Velintonia abandona el ostracismo: el refugio poético de Aleixandre abre sus puertas este viernes

"Me gustaba Madrid por arrabales, / por calles que caían a Castilla [...] / mientras enderezaba mi vaga dirección / hacia Cuatro Caminos, al número 3 / de la calle Wellingtonia / en donde me esperaba / bajo dos ojos con chispas azules / la sonrisa que nunca he vuelto a ver / en el rostro / -plenilunio rosado- / de Vicente Aleixandre". Así describió Pablo Neruda el camino que conducía al hogar del célebre poeta español en su poema '¡Ay, mi ciudad perdida!'. No ha sido el único literato que se ha referido a la casa del Nobel en alguno de sus escritos, pero tal vez este pasaje de la obra del chileno sí sea el que mejor describe esa sensación que tantos y tantos debieron experimentar al ingresar en este templo de la literatura.

Curiosamente, el nombre oficial de esta vía nunca fue realmente Velintonia. Tal y como señala Neruda, el callejero madrileño nombró durante años esta calle como Wellingtonia. Sin embargo, el propio Aleixandre se refería a ella en su correspondencia personal desde finales de la década de los 20 con este apelativo. Tal vez para facilitar su pronunciación, tal vez para darle su propio sello al lugar. En cualquier caso, su hogar ha pasado así a la historia, aunque con el tiempo acabó adquiriendo el propio nombre del escritor: calle Vicente Aleixandre.

Refugio de Lorca, Alberti o Carmen Conde

Esta vivienda de tres plantas y más de seiscientos metros cuadrados fue construida en el año 1927, y fue adquirida por el padre del poeta en una zona que, por aquel entonces, se encontraba en el extrarradio de la capital. Aleixandre hizo pronto de la casa un lugar de encuentro para los escritores, artistas e intelectuales más destacados de la época. Por sus pasillos y estancias pasaron figuras de la talla de Federico García Lorca, Maruja Mallo, María Zambrano, Pablo Neruda, Rafael Alberti o Gerardo Diego.

En ella llegó a vivir incluso en régimen de alquiler la excelentísima poeta Carmen Conde, que habitó durante dos años la planta superior junto a su compañera sentimental, Amanda Junquera. Su estancia allí, donde vivió de primera mano el hervidero poético que recorrió la vivienda, fue clave para su obra, tal y como la cartagenera reflejó en una de sus agendas personales: "El día que hablé por primera vez con Vicente constituyó para mí un acontecimiento inolvidable (...) Representaba para nosotros lo mejor y hermoso de la poesía, tanto por su obra como por su persona".

Fue allí también donde recibió por primera vez al que terminaría convirtiéndose en uno de sus más estrechos amigos, el oriolano Miguel Hernández, después de que el joven poeta le enviase una atrevida carta interesándose por el poemario La destrucción o el amor. Se dice que, en cada una de sus visitas, el 'poeta del pueblo' traía a Velintonia un saco de naranjas cultivadas en su huerto de la Vega Baja.

El cedro más icónico de la literatura española

"En esta casa vivo yo desde el año 1927. Siempre digo, como un recuerdo querido, que a esta casa vine siendo un poeta inédito. Después, en ella, he ido haciendo las cosas de mi vida a través de los sucesivos años. Esta casa tiene un pequeño jardincito, donde yo por las mañanas, con un pequeño capote que tengo para esto, paseo por el jardín y leo un largo rato. Entonces aprovecho y cuido un cedro, no digamos pequeño, porque es muy grande hoy día. Pero yo lo planté hace ya 30 años, y este cedro es un arbolito que era de 30 centímetros cuando yo lo planté y hoy tiene una cantidad de metros inmensa".

Vista del balcón de Velintonia, la casa del poeta Vicente Aleixandre en Madrid, desde el jardín, con el cedro del Líbano que plantó el poeta. / ALBA VIGARAY

Este cedro libanés del que hablaba Vicente en una entrevista a El País sigue coronando a día de hoy el jardín de la vivienda, convirtiéndose en un auténtico símbolo de la literatura española. Este extracto muestra, también, la vida tranquila que el poeta llevaba desde su hogar. Pero no por tranquila dejó de ser productiva: desde estos jardines y esos muros el poeta escribió sus obras más relevantes, como Sobra del Paraíso o Historia del corazón, además de mantener encuentros con intelectuales de varias generaciones distintas.

Jornadas de puertas abiertas: cómo inscribirte

El pasado mes de abril el Gobierno autonómico adquirió la vivienda mediante subasta pública, en una inversión que asciende a los 3,1 millones de euros. El objetivo es rehabilitarla y convertirla en Casa-Museo en el año 2027, coincidiendo con el centenario de la Generación del 27 y el cincuenta aniversario del Premio Nobel concedido al poeta. La idea es que, tras décadas de abandono, el inmueble se convierta en el epicentro de creación, estudio y divulgación poética de la capital, tal y como fue antaño.

Desde el pasado 2 de julio, el público puede reservar su plaza para las visitas guiadas que la Comunidad de Madrid ha programado para los días 11 y 14 de julio bajo el lema ¡Por fin Velintonia!. Si bien las inscripciones para este primer pase están completas, este jueves 10 de julio a las 10 de la mañana se ha abierto el plazo para las visitas del próximo lunes. Puedes completar tu inscripción en el siguiente enlace.