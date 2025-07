La advertencia que lanza Emergencias Madrid a los que se van de vacaciones: "Si quieres evitar sustos..."

Las vacaciones de verano ya están aquí. Ese momento que tanto hemos estado esperando por fin ha llegado después de largas horas de trabajo y exámenes interminables. Julio y agosto son los meses en los que la mayor parte de los españoles abandonarán su domicilio para descansar en otro lugar de la península.

Si bien la población suele acudir a pueblos, playas o algún rincón secreto en la montaña, otros aprovechan para comprar billetes de avión y empaparse de la cultura de otro país. Sea cual sea tu opción, estamos seguros que quedarte en tu domicilio no es algo que barajas.

Ahora, por mucho que queramos divertirnos de vacaciones, hay un punto que no tenemos en cuenta, y es el relativo a la seguridad del hogar. Y es que es más sencillo de entender de lo que parece: como no vamos a star en nuestra casa en un tiempo, los ladrones aprovechan para intentar entrar en ella.

Y es que da igual que cuentes con la vigilancia de un portero o hasta de cámaras de seguridad, si una persona quiere entrar en tu domicilio, monitorizará tus pasos y tratará de forzar la cerradura para entrar en él en cuanto te vayas.

Por suerte, y para que tu descanso sea pleno durante estos meses de verano, Emergencias Madrid pone a disposición de todos los ciudadanos cinco consejos para aplicar antes de abandonar nuestra casa. Tú decides si los quieres poner en práctica o no, pero te aseguramos que no pierdes nada llevándolos a cabo para reforzar la seguridad de tu hogar.

¿Haces esto antes de irte de vacaciones?

Emergencias Madrid, en sus redes sociales ponen a disposición de los ciudadanos cinco consejos que debes aplicar antes de salir por la puerta de tu domicilio. Solo así evitarás sustos y encontrarás tu casa tal y como la dejaste antes de irte.

Recuerda desconectar todos los aparatos eléctricos antes de irte, pues reducirás el riesgo de incendios y ahorrarás en la factura de la luz. Un buen tip para saber si has apagado todo es grabar un vídeo con el móvil de toda tu casa enfocando a cada enchufe y aparato eléctrico desenchufado. Así no caerás en el típico 'no me acuerdo si lo he apagado'.

Si puedes, también es útil instalar detectores de humo, pues en caso de incendio alertarán a los vecinos y a ti, haciendo que podáis avisar a los bomberos más rápido y podáis evitar pérdidas.

Recuerda cerrar las ventanas y las puertas, pues eso evita que haya una vía a la que los ladrones puedan acceder a tu casa. Además, esto también dificulta la propagación del fuego en caso de que el edificio se vea envuelto en un incendio. Cerrar la llave del gas también minimiza el riesgo de explosiones.

Por último, recuerda tener los productos inflamables en un sitio fresco. De nada sirve que desconectes todo e instales detectores de humo si lo más inflamable lo dejas al sol.