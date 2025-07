¿Cómo funciona la lista de espera en la universidad? Todo lo que debes saber si no has llegado a la nota de corte en Madrid

Este viernes, las universidades públicas de la Comunidad de Madrid han dado a conocer las listas de admitidos en los distintos grados de sus facultades. Tras una tensa espera después de pasar por la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y completar su preinscripción, los jóvenes aspirantes que se enfrentaron a los exámenes de junio ya pueden verificar si han conseguido o no plaza en esa carrera deseada.

Estas calificaciones mínimas, correspondientes a la nota en la PAU del último estudiante que ha entrado en el grado en cuestión, no son definitivas. En las próximas semanas las renuncias provocarán que varíen, en algunos casos, considerablemente. Por tanto, si no has entrado a la primera en tu primera opción pero has quedado cerca de la nota de corte, no te desilusiones. Aún hay opciones de conseguir plaza en un segundo intento.

Así funcionan las listas de espera

En los próximos días se publicarán las listas de espera a cada grado. Hablamos de un mecanismo que sirve para ir adjudicando plazas que se liberen en la carrera en cuestión. En la mayoría de universidades no meten a los estudiantes directamente en la lista, sino que los mismos alumnos deben inscribirse. Conforme alguien renuncia a su plaza, el siguiente alumno en espera ocupa automáticamente la misma.

Una vez inscrito, el aspirante deberá revisar recurrentemente su correo electrónico y el estado de la lista por si hubiese novedades en el proceso de admisión. En algunas entidades educativas, los movimientos de plazas se extienden hasta octubre aunque, normalmente, en septiembre es cuando se termina de decidir todo.

¿Te puedes matricular y estar a la vez en una lista de espera?

La posibilidad de matricularse en una -- por ejemplo -- segunda opción y apuntarse a la lista de espera de la primera es perfectamente posible. De hecho, es recomendable para no quedarse sin sitio en la universidad. Hay que tener en cuenta, eso sí, los plazos de desmatriculación de cada institución, ya que si finalmente obtienes plaza muy avanzado el verano, es posible que no puedas recuperar el dinero de matrícula del primer grado al que entraste.

En cualquier caso, casi todas las universidades mantienen el derecho de desmatriculación hasta octubre, con devolución o no del pago realizado previamente.