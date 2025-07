Madrid amenaza con judicializar el traslado de 400 menores solicitantes de asilo a Pozuelo

La política migratoria sigue tensando las relaciones ya crispadas entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. De Ayuso abajo, el discurso tanto del ejecutivo regional como del PP madrileño se ha endurecido especialmente tras la detención de un residente en el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) de Alcalá de Henares, uno de los centros del Estado a los que desde la Comunidad se suele llamar "macrocampamentos", como presunto violador de una joven de 21 años. La presidenta regional llegó a acusar a Pedro Sánchez de provocar la tensión migratoria de forma " perfectamente medida" para crear problemas de convivencia.

Ayer el portavoz y número dos de su gabinete, Miguel Ángel García, informó de que la Comunidad ha requerido al Gobierno que se haga cargo de la tutela de 50 menores solicitantes de asilo actualmente en la red de acogida autonómica. Lo hace después de que el Tribunal Supremo obligara al Gobierno a hacer lo propio con alrededor de un millar de menores en esta situación en Canarias. Tras dos autos del alto tribunal en este sentido, los gobiernos central e insular han acordado que el Estado asuma la tutela de 827 menores peticionarios de protección internacional y alivie la saturación de los centros de acogida canarios. Si en el plazo de un mes, el Gobierno no contesta a la Comunidad de Madrid, desde Sol se llevará el asunto al Tribunal Supremo, informó García.

No es la única cuestión en relación con la migración que puede llegar a judicializarse. Madrid ya ha presentado, de hecho, un recurso ante el Tribunal Constitucional, admitido a trámite, contra el real decreto que reforma la Ley de Extranjería para establecer la reubicación de menores extranjeros no acompañados cuando en una comunidad se declare la situación de contingencia migratoria extraordinaria. Es lo que ocurre ahora con 3.975 menores actualmente en Canarias, Ceuta y Melilla, que serán trasladados a otras comunidades. Según los criterios establecidos, Madrid será la segunda región que más menores reciba, un total de 647.

A ellos dos se suma un tercer asunto. Como consecuencia del acuerdo alcanzado entre el Estado y Canarias, el Ministerio de Inclusión informó la semana pasada de que 400 de los 827 menores solicitantes de asilo que quedaban bajo tutela estatal serían reubicados en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) habilitado para la llegada de refugiados ucranianos en 2022 en Pozuelo de Alarcón. En sendas cartas a las ministras de Inclusión, Elma Saiz, y Juventud e Infancia, Sira Rego, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad, Ana Dávila afirma que cualquier traslado entre comunidades requiere, "por imperativo legal", una solicitud formal y la aceptación expresa de la comunidad receptora. Una comunicación, apunta Dávila, que no se ha recibido.

La consejera madrileña, que afirma en la carta a Saiz haberse enterado por los medios, le exige a la ministra que aclare "de forma inmediata" si hay intención de proceder a ese traslado y, de ser así, que inicie "los procedimientos formales" que, mantiene, exige la normativa vigente. "Si, por el contrario, se actuara al margen de los cauces legales, la Comunidad de Madrid ejercerá cuantas acciones legales resulten necesarias para defender sus competencias y el interés superior de los menores", escribe.

"Instrumentalizar a los menores"

"El Tribunal Supremo", añade, "no ha autorizado los traslados unilaterales ni actuaciones al margen de la legalidad". Interpreta Dávila que a lo que mandata el órgano judicial es a aportar los medios materiales, personales y económicos necesarios para garantizar la atención de los menores de asilo. "En ningún caso habilita al Estado para trasladar su responsabilidad a otras regiones", asevera. Y tras calificar la decisión de "nuevo atropello" lanza una firme acusación a Saiz, que se repite textualmente en la misiva a Rego. "Ministra", subraya, "no hay peor forma de corrupción que instrumentalizar a los menores para sostenerse en el poder. Eso es exactamente lo que están haciendo".

Particularmente dura se muestra Dávila en su carta a la ministra de Juventud e Infancia, a la que reprocha sus críticas al centro autonómico de La Cantueña, en Fuenlabrada, con capacidad para 96 menores, para guardar ahora "un silencio cómplice" ante el traslado de 400 menores a Pozuelo anunciado por el Ministerio de Inclusión. "Aguardo impaciente sus denuncias al respecto ante la Fiscalía de Menores, el Defensor del Pueblo y los organismos internacionales", apostilla.

Asimismo, aprovecha el escrito para volver a arremeter contra los criterios establecidos para el traslado del total de 3.975 menores desde Canarias, Ceuta y Melilla. Un reparto, afirma, que excluye "deliberadamente" a Cataluña y al País Vasco. "No por motivos técnicos, sino para satisfacer a los partidos nacionalistas cuyos votos necesita su Gobierno", remacha.

Medida no definitiva

La medida, no obstante, no es definitiva. Según ha trasladado el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, este mediodía tras una reunión de la Junta de Seguridad Local de Pozuelo de Alarcón en la que también ha estado presente la alcaldesa de la localidad, Paloma Tejero, del PP, "todavía no es una decisión adoptada". En unas alambicadas declaraciones, Martín ha señalado que el Creade de la localidad madrileña es "una de las posibilidades que técnicamente reúne mejores condiciones para poder alojar a una parte de estas personas". "Si hubiera que traer a menores a la Península, en este caso a la Comunidad de Madrid, podría ser uno de los recursos a activar", ha añadido.

En estos momentos, según ha detallado, estas instalaciones se encuentran al 80% de capacidad. Acoge, ha explicado, a unas 490 personas, unas 120 por debajo del máximo que podría alojar. Entre ellas hay personas de programas de protección internacional y otras de atención humanitaria, también migrantes de la ruta canaria. El delegado ha insistido en que el Creade de Pozuelo esta perfectamente integrado en la ciudad desde hace años "sin ningún tipo de problema ni conflictividad".

Además, ha equiparado al líder de Vox, Santiago Abascal, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los que ha acusado de dedicarse a la "criminalización preventiva de los migrantes" basándose "en la nada" y respondiendo a "prejuicios profundamente racistas". "Ojalá la señora Díaz Ayuso cambie de actitud y se ponga en las soluciones y no en los problemas", ha indicado, "porque esos señalamientos que continuamente están emitiendo se traducen en violencia, en amenazas o en pintadas vomitivas como las que hemos visto en el CAED de Alcalá de Henares". Eso son las consecuencias, ha incidido, de "esos discursos del odio que la señora Ayuso, el señor Abascal, la ultraderecha, en definitiva, está emitiendo de manera continua criminalizando a los migrantes de una manera injusta".