnos.

La PAU de este año ha estado ligada a una infinidad de críticas. Como siempre, los estudiantes se quejaban de la dificultad de los exámenes y lo injusto que era tener controles diferentes en las comunidades. Además, el examen volvía al modelo universal de una única cara, haciendo que fuese imposible aprobar sin estudiarse todo el temario.

Ahora, para bien o para mal, la espera se termina. Entrando en la web de la universidad en la que realizaron la PAU, el alumnado puede acceder a su selección de grados y observar si han entrado en ese que tanto querían o no. Recuerda que si te has quedado muy cerca de la nota, siempre puedes meterte en la lista de espera y, con un poco de suerte, entrar en la titulación que quieres.

Estas son las notas de corte de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Si quieres estudiar en una de las universidades mejor ubicadas en la Comunidad de Madrid, te recomendamos la Complutense o la Rey Juan Carlos. Igual que podrás estudiar en sus bibliotecas o preparar los exámenes, también podrás gozar de una animada vida universitaria una vez salgas de clase.

De un 5 a un 13, las notas de corte y los grados que las acompañan son tan variados que lo que puede ser buena nota para unos, es el suplicio de otros. Carreras como medicina, ingeniería o matemáticas se llevan el premio a las más difíciles de entrar, con notas de corte que no suelen bajar del 13. A continuación, te dejamos las notas de la Universidad Rey Juan Carlos para que mires si han subido o bajado respecto a los años anteriores.

Recuerda que si no has llegado a la calificación que necesitabas, siempre puedes optar a una revisión. Ten en cuenta que debes presentar la solicitud dentro de los plazos establecidos, ya que si se han pasado, no hay vuelta atrás.