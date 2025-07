Madrid pide al Gobierno que asuma la tutela de 50 menores extranjeros solicitantes de asilo residentes en centros de la Comunidad

Con la cuestión migratoria situada en el hueco del debate que deja la corrupción, la Comunidad de Madrid ha anunciado hoy la elevación de un requerimiento al Gobierno para que se haga cargo de 50 menores extranjeros solicitantes de asilo actualmente bajo tutela de la red de acogida autonómica. La decisión llega después de que hace dos semanas los ejecutivos central y de Canarias anunciaran un acuerdo por el que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado de alta en el Sistema de Atención Humanitaria y Protección Internacional a 827 menores identificados por la comunidad insular como solicitantes de protección internacional.

Dicho acuerdo entre Canarias y el Gobierno se alcanzó para el cumplimiento de dos pronunciamientos del Tribunal Supremo que mandan a la administración central asumir la tutela de estos menores en tanto solicitantes de asilo.

Tras conocer la sentencia y el acuerdo entre los gobiernos central y canario, la Comunidad de Madrid reclama ahora que el Estado se haga cargo también de los 50 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que se encuentran bajo su tutela, algunos con protección ya concedida, según informa el ejecutivo autonómico. A ellos se sumaría otro número no determinado de menores que han manifestado su voluntad de pedir protección internacional pero que no han podido formalizar la solicitud. Una situación, afirman fuentes regionales, equiparable a la de los que han formalizado la petición, según doctrina del Tribunal Supremo.

En su requerimiento, el gobierno de Ayuso alude tanto al artículo 149 de la Constitución Española, que establece la competencia exclusiva del Estado sobre inmigración, extranjería y derecho de asilo, como a los referidos autos de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con fechas de 25 de marzo y 4 de junio.

De no recibir respuesta al requerimiento en el plazo de un mes, el ejecutivo madrileño presentaría un recurso ante el Tribunal Supremo, tal y como hizo en su momento el gobierno canario. Una circunstancia que desde el Sol confían en que no sea necesaria. "Ya hay un pronunciamiento claro y lo lógico es que asuman su responsabilidad y sus comeptencias y no hagan perder el tiempo a los órganos judiciales de este país", ha señalado el portavoz del gabinete madrileño, Miguel Ángel García. "Eso sería lo razonable de una administración razonable, aunque hablando de Pedro Sánchez, no sé qué va a suceder".