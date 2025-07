Nao d’amores viaja al universo sonoro de la Edad Media y la Orden del Císter para buscar los orígenes del teatro

El viaje comienza en la entrada del monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, en Pelayos de la Presa, la fundación monacal de la Orden Cisterciense más importante que se conserva en la Comunidad de Madrid. Allí, setenta espectadores asisten, nada más llegar, a lo más parecido a una trasposición de alma y espíritu, de la piedra a la carne, un juego metateatral que convertirá la estatua inmóvil de San Bernardo en un cuerpo vivo, en un ‘monje blanco’ del Císter que introducirá al público, junto a otros siete intérpretes, en el claustro de este monasterio del siglo XII, en su panda del mandatum o galería destinada a los lavatorios, en la cocina convertida en refectorio, la sala capitular y la iglesia. En ese viaje se escucharán palabras y cantos, el sonido del órgano, la fídula, la flauta, la chirimía y la zanfona, pero también el de las campanas, los pasos por el claustro o la salmodia de la procesión. Y el tiempo se detendrá en esta pieza llamada Hacia ecos de lo sagrado que indaga en el paisaje espiritual y sonoro de aquella revolución monástica que supuso la Orden del Císter en la Edad Media para buscar, en el fondo, los orígenes de un teatro concebido como expresión artística ancestral ligada a la religiosidad y al anhelo de trascendencia del ser humano. Y todo eso, en un monasterio en ruinas, de noche y con luna llena. Casi nada.

Hacia ecos de lo sagrado es una nueva creación de Ana Zamora al frente de su compañía Nao d’amores y no es una visita teatralizada ni una recreación sonora del medievo ni tampoco un ejercicio arqueológico que reconstruya la vida cotidiana en un monasterio del Císter, sino “un acto poético que transita por el monasterio, con paradas y escenas en las diferentes estancias en torno a la idea del sonido en la Orden del Císter, un espectáculo puramente contemporáneo en el que hacemos un ejercicio de inspiración en el pasado con una libertad absoluta y desde la pura experimentación teatral, que es como creo que debe hacerse el teatro clásico”, explica su directora. Transitando por ese universo, ocho intérpretes que hablarán en castellano y latín, que cantarán y bailarán: Alfonso Barreno, Juan Díaz de Corcuera, Rafael Ortiz, Alejandro Pau, Elena Rayos, María Alejandra Saturno, Carlos Seguí e Isabel Zamora. Con dirección musical de María Alejandra Saturno y Miguel Ángel López, espacio escénico y trabajo de objetos de David Faraco, vestuario de Deborah Macías, luces de Miguel Ángel Camacho y coreografía de Javier García Ávila.

La pieza, producida por los Teatros del Canal, se estrenó este jueves y podrá verse en doble función hasta el domingo en Pelayos de la Presa. El 18 de julio viajará al monasterio de Santa María de la Sierra, en la localidad segoviana de Collado Hermoso, con tres días de funciones a la caída de la tarde. ¿Y después? “Cuando te sales del circuito de las redes teatrales oficiales es todo muy complicado y esta pieza nació sin vocación de gira, pero no estamos cerrados y hay circuitos turísticos de monasterios del Císter y muchos tipos de órdenes, así que yo, encantada de repetirlo”, contesta Zamora a este diario.

'Hacia ecos de lo sagrado', de Ana Zamora y Nao d'amores, en Pelayos de la Presa. / Cedida

Hacia ecos de lo sagrado es, además, la primera colaboración de Nao d’amores con los Teatros del Canal desde que en diciembre de 2023 el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, anunciara a bombo y platillo un cambio de modelo de los teatros con el nombramiento de seis codirectores artísticos, entre ellos Ana Zamora, que se convirtió rápidamente en papel mojado y que ha terminado situando como máximo responsable de la programación a un técnico a las órdenes de la Consejería, Ruperto Merino, director gerente del teatro. Sobre si Nao d’amores mantiene con los Teatros del Canal un compromiso a largo plazo heredado de aquel modelo fallido, Ana Zamora señala que no tiene “cerrada ahora mismo ninguna continuidad con ellos, el año que viene hacemos un Valle-Inclán en el Teatro Español y nos vamos a volcar en eso a muerte, y al año siguiente ya veremos, depende de a qué me inviten o lo que me ofrezcan”.

