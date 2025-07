El almacén secreto de Mayka, la vecina de Madrid que reina en Wallapop vendiendo muebles 'vintage': "No tengo un don, solo buen ojo"

Cuando, en 2021, Mayka Alonso se descargó la aplicación de Wallapop por primera vez, jamás imaginó todo lo que ello desencadenaría. “Lo hice por necesidad. Me cambié de piso y los muebles que tenía no encajaban, así que aproveché a venderlos y encontrar piezas nuevas. Vendí todo. Es más, me deshice también de los muebles que dejaron los anteriores inquilinos. Hasta un plato de ducha”, cuenta. Se le dio tan bien que su familia y amigos empezaron a hacerle encargos en la plataforma. Sin planificarlo, adquirió lámparas, mesas y sillas vintage inutilizadas a otros perfiles para, más tarde, arreglarlas y ponerlas de nuevo en el mercado. Así nació El Almacén Alonso, un pequeño local en una ubicación secreta de Madrid, desde el que la viguesa se gana la vida: “Lo cogí para probar y aquí sigo. No he estudiado ni marketing ni restauración, pero tengo buen ojo”. Cuatro años después de aquella mudanza, compite con los principales anticuarios y tiendas de muebles en la capital. Y lo hace sola, desde su guarida.

Creativa e inquieta a partes iguales, Mayka dejó Galicia y pisó por primera vez la capital con apenas veinte años. “Quise volar desde siempre. Me vine con muy poco dinero, pero nunca tuve miedo. Vivía en casa de un amigo y dormía en un colchón en el suelo mientras trabajaba como modelo y camarera”, explica. Con el tiempo, se formó en diseño de moda y lanzó una marca de bikinis que dirigió durante 18 años: “En el colegio ya confeccionaba vestidos para unas muñecas que se llamaban Barriguitas y los vendía en el recreo. Siempre tuve el business metido en el cuerpo”. Durante casi dos décadas, Mayka diseñaba los estampados y creaba los patrones de los trajes de baño que, posteriormente, distribuía a El Corte Inglés. “Fue una etapa muy creativa, pero tuve que cerrar porque las cosas no iban bien”, lamenta. Como una niña, aprendió a trabajar con cerámica y madera, confiando en encontrar una nueva pasión. Por gusto, sin presión. “Decidí hacer textil hogar, con estampados minimal y dibujos naif a acuarela, pero pronto me di cuenta de que tenía que vender muchísimos manteles para que eso fuera rentable. Así que lo dejé. Me pasó lo mismo con la ebanistería”. Lo único que no dejó fueron las lámparas, cuya venta le permitía sufragar gastos.

Durante 18 años, Mayka creaba bikinis que, posteriormente, distribuía a El Corte Inglés. / DAVID RAW

P. ¿Se considera la reina de Wallapop?

R. Para nada, pero no se me da mal. No me quejo. Gracias a Wallapop puedo trabajar. No considero que tenga un don, pero hago las cosas como hay que hacerlas. No cuesta nada ser amable y sincera. Me curro el contenido: hago las fotos, las edito un poco mejor que la media, las subo, pongo las medidas, de donde viene el producto, el proceso de restauración… Todo eso es un plus. Normalmente, otros vendedores no ponen toda la información y las fotos no son buenas. No hace falta tener unas súper fotos, pero hay quien sube todas desde el mismo ángulo. Eso sí, todo el mundo pone vintage. Incluso sin tener ni idea del producto.

P. ¿Dónde nace su amor por el mobiliario retro y la segunda mano?

R. Mi padre vendía mobiliario de oficina y de ahí viene mi pasión por todo esto. Hoy por hoy, usar cosas de segunda mano es algo más que necesario. Y no pasa nada por que una mesa tenga un arañazo o un poco de óxido. igual que a nosotros nos salen arrugas y manchas, estos objetos también han tenido una vida y es su forma de contarlo. Aprovechar piezas que a otra gente no les encajan, poder darles una segunda o tercera vida, es interesante y hace que tu casa sea muy diferente. Yo viví el boom de Ikea, que era fantástico pero todos nuestros salones eran iguales porque la oferta era reducida. No creo que haya gran diferencia entre una pieza nueva y otra vintage pero, si compras cosas de manera independiente, un hogar será mucho más especial y se desmarcará de Zara Home, H&M Home, Lefties Home… Estamos un poco cansados de estas marcas.

Pese a no tener estudios en restauración, Mayka limpia y arregla todos los objetos que compra antes de ponerlos de nuevo a la venta. / DAVID RAW

El Almacén Alonso se ha convertido, para muchos, en un escaparate donde muebles de los 60, 70 y algunos de los 80 toman por completo la estética moderna. “Cuando cerré mi marca pensé ‘qué voy a hacer’, pues con la edad que tengo no es fácil encontrar trabajo. En casa me animaron a ‘poner el huevo’ y fue un empuje de mi marido, harto de verme de un lado a otro lleno de inseguridades”, añade. Sin embargo, ni la edad ni la inexperiencia importan cuando el gusto y buen hacer van por delante: “No tengo formación en restauración de muebles, pero tengo el ojo hecho y sé localizar piezas especiales. Me parece divertido”. Es, quizás, esa diversión, propia de la niña que cosía vestidos en el colegio, la que mantiene a la Mayka adulta a flote y la diferencia de otras tiendas o anticuarios: “Ellos se nutren de las ferias y yo lo hago todo a través de las plataformas second hand y los vaciados de piso. Por eso la selección es tan variopinta”.

