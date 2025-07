La Universidad Complutense de Madrid publica las notas de corte para el curso 2025/2026: descubre aquí si has entrado en la carrera

Este viernes 11 de julio miles de estudiantes madrileños podrán consultar las notas de corte para el curso 2025/2026. Terminadas las convocatorias ordinaria y extraordinaria de la Selectividad, ya solo queda saber si el alumnado ha entrado a la carrera que quería o, si por el contrario, tendrá que elegir otro camino.

La PAU de este año ha estado ligada a una infinidad de críticas. Como siempre, los alumnos se quejaban de la dificultad de los exámenes y lo injusto que era tener controles diferentes en las comunidades. Además, el examen volvía al modelo universal de una única cara, haciendo que fuese imposible aprobar sin estudiarse todo el temario.

Si bien los años anteriores los ejercicios eran intercambiables y los estudiantes podían dejarse parte del temario sin estudiar y aun así sacar buena nota, los profesores de este año premiarían la madurez de los estudiantes y su capacidad de organización al la hora de elaborar las respuestas de los exámenes.

Notas de corte de la Universidad Complutense de Madrid

De un 5 a un 13, las notas de corte y los grados que las acompañan son tan variados que lo que puede ser buena nota para unos, es el suplicio de otros. Carreras como medicina, ingeniería o matemáticas se llevan el premio a las más difíciles de entrar, con notas de corte que no suelen bajar del 13.

Ya sea para madrileños o gente de fuera, la Universidad Complutense de Madrid es uno de los centros más elegidos para cursar los estudios gracias a su amplia oferta de carreras y localización clave en la capital. Lo mismo puedes estudiar en su biblioteca que salir por la animada Ciudad Universitaria después. Si eres una de esas personas que tiene como sueño entrar en este centro, puedes consultar aquí las notas de corte para este curso académico.

Recuerda que si no has llegado a la calificación que necesitabas, siempre puedes optar a una revisión. Ten en cuenta que debes presentar la solicitud dentro de los plazos establecidos, ya que si se han pasado, no hay vuelta atrás.