24/7 con Grotovski y Berceo en una nave de Segovia

El proceso de investigación de Hacia ecos de lo sagrado ha sido largo, como todos los de esta compañía que trabaja con vocación de excelencia y unos tiempos que se alejan de los plazos que suelen marcar los teatros públicos. Ya en enero de 2024, después de estrenar El castillo de Lindabribis, de Calderón de la Barca, en el Teatro de La Comedia, Zamora empieza a recorrer Madrid hasta que da con el Monasterio de Pelayos. A partir de ahí, la directora de Nao d’amores conforma un equipo de colaboradores, entre ellos el historiador del arte Eduardo Carrero, especialista en arquitectura medieval y sus usos litúrgicos: “Comenzamos a tirar de unos trabajos que él había hecho sobre la acústica y los sonidos en los monasterios cistercienses y decidimos entonces trabajar sobre los sonidos en el medievo y cómo esos sonidos del pasado pueden repercutir en el espectador actual”. Durante esa primera etapa, Zamora sigue recorriendo el país visitando monasterios del Císter, “tiro de ese hilo que tiene que ver con la teología y la filosofía cisterciense, y encuentro esa conexión con el origen de la mística, pero también una especie de analogía entre esa revolución teológica y organizativa que supone el Císter en su época y aquella otra revolución teatral que se produce en los años 60. Eso se convierte en mi punto de partida”.

En mayo, la compañía, una de las pocas en España que aún mantiene un equipo estable, se mete en su nave de Revenga, en Segovia, donde trabajan y conviven durante semanas en un espacio de concentración y entrega absolutas: “Empezamos sin texto, como siempre, sabiendo que hay que lanzarse a la aventura y la búsqueda, pero los que vienen por primera vez suelen entrar en pánico, claro, porque en este país todo el mundo está acostumbrado a que si haces teatro clásico te entregan el texto dos meses antes y llegas con él aprendido, pero eso aquí no sucede”. La compañía trabajará, además, en la música, el vestuario o el lenguaje de la pieza. “Lo primero que me interesó fue la necesidad de buscar una conexión con lo espiritual y lo trascendente, pero a partir de lo humano y lo carnal y a través de un sistema de ritualidad que yo relaciono directamente con los orígenes del teatro. Ese fue el primer punto del que yo empecé a tirar y a partir del cual empezamos a construir la dramaturgia”.

'Hacia ecos de lo sagrado', de Ana Zamora y Nao d'amores, en Pelayos de la Presa. / Cedida

En ese proceso de búsqueda de una dramaturgia para la pieza, Zamora hallará una conexión clara con “el espíritu de Gonzalo de Berceo, un gran desconocido en la literatura, incluso en la dramática, y de repente encuentro una obra suya que se llama El duelo de la Virgen, que es la narración que hace la Virgen de los dolores de su hijo, protagonizada por Bernardo de Claraval, la gran figura espiritual e ideológica del Císter”. La directora decidirá entonces convertirlo en uno de los puntales de Hacia ecos de lo sagrado, porque “además de ser un personaje apasionante, un menda de mucho cuidado que fue santificado, también es una figura absolutamente política e imprescindible en el devenir histórico-político de la Europa de su tiempo, si es que entonces podíamos hablar de Europa, un tipo que promulgó la Guerra Santa y que aparece en la Divina Comedia de Dante abriendo las puertas finales del paraíso. Me pareció que, más allá de que podía utilizar los textos de Berceo en los que aparece Claraval, él ya era un personaje ideal para desarrollar este viaje iniciático por las estancias de un monasterio, en compañía también de la virgen, y digamos que ambos conducen la narrativa de la función”.

