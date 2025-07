PSG - Real Madrid: estos son todos los condicionantes de una final 'anticipada' cargada de morbo

Don fútbol tiene estas cosas. Suele ser caprichoso. Y en esta primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA no iba a ser menos. El Real Madrid se mide al PSG por un puesto en la gran final bajo la atenta mirada de todo el planeta fútbol (miércoles, 21:00 horas). Y es que este duelo entre madridistas y parisinos es mucho más que un partido, con el 'culebrón Mbappé' aún resonando en los pasillos del Santiago Bernabéu y del Parque de los Príncipes, el reencuentro de Luis Enrique ante el Real Madrid o el posible adiós de Luka Modric con la camiseta blanca como grandes elementos de un caldo de cultivo que coloca a este partido en el escaparate mundial. Sin duda, sería la final soñada por la FIFA, pero el destino ha querido un cruce de semifinales que, independientemente de quien resulte victorioso, le situará como máximo favorito a conquistar el título el próximo domingo en el MetLife Stadium.

Mbappé, una batalla por 55 millones de euros

El primero de los alicientes que componen esta final 'anticipada' es el reencuentro de Kylian Mbappé ante el PSG, club en el que pasó siete temporadas desde su salto al estrellato en el Mónaco. Tras varios veranos de tira y afloja entre ambos clubes y el jugador, el francés por fin vistió de blanco durante el pasado mercado de fichajes. El culebrón Mbappé llegó a su fin, Florentino se salió con la suya y ahora el jugador es el jugador franquicia del Real Madrid. Este miércoles, Kylian se reencontrará con el que fue su club por primera vez. Pese a que aún está en duda su participación en el once inicial, en gran parte debido a la racha goleadora que atraviesa Gonzalo y la falta de ritmo del francés tras su indisposición, se espera que dispute minutos en la semifinal como ya hiciera hace unos días ante el Borussia Dortmund.

Lo cierto es que la relación entre el club parisino y el futbolista está totalmente rota. Kylian abandonó París entre abucheos y reproches, pero antes de eso siempre fue el 'favorito' de su afición. Caprichos del destino, esta misma temporada, ya sin Mbappé, el PSG consiguió la primera Champions de su historia. Durante años había sido la obsesión del propio Kylian, pero tuvo que marchar a Madrid, lugar en el que, presumiblemente, es más sencillo conquistar la 'orejona'. Entre tanto, Mbappé denunció al PSG por acoso moral e intento de extorsión.

Foto de archivo del 22 de mayo de 2022, de la presentación del acuerdo de renovación entre Kylian Mbappé y el PSG. / EFE/EPA/Christophe Petit Tesson.

A tan solo unas horas de verse las caras de nuevo, el delantero ha decidido poner fin a su proceso judicial, pero sí mantiene su recurso ante el tribunal laboral. Dicho pleito, por 55 millones de euros en concepto de primas y salarios, continúa en manos de la justicia, en el equivalente al Juzgado de lo Social en España, que dará la razón a alguna de las dos partes. Tras su encuentro en los tribunales, jugador y club se verán las caras sobre el césped del MetLife Stadium. Mbappé se reencontró con el gol en su último partido ante el Dortmund, una chilena de bella factura que supuso el tercer tanto en el marcador de los blancos. Con el paso de los minutos, el francés se muestra en mejor estado físico después de contraer una gastroenteritis que le obligó a ser hospitalizado y ausentarse de la primera semana de Mundial de Clubes.

Luis Enrique se reencuentra con el Real Madrid

Precisamente, el último técnico de Mbappé como jugador parisino fue Luis Enrique, otro de los grandes condicionantes del partido. El asturiano llegó a París hace dos temporadas y ha cambiado la cara del club por completo. El proyecto de Qatar, al fin, alcanzó la gloria deportiva, tras varias temporadas quedando a las puertas de conseguir la Champions. Luis Enrique creó un equipo de autor, que somete a sus rivales desde la presión alta y que, en estos momentos, es el gran favorito para conseguir el título del Mundial de Clubes. 'Lucho' se verá las caras de nuevo con el que un día fue su club como jugador, antes de poner rumbo al Barça.

