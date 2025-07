Ayuso reprocha a Illa ser "el más nacionalista" después de que el presidente catalán la acuse de "echar de menos el terrorismo"

Intercambio de pullas entre presidentes autonómicos. El lunes, tras el beligerante discurso de Isabel Díaz Ayuso en la clausura del congreso nacional del PP el día anterior, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la acusó de añorar el terrorismo. "Va a volver el golpe en Cataluña", había asegurado el domingo Ayuso. En una entrevista radiofónica al día siguiente, Illa se despachaba contra su homóloga madrileña. "Ayuso echa de menos el terrorismo en el País Vasco y el secesionismo en Cataluña", aseguraba.

La dirigente madrileña le ha contestado hoy. "Que me acuse de añorar el terrorismo en la semana del aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco dice poco del presidente catalán y, desde luego, de su poca sensibilidad y memoria, que para lo que quieren tienen mucha", ha afirmado Ayuso esta mañana.

No se ha quedado ahí, y ha reprochado al president que "no sabe con quién gobierna". A juicio de Ayuso, Illa es de los políticos que dice a todo el mundo lo que quiere oír, "es marca de la casa", ha apostillado. "Y quizá por eso es el más nacionalista", ha añadido en referencia a algunas de sus políticas. "Además, con doble cara, que es lo peor que se puede hacer en política: ser falso y no decir las cosas como son y como están pasando", ha zanjado.

Ayuso se ha referido también a la negociación sobre un modelo de financiación para Cataluña, "financiación ilegal", la ha calificado, que mantendrán el Gobierno y la Generalitat el próximo 14 de julio "en mitad del verano". La presidenta madrileña considera la negociación de un modelo separado uno de los "peajes de la legislatura", junto a la amnistía. El esquema, ha dicho, "se viene acordando desde hace muchísimo tiempo, especialmente desde el verano pasado, cuando Zapatero, Illa y Sánchez pasaron juntos el verano en bermudas hablando de todo esto" y supondrá "un nuevo paso para ese golpe financiado por todos los españoles".

A la presidenta madrileña le preocupa especialmente la posibilidad de que la Generalitat pase a recaudar totalmente el impuesto sobre la renta en lo que ve una forma de "seguir fabricando una nación paralegal". "No podemos permitir que se creen 17 agencias tributarias", ha subrayado. "Vamos a poner todos los medios a nuestro alcance para que este atropello no se produzca".