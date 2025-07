Los 203 conductores de autobús madrileños que han estado ayudando en Valencia tras la dana ya están de vuelta: "Nos recibían con emoción"

Apenas setenta y dos horas después de que el pasado 29 de octubre la dana se desatara en la provincia de Valencia, la Comunidad de Madrid ya estaba movilizando un contingente de hasta 500 personas en un dispositivo integral de ayuda para desplazarlo a la zona y ayudar en las tareas de primera reacción primero y de reconstrucción después. Había médicos, forenses, bomberos, psicólogos... y prácticamente desde el primer momento, conductores de autobús. Hasta 40 autobuses verdes del Consorcio Regional de Transportes y 80 conductores, además de dos jefes de tráfico y otros dos coordinadores viajaron hasta allí para prestar servicios sustitutivos en una red de metro de la que habían quedado devastados hasta 50 kilómetros de trazado y 20 estaciones.

Pasaron los días y las semanas, el barro iba desapareciendo de las calles, los bomberos y psicólogos regresaban, pero los conductores seguían. Hasta el pasado 26 de junio, cuando el servicio de metro en Valencia se ha dado por totalmente restablecido, conductores madrileños han estado allí ayudando a cubrir los servicios lanzadera entre localidades como Paiporta, Torrent, Llíria o Ribarroja hacia la capital levantina. Han sido, en cierto modo, los primeros en llegar y los últimos en irse.

Tras los primeros 40 autobuses se enviaron otros cinco. Y con los diferentes reemplazos, un total 203 conductores, jefes de tráfico y coordinadores procedentes de Madrid han pasado por la Comunidad Valenciana a lo largo de estos casi ocho meses. Según el balance de las consejerías madrileña y valenciana, han transportado más de 2,2 millones de viajeros y recorrido 616.767 kilómetros en las 62.491 expediciones realizadas. Tal ha sido su labor que el puente de la carretera CV-403 que cruza el tristemente célebre barranco del Poyo y que los habitantes de Torrent conocen como el puente de McDonald's va a ser oficialmente renombrado como Puente de la Comunidad de Madrid, según ha anunciado hoy el consejero valenciano de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en un acto de homenaje en Madrid.

Algunos de estos conductores, como Rosalina Leyenda, han estado allí todo el tiempo que ha durado el despliegue. En noviembre cambió su asiento en el 286, el autobús que une Ciudad Lineal con el barrio de Ciudad 70, en Coslada, por los de las lanzaderas desde Paterna o Torrent hasta hace apenas unos días. "Ha sido la aventura de mi vida", asegura. "Al principio te conmueve ver todo devastado, pero al mismo tiempo sientes el agradecimiento de la gente, nos recibían con emoción". Aún recuerda cómo los primeros días no conocían los itinerarios y los propios viajeros les iban diciendo por dónde podían ir mientras las calles seguían llenas de lodo y polvo. "En todo ese tiempo hemos ido viendo cómo se iban limpiando los pueblos, las carreteras... Queda por hacer, pero la diferencia en estos siete meses es espectacular", asegura.

De izqda. a dcha., Jorge Botoshan, Rosalina Leyenda y Juan Carlos Jimeno, tres de los conductores de autobús madrileños que han prrestado servicio en Valencia. / EPE

También Jorge Botoshan ha estado allí sin interrupción desde diciembre hasta junio. Él incluso pasó allí las navidades. "Fueron noches duras porque estuve sin mi familia, pero a la vez puedo decir que me sentía muy orgulloso de mí mismo por poder prestar servicio justo esos días a gente que necesitaba ese medio de transporte para ir a cenar con su familia". No ha habido día, dice, en que no le hayan agradecido su trabajo, le han llevado el desayuno... "Al principio te impacta, piensas: 'Si solamente estoy haciendo mi trabajo', pero luego te das cuenta de todo lo que en realidad les estás ayudando". Cuestiones como poder ir al médico, acudir al trabajo o no tener que levantarse a las cinco de la mañana para llegar al colegio.

"Debajo de este puente murió mi hermano"

Se trae recuerdos intensos. "Muchas personas te subían al autobús devastadas", rememora. "Hubo una mujer, y aún me resulta bastante duro de contar, que me impactó. Pasábamos por un puente y me dijo: 'Mira, aquí, debajo de este puente, murió mi hermano'. Tú estás pasando por ahí con el autobús e impacta. Es inevitable emocionarte".

Juan Carlos Jimeno fue de los primeros conductores madrileños en llegar, la primera semana de noviembre. Apenas llevaba unos siete u ocho días cuando, en mitad de un servicio, empezó a sentirse mal. Terminó ese viaje, le examinaron y resultó ser un infarto. Le hospitalizaron, le pusieron dos stents, y tuvo que volverse a Madrid. "Estuve tres meses de baja", relata, "y cuando me reincorporé me había quedado un mal sabor de boca, sentía que no había acabado bien el trabajo, así que le dije a mi jefe que quería volver". Finalmente regresó a Valencia y estuvo allí un mes más.

A él se ha referido expresamente el consejero de Vivienda, Infraestructuras y Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, en el acto de homenaje en el que se les ha hecho entrega del diploma que les acredita como receptores de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, entregada el día de la Comunidad a los profesionales y voluntarios que intervinieron tras la dana y en las intensas lluvias de marzo en la región madrileña pero que ellos, y ellas, no pudieron recoger porque seguían desplazados, los primeros en llegar, los últimos en irse. "En estos tiempos, queridos amigos de crispación, de descrédito, egoísmo, polarización y ruido, vuestro ejemplo nos ha recordado los valores de nuestra sociedad, ese principio soberano de solidaridad que hace que seamos responsables y nos compromete a estar al servicio de todos los españoles", ha dicho Rodrigo.