Lo cierto es que las relaciones entre el entrenador asturiano y el club blanco están mejor que nunca. El Real Madrid no dudó en felicitar al club parisino, y a Luis Enrique, tras la consecución de la Champions. "Enhorabuena al PSG y a su afición por su merecida Champions League 2024-2025. Y nuestra felicitación más especial para nuestro querido Luis Enrique, con un emocionado y cariñoso recuerdo para su hija Xana", publicaba el conjunto blanco en sus redes sociales. "No lo podía esperar, pero me ha llegado, les doy las gracias de corazón", respondió Luis Enrique.

Su cara a cara ante Xabi Alonso también marcará el devenir del encuentro decisivo de semifinales. Los dos entrenadores españoles se ven las caras por primera vez desde el banquillo. Ambos son considerados dos de los mejores entrenadores del mundo, conocidos por su intervencionismo en el juego, con estilos que guardan similitudes. Luis Enrique ya ha cambiado la cara de los parisinos y Xabi Alonso va camino de ello en el Real Madrid. Los blancos han mostrado una notable mejoría respecto a los últimos encuentros de la temporada y ya está en disposición de pelear por un nuevo título.

¿Último partido de Luka Modric en el Real Madrid?

Este miércoles, puede ser el último partido de Luka Modric con la camiseta del Real Madrid. Palabras mayores. Una de las grandes leyendas de la historia del club podría poner fin a su etapa como madridista si los parisinos se imponen en la semifinal. Modric, entre otros, luchará sobre el césped para disponer de una última oportunidad en la final del próximo 13 de julio. El croata anunció su adiós del Real Madrid en la semana previa de la última jornada de Liga. El Santiago Bernabéu despidió con honores a uno de los suyos. Las seis Champions en su palmarés le avalan y su personalidad le ha llevado a ganarse el cariño de todo el madridismo, y del mundo del fútbol en general. Su destino parece estar cerca de AC Milan, tal y como ha confirmado Massimiliano Allegri, entrenador rossoneri, en las últimas horas. "Estamos esperando a Luka Modric. Llegará en agosto. Es un jugador importante, extraordinario. No necesita presentación", comentó el técnico

Otro que podría despedirse este miércoles es Lucas Vázquez. El gallego, a diferencia de Modric, aún no lo ha anunciado de forma oficial, pero es bien sabido que no seguirá formando parte de la plantilla blanca de cara a la próxima campaña. De esta forma, también podría disputar sus últimos minutos como madridista ante el PSG, o en una hipotética final. Dos de los jugadores más importantes de los éxitos recientes del club pueden despedirse este miércoles. La generación dorada del conjunto blanco llega a su fin y, desde las altas esferas del club, ya se busca a los que serán las nuevas caras de este Real Madrid de Xabi Alonso.

La Superliga en el horizonte

Y hablando de futuro, la Superliga sigue rondando la cabeza de Florentino Pérez. El proyecto ideado, entre otros, por el presidente del Real Madrid nació en 2021 y, tras varias idas y venidas, el torneo sigue con paso firme. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló en favor del proyecto liderado por Florentino Pérez, Joan Laporta y Andrea Angelli. “Constituye un abuso en los ámbitos mundial y europeo por parte de la UEFA y la FIFA, que no pueden sancionar a los clubes promotores de la nueva competición", dictaminó el organismo. Durante este proceso judicial, las tensiones entre Real Madrid y PSG fueron constantes.

El presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi, y el presidente del Real, Florentino Pérez. / EFE/Christophe Petit Tesson

Al Khelaifi, presidente de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), arremetió contra la idea de creación de la Superliga. "Es una propuesta disruptiva y perturbadora liderada por clubes separatistas con intereses propios", explicaba. "Solo es el último de una larga serie de intentos de relaciones públicas de A22 para llamar la atención sobre su causa disruptiva, que es socavar la asociación constructiva y progresista que la ECA tiene con la UEFA", añadía en un memorándum a la junta directiva de la ECA durante el pasado mes de diciembre.

El presidente del PSG y Florentino Pérez, mientras tanto, han convivido con el 'culebrón Mbappé' y con una dura eliminación a los parisinos en octavos de final de la Champions, que no ha hecho más que desgastar las relaciones entre ambos clubes. Con todo esto y mucho más, Real Madrid y PSG se verán las caras en una semifinal que, marcada por todos estos asuntos, promete ser histórica.