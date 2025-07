Gianni Ferrari, el italiano que retrató el Madrid más cosmopolita y pop

"Había fotógrafos que se hacían millonarios robando fotos", recuerda Gianni Ferrari (Milán, 1934), fotógrafo que, a lo largo de sus cinco décadas de carrera, solo ejerció como paparazzo en una ocasión. Fue en 1966, cuando decidió acercarse hasta el chalé que Audrey Hepburn y su esposo Mel Ferrer tenían en madrileño barrio de La Florida. Después de dar una vuelta por la zona, se encaramó a un árbol con la esperanza de ver a los actores en la piscina. "No encontré a nadie", dice Ferrari, que cuando se disponía a marchar notó que alguien le agarraba por los hombros. "Era Mel Ferrer, que me quitó la cámara, me dijo 'no vuelvas más por aquí', y me dio un puñetazo por detrás. Nunca más se me ocurrió hacer una cosa de este tipo".

La cámara, que tuvo que ser retirada personalmente por Ferrari en las dependencias del Ministerio de Información y Turismo franquista, está ahora expuesta en el Centro Cultural El Águila. Allí permanecerá hasta el próximo mes de septiembre, fecha prevista para la clausura de Madrid Icono Pop, 1964-1979, muestra comisariada por Esperanza García Claver que repasa la obra de Gianni Ferrari a través de doscientas piezas. Entre ellas, vestidos de alta costura, zapatos, revistas de época, fragmentos de películas, cartas y, por supuesto, fotografías de actores, cantantes o socialités como Claudia Cardinale, Brigitte Bardot, Concha Velasco, la Duquesa de Alba, Raffaella Carrà, Rocío Dúrcal, Lola Flores, Amparo Muñoz, Robert Mitchum o Linda Christian en su chalet de La Moraleja con Romina Power y su hermana Taryn.

Concha Velasco, en la Gran Vía en 1965. / Gianni Ferrari

Unos reportajes para los que resultó clave el carácter amigable de Gianni Ferrari, cuyo don de gentes hizo que casi todas las estrellas a las que les proponía hacerles fotos, aceptaran. Solo se le resistieron Raquel Welch y Ava Gardner. La primera no quiso de ninguna manera que el italiano la retratase; con la segunda, a la que conoció en una fiesta en la casa de Luis Miguel Dominguín, no se atrevió. "Estaba haciendo fotos ahí a la gente, había una escalera y, de pronto, veo una mujer vestida de negro que bajaba por ella. Me quedé impresionado. Una belleza, una forma de moverse, que no pude hacerle ni una foto".

Un tipo con recursos

Hijo de un matrimonio de profesores a los que el Estado italiano enviaba por diferentes países, Gianni Ferrari llegó a Madrid en 1962, después de haber residido en ciudades como Trípoli, Atenas, Tánger y Estambul. Cosmopolita, políglota y con una forma diferente de ver la vida, Ferrari no tardó en darse cuenta de que la España franquista carecía de muchas de las cosas que había conocido durante sus viajes por el mundo. Por ejemplo, una agencia fotográfica que proporcionara a las cabeceras nacionales e internacionales imágenes sobre lo que sucedía en la capital de España que, desde que se instalara en ella Samuel Broston, era uno de los centros de producción cinematográfica más importantes del mundo y por el que pasaban las estrellas internacionales más relevantes.

La actriz Elke Sommer en Boutique Bique, hacia 1967. / Gianni Ferrari Contifoto

"Me inventé un sistema: en el aeropuerto de Barajas busqué un funcionario que se ocupaba de la lista de pasajeros que venían. Entonces le dije: 'mira, cuando venga un famoso me llamas y te pago tanto por llamarme'. Y, efectivamente, cuando iba algún famoso al aeropuerto, me llamaba", recuerda en un vídeo incluido en la exposición Ferrari que, a continuación, se ofrecía a las productoras como fotógrafo de rodaje. Al final, era cuestión de tiempo que los actores y las actrices accedieran también a hacer en sus ratos libres reportajes para él. A Lucia Bosé la retrató en su casa de Somosaguas con Luis Miguel Dominguín y sus hijos; con Claudia Cardinalle estuvo un fin de semana en Granada visitando la Alhambra; a Anita Ekberg la retrató en la Plaza Mayor y a Audrey Hepburn, saliendo de Mantequerías Leonesas, en la Plaza de la Independencia, en plena Puerta de Alcalá.

