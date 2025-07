Los adolescentes madrileños que veranean en 'modo avión': "Aquí no te dan ganas ni de coger el móvil"

"No te dan ganas ni de coger el móvil. Al final, lo usamos cuando estamos aburridos y aquí no hay tiempo para aburrirse", aseguran Dani, Sergio, Mario y Álvaro, cuatro adolescentes que están inmersos en una actividad bastante rural: encontrar plantas que tienen apuntadas en una ficha. En ellas están las características de cada una. Guardan algunas hojas que han encontrado en una bolsa de plástico.

A unos cuantos metros de donde están ellos, otros chavales y chavalas rodean una gran mesa con un tablón madera donde tienen desperdigadas hojas con los nombres de los vegetales para si han acertado con sus adquisiciones. No todos tienen suerte.

Unos pasos más adelante, varios se encuentran en una de las residencia de la finca agrícola El Encín, al este de Alcalá, donde 51 jóvenes de entre 12 y 16 años se encuentran pasando, desde el pasado 6 de junio, unos 10 en el Campamento Modo Avión para desarrollar "una desintoxicación completa" de las nuevas tecnologías.

Talleres

Los pasillos están empapelados con dibujos de las siluetas de las propias chicas y chicos. En las cabezas pueden leerse mensajes como "F1 e hípica", "enseñar a la gente del entorno mis aficiones" o "GRWM (del inglés Get Ready With Me -prepárate conmigo- una tendencia en la que las personas muestran en redes sociales a su público cómo se preparan).

En algunos corazones aparecen palabras como "abuelos", "bebés", "viajar" o "mis gatos". En las tripas hay quien ha apuntado "que me juzguen", "influencers y canales de Youtube de familias dirigidas a niños pequeños", o "comentarios malos". Algunos mensajes están fuera de esos contornos.

"Desde los talleres del Servicio público regional de Atención en Adicciones Tecnológicas (SAAT), el primer día hicimos siluetas para trabajar el autoconcepto, es decir, una toma de conciencia. Desde los ojos poníamos las publicaciones que más nos impactan; en la cabeza, el motivo de esa publicación; y de la tripa salieron cosas muy interesantes sobre lo que vemos en las redes sociales que nos incomoda, como un comentario inapropiado", explica a este periódico Alejandra Velasco, psicóloga de la Itinerancia en Torrelodones.

Justo en el momento en el que habla con este periódico, varios chavales elaboran por grupos "un mural de convivencia". En él escriben, dibujan y pegan recortes de revista con el objetivo de abordar ese concepto en el plano digital. "Hablamos mucho de la empatía digital. Parece que nos olvidamos de que, tras las pantallas, hay una personas con tus mismas inseguridades y emociones", añade la psicóloga.

Todavía les quedan bastantes actividades, como un experimento social en el que replicarán todos los comentarios negativos que han ido recibiendo a lo largo de su vida para darles la vuelta. O charlas sobre lo que significa un 'like' -o, a la falta del mismo- para ellos. Y, por lo que ya han estado viendo, no es poco.

El poder de la socialización

Pero las actividades van más allá. La psicóloga del SAAT de Móstoles, Laura Llorente, destaca sobre todo que aquí los chavales socializan. Pasan de estar en casa matando el tiempo con las pantallas a entretenerse entre ellos en un paraje natural mientras "ganan habilidades sociales" y aprenden "competencias que tienen que ver con la autorregulación y la protección en la red". Aunque el día 6 fue algo difícil para algunos, a día 10 la gran mayoría se han ido soltando con sus compañeros.

El grupo formado por Dani, Sergio, Mario y Álvaro explican que es imposible aburrirse: "Cuando no estamos haciendo actividades, o estamos con la gente o estamos comiendo. El tiempo no da para más". El miércoles se pasaron casi todo el día en el parque de atracciones y parece que pronto irá un rapero para hacer una canción. También tienen actividades deportivas, como voleibol, baloncesto o ping-pong, además de talleres, una piscina y habitaciones con literas.

Ariadna (14) y Ángela (15) confiesan que han venido un poco obligadas por sus padres, pero después ha sido mejor ha sido mejor de lo que esperaban, sobre todo por la gente. "La verdad es que la gente es muy maja", afirman. Ellas ya se han dado los números de teléfono para cuando lo recuperen en su casa. Ahora, el contacto con este dispositivo se limita a momentos puntuales, como cuando van en el autobús. Y lo que hacen es aprovechar para llamar a la familia y a sus amigos.

A la pregunta de si piensan en los móviles, una responde que "demasiado", pero la otra añade que han aprendido a "vivir sin ellos", que es de lo que se trata aquí. Su compañero Cristian Joel, que con solo 12 años habla con la prensa con un desparpajo envidiable, asegura que se acuerda más o menos de las pantallas, pero que es mejor estar aquí. "Es increíble, lo recomiendo muchísimo", afirma. ¿Por qué? Pues sobre todo, responde, por la gente.

Más de 1.100 plazas

Este año, la Dirección General de Juventud ha organizado 37 campamentos de verano para jóvenes de entre 12 y 17 años, cinco más que en 2024, tanto en la Comunidad de Madrid como en otras regiones, ofreciendo una amplia variedad de actividades en ámbitos como la náutica, el circo, la multiaventura o el voluntariado.

En total, según ha detallado el Ejecutivo madrileño, se disponen 1.135 plazas para jóvenes madrileños, 200 más que el año pasado.

Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en la Comunidad de Madrid, expone lo importante es que los y las menores puedan aprender en ellos a "prevenir el uso inadecuado de las nuevas tecnologías en unos casos, y, en otros, a continuar con el tratamiento que ya se había ofrecido en el SAAT". Porque, en este campamento, hasta 14 adolescentes están ahí tras finalizar un tratamiento psicológico por adicción.