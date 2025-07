Esta playa es el secreto mejor guardado de los madrileños para refrescarse en verano: bonita, barata y a menos de una hora de la capital

Ya huele a verano en Madrid. Aunque la capital no sea el sitio de referencia para una escapada veraniega, lo cierto es que puede convertirse en tu sitio favorito si investigas acerca de las zonas clave a las que debes acudir.

Sí, el calor abrasa en esta ciudad, pero eso no significa que sus residentes no tengan rincones secretos ubicados a las afueras en los que refrescarse. Por mucho que Madrid no tenga playa, sí tiene zonas en las que podrás huir de calor y sentir que estás en un pueblecito de Asturias.

Y es que cuando el sol aprieta y las aceras arden, los madrileños se desplazan a su playa particular. Este oasis está a menos de una hora del centro y podrás darte un baño y pasar el día allí sin problema. Hablamos de la playa Virgen de la Nueva, en el Pantano de San Juan, la única alternativa con Bandera Azul en la capital.

¿Cuál es la playa más cercana a Madrid?

Situada a orillas del pantano de San Juan, la Playa Virgen de la Nueva es lo más cercano a una playa para los madrileños. Este espacio se encuentra en un entorno natural protegido, entre pinares y colinas, tiene una zona delimitada para el baño, aguas tranquilas y la vigilancia de socorristas.

Además, cuenta con la distinción de Bandera Azul, una certificación internacional que otorga la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE), y que reconoce a las playas más limpias, seguras y comprometidas con el medio ambiente. Para ello, la zona ha de cumplir unos requisitos de agua impecable, accesibilidad, información ambiental y servicios sanitarios.

¿Cómo llegar a la playa Virgen de la Nueva?

Esta playa está a unos 70 kilómetros de la capital, lo que significa que, si coges el coche, podrás estar allí en menos de una hora. Se accede por la M-501 y, una vez en San Martín de Valdeiglesias, solo hay que seguir las señales al embalse.

¿Cuánto cuesta el parking en la playa Virgen de la Nueva?

El aparcamiento cuesta unos euros, pero compensa por las comodidades que ofrece. En verano se regula el acceso para evitar aglomeraciones, así que madrugar un poco no está de más para conseguir un buen sitio tanto en la playa como en el aparcamiento.

¿Qué puedo hacer en la playa Virgen de la Nueva?

Una vez llegues, observarás que te tocará elegir plan: puedes tomar el sol, alquilar un kayak o una tabla de paddle surf, darte un paseo por los senderos cercanos o simplemente nadar y disfrutar del agua limpia mientras ves pasar los barcos.

Si quieres refrescarte, has de saber que podrás tomarte algo fresco en el chiringuito que tienen o, si lo prefieres, hacer un pequeño pícnic por tu cuenta.