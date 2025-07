Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Ace Records acaba de editar una suculenta caja de 7" de los Sonics, la banda de garaje por antonomasia. La han titulado High Time, como uno de sus hits, pero no faltan ni uno: están este Psycho que es puro mito de la psicodelia de los 60, Strychnine, Have Love Will Travel, The Witch... Todo un huracán de baterías tocadas con la furia de romperlas, guitarras mareantes, la voz desaforada de Gerry Roslie y, sobre todo, ese saxo que es el bicho raro instrumental y a la vez marca de la casa. Puro éxtasis rockero salido de la ultratumba.