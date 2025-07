El Cañaveral estrenará colegio en septiembre pero seguirá esperando instituto, centro de salud y biblioteca: "Va todo megalento"

El Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobó ayer la creación jurídica del colegio Rudyard Kipling. En el barrio de El Cañaveral, entre los nuevos desarrollos urbanísticos del sureste el que más avanzado está, con más de 23.000 personas ya viviendo allí, empezará a funcionar a partir de septiembre. Será el primer colegio público del barrio madrileño, que para el próximo curso 2025-2026 estrenará también un centro concertado. Bautizado en honor del autor de El libro de la selva, será también el primero de los colegios públicos madrileños que abrirá obligatoriamente con jornada partida. Además, será el primer colegio de nueva construcción constituido como CEIPSO, es decir, que integrará el segundo ciclo de Infantil (3-6 años), Primaria y los dos primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

No impartirá todas esas enseñanzas, sin embargo, hasta dentro de unos cuantos años. De momento, el colegio abrirá únicamente para alumnos del primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil, los nacidos en 2022. Progresivamente, según vayan avanzando, se irán incorporando los nuevos cursos, una forma habitual en la apertura de nuevos centros, justifican desde la Consejería de Educación. El curso 2025-2026 funcionará, de hecho, con cuatro aulas de las 12 ya construidas, además de una sala de usos múltiples y el comedor; en el futuro se sumarán otras 24 clases de Primaria y 16 más de ESO.

"Inicialmente iban a abrir con tres aulas", relata Marga, de la Asociación Vecinal El Cañaveral. "Nos reunimos con ellos y les dijimos que era irrisorio con la cantidad de niños que hay. Yo creo que tenían miedo de que no hubiera suficientes, pero cuando vieron el volumen de solicitudes sí se abrieron a abrir una cuarta". Con cada vez más promociones inmobiliarias terminándose y entregándose, el barrio crece a un ritmo de casi 400 personas al mes. Tanto, que desde la asociación ya han pedido al Ayuntamiento que busque una nueva parcela que ceder a la Comunidad para la construcción de un segundo colegio.

Las dotaciones van llegando pero más despacio de lo que a los nuevos residentes les gustaría. Este curso comenzará a impartir clases el Rudyard Kipling. Pero aunque ya se han adjudicado las obras y se espera que comiencen este 2025, aún no hay fecha de apertura para el instituto proyectado allí por el gobierno regional. Contará con 24 aulas de ESO y ocho de Bachillerato, además de espacios específicos de informática, tecnología, laboratorios, dibujo y plástica e imagen y diseño, otras de pequeño grupo, biblioteca, gimnasio y pistas deportivas, pero desde la Consejería de Educación aún no confirman cuándo. De momento, muchos adolescentes del barrio acuden a estudiar a institutos de la vecina localidad de Coslada.

También se espera iniciar este año las obras, aunque todavía están en licitación y no han sido adjudicadas, de un edificio con la triple función de biblioteca, centro cultural y auditorio, en este caso de competencia municipal. El equipo de Almeida trabaja con el horizonte de 2027 para una construcción en la que se calcula invertir casi 14 millones de euros. Los presupuestos del Ayuntamiento para 2025 ya contemplan, de hecho, una cantidad de 1,5 millones para este proyecto en este ejercicio.

Centro de salud

Más lejos aún aparece el demandado centro de salud. De momento hay una parcela ya cedida desde 2021, pero falta todavía por licitarse el proyecto y la obra. No figura entre los 25 que la Comunidad ha anunciado que se han empezado a construir en toda la región, 11 de ellos en la capital. Los habitantes empadronados en El Cañaveral, inicialmente adscritos al centro de salud Villablanca, junto al casco histórico de Vicálvaro, a este lado de la M45, empiezan ahora a ser derivados al de Artilleros, dos paradas de autobús más allá, ante el exceso de pacientes en el primero.

"Hace poco nos hemos manifestado por el centro de salud aquí en el barrio y en septiembre volveremos a la carga", anticipa Lucía, vocal de El Cañaveral Avanza, la otra asociación de vecinos del barrio. "Es algo que sí queremos pelear a toda costa, porque necesitamos un centro de salud". Demanda, además, más escuelas infantiles en un entorno donde lo que más llegan son familias jóvenes. En este momento existen dos públicas, una de la red municipal, Muñeco de Nieve, y otra de la Comunidad, Conde Niño, que arrancó el curso pasado. "Va todo megalento", se lamenta.

Pese a ser un barrio eminentemente joven, se tienen registradas hasta 468 personas de entre 70 y 90 años, por lo que también se piden centros de mayores. Y dotaciones deportivas. Apenas existe una instalación deportiva básica y el pasado mes de junio la Junta Municipal de Vicálvaro adjudicó las obras para la creación de una segunda, en la calle de Miguel Delibes. Se prevé la inauguración para 2026 o 2027 de un campo de fútbol municipal. Asimismo, se echan de menos zonas verdes y mantenimiento. "Hace dos meses plantaron unas flores y unas plantas y en menos de dos meses han muerto", asegura Marga. "No hay mantenimiento, no hay limpieza, no hay cantón de jardinería. En la zona donde yo vivo, en la segunda fase, más pegada a la Cañada, no hay un parque infantil". Y se pide una oficina de Correos: algunos vecinos refieren retrasos de hasta dos semanas e incluso un mes en recibir citas médicas o citaciones judiciales.

Con todo, lo más urgente para la presidenta de la Asociación Vecinal El Cañaveral es la mejora del transporte público. "No es viable salir del barrio", asegura. "Tenemos dos autobuses, y el que más rápido llega a la civilización tarda casi 40 minutos suponiendo que llegue bien, porque lo normal es estar esperando entre 30 y 40 minutos. Eso sí que clama al cielo".

Según afirma, se les ha prometido que se prolongará el recorrido de la línea 159, que llega desde la Plaza de Alsacia, en San Blas-Canillejas, y que se estudia una nueva línea hacia el futuro intercambiador de Conde de Casal, pero que las actuales necesidades con motivo de los refuerzos y servicios especiales y sustitutivos por las obras de soterramiento de la A5 y del cierre parcial de la Línea 6 de Metro tienen hasta 68 autobuses de la EMT allí empleados. Pero si no se buscan soluciones en septiembre desde la asociación se plantearían movilizaciones. "Yo entiendo que un centro de salud no es fácil construirlo y si, además hay falta de médicos, puedo comprar que tardes cuatro años, que no se tenga de un día para otro", argumenta Marga. "Pero un autobús es cuestión de contratar más conductores, la carretera ya está hecha".