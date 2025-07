Carmen al vuelo sobre Madrid

La Fura dels Baus inaugurará los Veranos de la Villa el 7 de julio con un macroespectáculo gratuito en la explanada del Puente del Rey, donde el río y la cornisa real se transformarán en anfiteatro natural para conmemorar los 150 años de la Carmen de Georges Bizet. La pieza, que vio la luz el 3 de marzo de 1875, volverá ahora como rito popular: sobre la base sonora de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, la compañía catalana levantará un pájaro mecánico, un toro humano de barro, una luna hinchable y una cabeza femenina de siete metros que arderá al final "para recordar que el feminicidio sigue ahí", adelanta Carles Padrissa, cofundador y director escénico.

"Hace tiempo que queríamos abordar 'Carmen' y el ciento cincuenta aniversario nos daba la excusa perfecta", cuenta Padrissa por teléfono mientras supervisa la descarga de estructuras. El director cita la habanera para explicar el eje del montaje: "El amor es un pájaro rebelde: si te acercas, se va; si te quedas, viene a ti". Esa imagen se literalizará con un ave de fibra y aluminio que sobrevolará el Manzanares con la mezzosoprano valenciana Maite Alberola a bordo. "Queremos que el público entienda que la libertad no se deja atrapar. Carmen no es un adorno; es un grito que pasa por encima de nuestras cabezas", resume.

Sonido de banda y vuelo

Bizet escribió para orquesta, pero La Fura ha invitado a la Banda Sinfónica Municipal a tocar a cielo abierto. "Una 'Carmen' hecha con banda ya es toda una declaración", reivindica Padrissa, recordando que "en la plantilla hay más de diez saxofones, algo muy valenciano y muy nuestro". La adaptación musical corre a cargo del compositor Marc Migó, que respeta la armonía original e introduce guiños rítmicos cercanos a las charangas festivas. Al frente estará el maestro Jan Cober, titular de la formación. El escenario, sin foso, permitirá que las trompetas y los bombos proyecten directamente sobre el graderío natural que forman la rampa del puente y el talud del río.

El elenco amplía el mito. Alberola cantará suspendida a varios metros de altura; el ex primer bailarín del Ballet Nacional Sergio Bernal asumirá el rol de Escamillo con una mezcla de arabesques clásicos y zapateado; y los bailaores Esmeralda Manzanas y Álvaro Madrid, de la Compañía Antonio Gades, completarán con cuerpo y tacón la tensión entre Carmen y Don José. Para abrir la función, veinticinco intérpretes corpulentos se cubrirán de arcilla quirúrgica y se entrelazarán hasta formar un toro viviente que avanzará entre la multitud. "Cuando vas bien enfangado la gente se aparta sola; el barro impone más que cualquier valla", ironiza el director. Voluntarios con linternas dibujarán pasillos, y los surtidores de agua rebajarán la temperatura en la ladera cuando el termómetro todavía roce la canícula.

Artistas de 'Carmen: 150 años'. / La Fura dels Baus

"No hay foso, no hay cortina, no hay seguridad de museo; aquí entras y puede que acabes con salpicaduras en la camisa", advierte Padrissa. La coreografía evita la postal costumbrista: el capote se convierte en velo, el estoque en haz de luz y el burladero en pasarela aérea. Para el director, Escamillo es "un héroe popular contemporáneo" cuya fanfarria retumbará en el puente como llamada de fiesta mayor.

Barro, fuego y mito contemporáneo

Después del toro llegará la noche sideral: una esfera hinchable —"una luna", en palabras de Padrissa— emergerá detrás de la banda; sobre su piel, cámaras térmicas proyectarán siluetas de calor que palpitán al ritmo de la música. El tercer acto se convertirá así en un planetario improvisado que confunde escenario y cielo. El clímax llegará con el fuego: una cabeza gigantesca, construida en aluminio y tejidos ignífugos por la artista Carmen Juxi Moix, se alzará hasta siete metros y se encenderá durante un minuto largo. "La fuerza de la historia es que Carmen es víctima; su llama nos obliga a mirar el problema de frente", subraya el director. El efecto cromático se logrará con sales metálicas que tiñen la combustión de rojos, azules y dorados.

El lugar no se escogió al azar. El Puente del Rey, inaugurado en 1816 para que Fernando VII llegara al cazadero real, se ha convertido en kilómetro cero del ocio al aire libre: corredores, ciclistas y paseantes conocen su pendiente como pasillo hacia la Casa de Campo. "Es ideal: la ciudad queda arriba y bajas como en un teatro griego hasta el río; nosotros solo señalamos el anfiteatro que ya existe", dice Padrissa. Detrás, la silueta del Palacio Real y la Catedral de la Almudena añade un fondo palaciego que dialoga con la trama. "Esto lo paga la ciudad y lo disfruta quien quiera; esa es la idea".

La logística es compleja: camiones con grúas, motores de vuelo, telas ignífugas y bidones de barro desembarcan junto a la lámina de agua. Ingenieros de la compañía prueban motorreductores para que Alberola cante sin perder vibrato y ajustan la velocidad del pájaro a la resistencia del viento. El barro debe mantenerse húmedo para que el toro no se resquebraje: los técnicos lo vigilan con un medidor láser mientras cae la tarde. "Somos especialistas en improvisar: si algo falla, la Fura se adapta", repite el director con el aplomo de quien lleva cuarenta y cinco años haciendo que lluevan actores desde grúas.

Momento del espectáculo con el pájaro y la esfera. / La Fura dels Baus

El protocolo de seguridad condiciona la dramaturgia: el pájaro no superará ciertos metros para evitar los cables de alumbrado; la luna se alimentará con ventiladores portátiles para reducir riesgos eléctricos; y la cabeza en llamas colgará de una pluma camuflada entre los árboles del talud. Los bomberos han ensayado un plan de tres minutos que incluye manta ignífuga y línea de agua a presión. "Quemamos verdad, no imprudencia", resume el jefe técnico Oriol Manresa.

Faltan pocos días para el estreno: literas en contenedores, paella para el equipo valenciano y pruebas nocturnas que desafían los treinta y cinco grados. Un saxofonista desgrana la habanera a tempo lento y las notas rebotan en los sillares del cercano Puente de Segovia, recordando que Madrid entera es caja de resonancia. Padrissa, móvil en mano, da el penúltimo aviso: "Si la ciudad trae el viento, la llama se verá desde cualquier parte".

La función del 7 de julio será gratuita, sin entradas ni localidades asignadas. El Ayuntamiento recomienda llegar con tiempo y anuncia un refuerzo de transporte nocturno similar al de Nochevieja. Si la explanada se llena, la música y las imágenes se seguirán desde las pasarelas del río, convertidas por una noche en plateas improvisadas. "Que venga quien quiera; la única condición es querer mirar", resume Padrissa.

Cuando la música se apague y la cabeza se consuma, la ceniza descenderá hacia el agua y quedará en los párpados una huella fosforescente, rumor de alas y de barro. Veranos de la Villa habrá cumplido su promesa y La Fura dels Baus recordará a Madrid que cualquier calle puede ser teatro y cualquier multitud, autora de su propia fiesta.