Ayuso acusa al Gobierno de provocar la tensión migratoria "para reventar el país"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sube un peldaño en su discurso contra el Gobierno en materia migratoria. Si hasta ahora desde su ejecutivo se señalaba a Pedro Sánchez como causante del "caos migratorio" por su falta de políticas para controlar fronteras y actuar en origen, hoy Ayuso le ha acusado directamente de provocarlo de manera calculada. "Capitán del barco pirata", ha llegado a llamarle. ¿El objetivo? "Reventar el país", ha dicho.

"La inmigración irregular masiva es uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan España y toda Europa", ha señalado, "y creo que está provocado y está perfectamente medido por el Gobierno para crear problemas de convivencia y saturar los servicios públicos y reventar el país".

Ayuso se ha referido en concreto a la situación en Alcalá de Henares, donde está sucediendo "algo que es inasumible". Tras la detención de un joven residente en Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) de la localidad acusado de la violación de una mujer de 21 años, el discurso contra la inmigración se ha elevado en el municipio, en el que llegaron a aparecer pintadas con una esvástica y mensajes como "Negros al cementerio". Cinco personas han sido detenidas en los últimos días por altercados en protestas contra la existencia del centro, titularidad de la Administración estatal.

"Me parece que es desleal con los inmigrantes que trabajan y que levantan España cada día y que no tienen por qué ser ni señalados ni tienen por qué ser culpados por esa negligente gestión del capitán del barco pirata", ha apuntado Ayuso sobre la política migratoria del Gobierno. La presidenta madrileña ha exigido, además, el cierre no solo del CAED de Alcalá de Henares sino también del existente en el barrio de Campamento de la capital. Y ha exigido que no se llegue a habilitar el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) creado para la llegada de refugiados ucranianos en 2022 en Pozuelo de Alarcón para acoger a 400 menores solicitantes de asilo procedentes de Canarias, según anunció el Ministerio de Inclusión la semana pasada. "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que se cierren", ha señalado Ayuso.

La presidenta madrileña ha aludido también a los "centenares de miles de personas", ha afirmado, que entran todos los años "por la puerta de atrás por Barajas". Una situación que, unida a los traslados de menores desde Canarias, Ceuta y Melilla, pretende denunciar en los tribunales y ante Europa. Su gobierno ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el real decreto que reforma la Ley de Extranjería para establecer los criterios para reubicar menores desde comunidades en contingencia migratoria extraordinaria. Ayuso entiende que la situación en España ha de ser trasladada "ante los países vecinos también afectados por las políticas de Pedro Sánchez y ante los tribunales".

El discurso de Vox

Las declaraciones de la presidenta madrileña coinciden con una elevación del diapasón también desde las filas de Vox. El pasado domingo, el propio Santiago Abascal se desplazó a Alcalá de Henares, donde aseguró que "los españoles están pagando con sus impuestos a los violadores de sus hijas y a los políticos que los traen". Ayer Rocío de Meer, diputada nacional de la formación, llamaba a iniciar un "proceso de reemigración" para quienes no se hayan "adaptado a nuestras costumbres" aludiendo al derecho de los españoles "a querer sobrevivir como pueblo". Y hoy mismo el grupo municipal del partido en Pozuelo de Alarcón ha presentado una moción en el Ayuntamiento de la localidad contra la llegada de los 400 menores anunciada.

Desde Más Madrid, la portavoz regional, Manuela Bergerot, ha tildado las palabras de Ayuso de "intolerables" y mantiene que revelan "xenofobia". "La diferencia entre Vox y el Partido Popular", ha añadido en declaraciones remitidas a los medios, "es que Vox apunta desde la oposición y el PP dispara desde el gobierno". Por us parte la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha ahondado en esa identificación entre PP y Vox y ha acusado a la presidenta madrileña de "fomentar el odio". "No es solo Vox, es también el Partido Popular, es Ayuso voxorizando su discurso y es un Partido Popular arrastrado por esos discursos que comienza la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha indicado.