Ya disponibles las notas de corte de la Universidad Autónoma de Madrid para el curso 2025-2026: ¿entras en la carrera?

Los madrileños que hicieron la PAU ya pueden consultar las notas de corte para el curso 2025-2026. Este viernes 11 se han publicado las notas de corte de todas las universidades de la Comunidad de Madrid, permitiendo que los estudiantes vean si entran en su carrera soñada o no.

Ahora, si muchos ya tienen claro qué carrera estudiar y celebran su acceso a la universidad, otros se derrumban y cambian el rumbo de su futuro. Las notas de corte han bajado drásticamente en todas las carreras, pero eso no significa que los alumnos lo hayan tenido más fácil.

Esta PAU no ha estado exenta de críticas. Se volvía al modelo universal de examen, lo que hacía que las notas de los alumnos bajaran considerablemente al ser los primeros en enfrentarse a esta nueva estrategia.

Notas de corte de la Universidad Autónoma de Madrid

La Universidad Autónoma de Madrid es una de las más elegidas tanto por madrileños como para los que se desplazan de otras comunidades a la capital. Su amplia oferta permite que los estudiantes puedan decantarse por una carrera u otra y su animada vida universitaria la convierte en uno de los mejores centros para estudiar.

Si te estás planteando hacer la carrera aquí, estas son las notas de corte que debes tener en cuenta. Si no has entrado en la titulación que deseabas, recuerda que tienes la opción de acceder a las listas de espera y, si hay suerte, hacerte un hueco en el centro que quieres.

Si has hecho la convocatoria extraordinaria, has de saber que todavía puedes optar a la revisión de tu examen, por lo que no está todo perdido si la nota que estipulan las universidades se aleja de la que necesitas.