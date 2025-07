Así es el nuevo programa del Ayuntamiento de Madrid para alquilar pisos a 300 euros: cómo apuntarte

En el convulso panorama político presente en España, pocas veces se habla de las necesidades reales de la ciudadanía. El empleo, la inflación y la vivienda parecen en ocasiones temas tabú en el Congreso de los Diputados en en las asambleas autonómicas. Sin embargo, son estas y no otras las principales preocupaciones de los votantes.

En el caso de los más jóvenes, es esta cuestión de vivienda la que más preocupa a este sector de la población que, cada día, ve más lejano ese momento de emancipación de sus padres. Abandonar 'el nido', mientras no sea compartiendo piso con varias personas, es misión imposible para la gran mayoría de ellos.

Y la situación no parece que vaya a mejorar a corto plazo. Según el Barómetro del Alquiler, Madrid ofrece actualmente 151.222 viviendas en alquiler, 5.110 más que hace tres meses. No obstante, y pese a situarse como la provincia con mayor volumen de oferta, lo cierto es que los precios no han decrecido en estos últimos tiempos. Es más, aumentan 26 euros respecto al primer trimestre del año.

Así es el nuevo programa de alquiler de vivienda en Madrid

Ante esta situación, Madrid sigue tratando de paliar los estragos del mercado inmobiliario. El Ayuntamiento ha lanzado el programa ReViVa (Reactivación de la Vivienda Vacía), a través del cual ofrece catorce viviendas recién reformadas repartidas en barrios como Centro, Latina, Salamanca, Moratalaz o Ciudad Lineal.

Los alquileres de los alojamientos oscilan entre los 333 y los 1.200 euros, dependiendo del número de habitaciones. Un piso de 80 metros cuadrados totalmente equipado puede tener una renta de entre 600 y 800 euros, precios poco comunes en estas áreas de la capital. El programa contempla que la renta no ascienda del 30% de ingresos familiares.

¿Cómo acceder al programa?

La iniciativa está directamente gestionada por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), y tiene como fin dar un uso a viviendas desocupadas, así como facilitar el acceso a un alquiler digno. La administración local capta esta vivienda de particulares, las reforma y las ofrece al público en concepto de alquiler.

Entre los principales requisitos para optar a una vivienda se encuentra el de contar con unos ingresos máximos de 5,5 veces el IPREM y el baremo de una persona o pareja de hasta 68.400 euros brutos anuales. Además, se pide estar empadronado en Madrid desde hace más de un año.

Si cuentas con estos requisitos, puedes inscribirte desde el portal web de la EMVS.