La llegada del vehículo eléctrico ha supuesto una revolución dentro de la industria automovilística, que la ha impulsado hacia una movilidad más sostenible y menos dependiente de los combustibles fósiles.

Pese a su impulso en los últimos años, la implantación de este modelo sigue teniendo grandes desafíos como la ampliación de la red de puntos de recarga, la duración de las baterías para proporcionar una mayor autonomía o el precio de adquisición con respecto a otros vehículos de combustión.

Para abordar estas y otras cuestiones, El Periódico de España y Prensa Ibérica organizan, con el patrocinio de Tera, Huawei y Emovili, y la colaboración de la Embajada de la República Popular China en España y la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), organizan un encuentro con expertos en Madrid bajo el título Vehículo eléctrico y conectado: La industria china y líneas de cooperación con España. Este evento tendrá lugar el 14 de julio, a las 10.00 horas, en el Hotel Thompson de Madrid.

Aquellos que quieran acudir de manera presencial pueden inscribirse en este enlace.

Los expertos analizan en Madrid los desafíos del vehículo eléctrico y conectado / EPE

El embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, será el encargado de dar la bienvenida a los asistentes al evento. A continuación, dará comienzo la primera mesa de expertos Vehículo eléctrico y conectado, moderada por Arturo Pérez de Lucía, director general de Aedive. En ella participarán Domingo López, director general de Tera; Francisco Casas, CEO y cofundador de Emovili; David España, director comercial de Livoltek, y Jorge de Grado, responsable de oposiciones de Recyclia y relación con Gestores.

A renglón seguido, tomará la palabra Andrés Yin Hui, CEO de Huawei Iberia, para hablar sobre Conectividad, innovación y talento, claves para la industria del vehículo eléctrico, antes de la pausa para el café.

Posteriormente, el diálogo Reindustrializar la automoción: claves europeas y nacionales para atraer inversión contará con la presencia de Borja Dapena, head of Automotive, Mobility and Transport en FI Group; Miguel Otero-Iglesias, senior analyst en el Real Instituto Elcano, y Arturo Pérez de Lucia, director general de Aedive.El espacio estará moderado por Álvaro Benítez, director de Transformación y Alianzas de Impulso by Pons.

La mesa de expertos enfocada en la Cooperación industrial y tecnológica entre China y España estará moderada por Armando Huerta, director de El Periódico de España, y la compondrán Chang Hexi, consejero comercial de la Embajada de la República Popular China en España, y Jordi Llinares, director general de Programas Industriales del Ministerio de Industria y Turismo.