Finalmente, en ese proceso de búsqueda de los orígenes aparecerá también una figura que (aparentemente) nada tiene que ver con los siglos XII y XIII en los que se sumerge Nao d’amores, la del director polaco y gran renovador de la escena Jerzy Grotowski, padre del llamado ‘teatro pobre’: “Yo creo que una gran característica de la escena actual es que seguimos apoyados en el gran teatro burgués del XIX. Por mucho que hayan pasado por encima de nosotros todas las vanguardias seguimos trabajando sobre unos parámetros de cuarta pared, de terciopelo y butaca, el gran teatro estándar sigue partiendo de ahí, como si no hubiera servido de nada todo lo que ha pasado —explica la directora— y a mí me interesaba buscar dónde nos perdimos en la conexión con los orígenes de la teatralidad”.En Hacia ecos de lo sagrado palpitará, de alguna manera, “esa idea del actor santo y el teatro como vía de descubrimiento que tiene Grotowski, que es un poco lo que están promulgando los cistercienses en ese momento, ese conocerte a ti mismo y conocerte en comunidad, y se establece una conexión que tiene que ver con esa vía de desnudarse en vez de adornar y de buscar el arte como una vía de reconocimiento, que es lo que a mí me interesaba”.

En lo antiguo cabe lo experimental

Alejado del efectismo y la grandilocuencia, el de Nao d’amores es un teatro delicado, poético, profundo y artesanal que lleva 25 años defendiendo la escena como encuentro y comunidad a partir de la recuperación del patrimonio medieval, renacentista y prebarroco. Y aunque su territorio es el del teatro clásico, con esta nueva pieza la compañía de Ana Zamora se coloca en ese lugar que ocupan creadores de la escena contemporánea como Cabosanroque, Nilo Gallego, Edurne Rubio, Fran MM Cabeza de Vaca o El Conde de Torrefiel, que conceden a lo sonoro una enorme presencia en sus creaciones.

'Hacia ecos de lo sagrado', de Ana Zamora y Nao d'amores, en Pelayos de la Presa. / Cedida

Zamora, Premio Nacional de Teatro en 2023, cree que en lo antiguo también hay y debe haber espacio para la experimentación: “Ya sabes que pienso que lo más moderno está en lo más antiguo, pero hay mucha gente que no comparte esa perspectiva y considera que esto supone un regreso al pasado más absoluto. Yo creo que hay una vía por descubrir y es importante reencontrarse con nuestros textos clásicos y viajar a las bases de nuestra cultura. Eso es lo que a mí más me emociona cuando estoy en el monasterio escuchando esas antífonas que resuenan donde lo hicieron antes y con esas reflexiones sobre la muerte o la trascendencia. Y hay latín pero, además, todo el texto castellano que se escucha en la función es de Gonzalo de Berceo, del siglo XIII. ¿Por qué? Porque es un puntal que nos ancla a la tierra y nos obliga a no despistarnos con experimentos demasiado abstractos y porque creo que para conectar con la contemporaneidad no hay que asustarse de volver a esas fuentes o a un tipo de comicidad que es muy española, y yo a veces siento que las artes vivas se ponen demasiado serias”.

Proponer una vuelta al origen, a esa raíz que habla en latín en tiempos de disputa identitaria promovida por la derecha y la ultraderecha no deja de ser arriesgado, ¿le preocupa que se manipule o tergiverse su discurso? “Yo creo que lo que no podemos hacer es apartarnos de nuestra identidad por miedo a esa manipulación a la que se está sometiendo ahora mismo para llevarla a terrenos insostenibles. No podemos ocultar lo que tenemos y no nos olvidemos que, para empezar, en los siglos XI y XII España no existe y estamos hablando de una reforma que aquel momento ocupa a toda Europa. Esto no es una cosa española, es una reforma que nace en Francia y si es algo es europea, internacional e interregional, así que esto no sirve como una maza con la que golpear”.