Audrey Hepburn, de compras en Mantequerias Leonesas, Madrid, 1964. / Gianni Ferrari

"Gracias a Gianni, Audrey Hepburn pasó de Desayuno en Tiffany’s a Desayuno en Mantequerías Leonesas", bromea Esperanza García Claver que, después de utilizar fotografías de Ferrari en otras de sus exposiciones, como Berlanguiano. Luis García Berlanga (1921-2021), Yvonne Blake. Dressing Spain and Hollywood o MAD About Hollywood, decidió que ya era hora de reconocer el fabuloso trabajo del italiano y su estrecho vínculo con Madrid.

De la hemeroteca al museo

"Las imágenes de Gianni son glamurosas, icónicas y tienen una naturalidad que no era habitual en la España de los 60. Su relación con los famosos era muy cercana y no solo retrató a la duquesa de Alba jugando al ping-pong, sino que luego le llamaron para que hiciera las fotos de la comunión de Eugenia Martínez de Irujo o las del bautizo de Rosario Flores", comenta García Claver, cuya propuesta expositiva permite conocer, a través de las fotografías de Ferrari, la evolución de la moda, el cine o la propia ciudad de Madrid.

Lola Flores, con su hija Lolita en Madrid, 1962. / Gianni Ferrari

"La exposición se abre con imágenes de En busca del amor (The Pleasure Seekers, 1964), una película de Jean Negulesco que se localiza en Madrid. Está interpretada por Ann-Margret, Carol Lynley, Pamela Tiffin y Gene Tierney, las cuales también fueron retratadas por Gianni, aprovechando que era unos de los primeros fotógrafos en España que estuvieron en los sets de rodaje", explica García Claver que, como contrapunto a las imágenes, ha seleccionado una serie de prendas de ropa relacionadas con las fotografías o los fotografiados. Por ejemplo, un par de zapatos de Balenciaga que pertenecieron a Fabiola de Bélgica, un abrigo Givenchy semejante al que vestía Audery Hepburn, un vestido de las Hermanas Molinero para la duquesa de Alba, una chaqueta y un chaleco de terciopelo que pertenecieron a Aline Griffith, un poncho de Lola Flores, una túnica de Betty Missiego o un espectacular mono de Pedro Rovira porque, entre los muchos y muy variados proyectos de Ferrari, también estuvo el de ser fotógrafo para diseñadores de alta costura".

Claudia Cardinale (izda.) y Brigitte Bardot en el rodaje de 'Las Petroleras' en Colmenar Viejo, 1971. / Gianni Ferrari

Además de la cantidad y calidad de la piezas presentadas, Madrid Icono Pop, 1964-1979 destaca por su relato expositivo y su exhaustiva labor de documentación e investigación, especialmente en todo lo referente a las fechas y lugares en las que fueron tomadas las fotografías. "Gianni publicaba en revistas de todo el mundo, pero no conserva los ejemplares completos, por lo que ha sido complicado determinar todas las fechas", explica García Claver, responsable también del estupendo catálogo publicado con motivo de la exposición. Un volumen con textos de expertos como José Madrid, Espido Freire o Sol Carnicero que, por primera vez, acerca al público las fotografías de Ferrari como nunca antes se habían visto. Aunque nadie duda de que la obra del reportero italiano tiene una calidad artística inapelable, el hecho de que surgiera para ilustrar productos tan populares como las revistas gráficas, las de sociedad y las de moda, no las había hecho lucir como merecían. Ahora, gracias a Madrid Icono Pop, 1964-1979, las imágenes de Gianni Ferrari han pasado de la hemeroteca al museo.