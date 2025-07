Qué hacer en Madrid esta semana: Morricone por Marcos Morau, los 'collages' de Martín Gaite, campamento de cine para niños con la ECAM...

La exposición Instante eterno en el jardín, que desde estos días puede verse en la cuarta planta de CentroCentro , reúne una serie de obras de la escultora Cristina Almodóvar y de los artistas multidisciplinares Chus García-Fraile y Daniel Verbis , con el objeto de explorar el concepto del jardín no como mero espacio físico, sino como metáfora emocional y simbólica . Aquí, el jardín se convierte en un territorio de ambigüedades y dicotomías, un espacio que es a la vez un refugio y territorio hostil, donde caben la belleza, el exceso, la inseguridad y el deseo. Lejos de empoderar el bucolismo vegetal abrazado tantas veces por el barroco, estos tres artistas contemporáneos se sirven del jardín para generar una serie de analogías con los recovecos del alma humana y las dimensiones de lo sensual, lo prohibido y lo espiritual, en piezas que van de la escultura a la pintura o la instalación site specific. Un ejercicio estético-conceptual que dialoga, en cierto modo, con En el jardín de John de Précy, donde el jardín se plantea como una estructura de pensamiento, como un marco no exento de significación política donde quedan articulados la memoria, la pulsión estética y el conflicto interno fruto de la vida moderna.

En los meses de verano Madrid puede ser una experiencia intensa, y encontrar un oasis de sombra y sosiego no siempre es fácil en una ciudad donde prima el betún y cuyos árboles talados en los últimos años se cuentan por miles. El siguiente no es, por tanto, un plan cultural per se, pero sí es una de las mejores alternativas si queremos escapar por unas horas de la canícula estival del centro peninsular, ya sea para sumergirnos en la lectura, trabajar, jugar al ajedrez o simplemente estar, que ya es. Se trata del Refugio Climático del Círculo de Bellas Artes, una iniciativa que convierte un año más su emblemático Salón de Baile en un espacio fresco, lleno de vegetación, mesas, rincones de lectura y de ajedrez y conexión wifi. En definitiva, un refugio urbano donde no hace falta consumir nada para estar cómodos y al fresco. El mobiliario y la ambientación han sido proyectados por Basurama en colaboración con Germinando, y el verdor lo ponen las más de 300 plantas prestadas por el Vivero de Estufas del Retiro. Además, el espacio está acompañado por una sutil instalación sonora titulada Permanencia Vegetal, desarrollada por la artista Sayaka Fujio. ¿Un plus? Aquellos que no tengan quienes les rieguen las plantas durante sus vacaciones, pueden dejarlas en el Refugio Climático, donde su equipo se encargará de cuidarlas durante su ausencia.