El proceso es tedioso, especialmente cuando se trata de localizar una pieza concreta en una aplicación con millones de anuncios. “Hay días que no encuentro nada y otros que doy con un sofá, tres butacas y cuatro lámparas”, reconoce. Cuando más disfruta es, sin duda, durante la recogida, pues tiene la oportunidad de ver la disposición del objeto en su hogar anterior, así como para qué lo usaban sus anteriores dueños: “Siempre que puedo, voy a por las piezas yo misma. Pierdo mucho tiempo, pero me parece entretenido”. No siempre consigue lo que quiere y, en ocasiones, ha tenido que pelear con otros compradores hasta llevarse el artículo a casa. “Si no merece la pena, me retiro. Otras veces insisto porque es interesante”, sostiene. Una vez el producto cruza las puertas del almacén secreto, llega la hora de la verdad: “O es una maravilla o me entran ganas de llorar. Llegué a comprar un comedor con una mesa y seis sillas que vinieron repletas de carcoma. Me gasté un pastizal, también en el porte, y al final tuve que tirarlo en un punto limpio por no poder quitar el bicho. Me ha pasado de todo. A veces llegan rotos, sin piezas, con el cable quemado…”.

Los muebles de El Almacén Alonso se pueden conseguir en Wallapop, además de en su perfil de Instagram o en su página web. / DAVID RAW

Es el momento de sentarse y hacer un diagnóstico. Al fondo del local, en una mesa de apenas un metro, sucede la magia. “Lijo, decapo, limpio, recableo… todo a base de prueba y error. Al final aprendo con el proceso porque cada caso es distinto. Me despierto por las noches pensando en cómo arreglar un mueble. Reconozco que estoy un poco enganchada al trabajo, pero es lo que pasa cuando se junta con un hobby”, bromea. La clandestinidad detrás de su ubicación no responde a otra cosa que a una falta de medios y tiempo, pues Mayka se encarga de todo ella sola: “Como no puedo tenerlo abierto en horario comercial, solo recibo a los clientes con cita previa. Así, cuando vienen, puedo dedicarme íntegramente a esa persona. Además, esto siempre está hecho un desastre y necesito tenerlo todo controlado. Solo doy la dirección si alguien está interesado en ver uno de los productos”.

P. ¿Por qué El Almacén Alonso?

R. Tengo un problema con el nombre. La gente me llama de todo: Almacenes Alonso, El Almacén de Alonso… Realmente, el nombre viene porque, cuando abrí el negocio, no sabía muy bien qué iba a acabar haciendo. Lo único que tenía claro es que sería una especie de almacén y Alonso es mi apellido. Quería un nombre casposillo, así que decidí ponerle Almacenes Alonso, pero luego caí en que solo sería un local, así que lo cambié a El Almacén Alonso.

P. Comenzó siendo anónima, ¿no?

R. Sí y todo el mundo pensaba que era un hombre. Llegaban buscando a un chico e incluso un cliente me dijo: “¡Madre mía, pero si eres Alonsa!”. A día de hoy aún me escriben en masculino. Me costó muchísimo salir del armario como Mayka porque no me apetecía nada dar la cara, aunque yo disfrutaba viendo otros perfiles contar sus cosas. Mis hijas me animaron a hacerlo y terminé tirándome a la piscina. La gente se identifica conmigo, aunque al final solo soy una señora luchando por lo que le gusta. Quiero crecer en redes sociales, pero me cuesta porque hay que dedicarle mucho tiempo. Tengo infinitos vídeos prometidos a clientes que quieren saber cómo trabajo, pero no me da la vida.

El Almacén Alonso nació en 2021 a raíz de una mudanza y, desde entonces, Mayka no ha dejado de arreglar muebles 'vintage'. / DAVID RAW

Para que un mueble capte la atención de la gallega tiene que tener, entre otras cosas, personalidad. “Siempre me imagino cómo quedaría en mi casa. Es muy raro que compre algo que no me guste a mí misma. Todo lo que tengo creo que encaja en ambientes muy diferentes y me lo confirman mis clientes”, afirma. Una clientela variopinta que, según la diseñadora va desde “una señora de La Moraleja” hasta “un hombre normal y corriente de Lavapiés”. También alquila sus tesoros. Lo hace a directores de cine, interioristas, casas de moda internacionales o directores de arte: “Me han escrito gente del mundo del cine muy potentes y he llegado a firmar contratos de confidencialidad. En ocasiones se llevan muchas piezas y otras, a lo mejor, solo una silla para una fotografía”. Entre risas, recuerda cuando pasó toda la mañana sin reconocer al actor que le estaba comprando un producto: “Al darme sus datos de envío, era él”.

P. ¿Lo más difícil de encontrar?

R. Diría que es más complicado encontrar piezas de los 80 que estén bien. Me encanta el movimiento Memphis Milano aunque, si hay algo a la venta, siempre es un disparate.

P. Si tuvieras que elegir una pieza, ¿con cuál te quedarías?

R. Las lámparas Fase, sin duda. Me recuerdan muchísimo a mi padre.

Mayka junto a una lámpara Fase, una de sus piezas favoritas en El Almacén Alonso. / DAVID RAW

Cuando un objeto llega incompleto, lo soluciona como puede: “Suelo buscar algo que me ayude a efectuar la venta porque merece la pena dar una segunda vida, aunque tenga una pieza diferente”. Al mismo tiempo, tiene claro que regatear no es lo suyo y paga siempre lo que el anunciante pide. “A veces me arrepiento porque me doy cuenta de que no valía eso. Antes era más fácil dar con chollos, pero ahora la gente cree que tiene oro y los precios son altísimos”. Lo vintage está de moda y las antigüedades se han convertido en vanguardia. Y si no, que se lo digan a Mayka. “Son el futuro y tenemos que ser conscientes. No es necesaria tanta producción en general. Estamos viviendo un boom y los hogares comienzan a reflejar la personalidad de sus inquilinos”, concluye.