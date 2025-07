La Fresería, el "dulce capricho" que todos quieren: "Fuimos los primeros"

En pleno corazón de Madrid, en un rincón inesperado del Mercado de Antón Martín, nació hace apenas dos años una idea que parecía sencilla: ofrecer fresones bañados en chocolate. Pero lo que Alejandro Fernández y Gonzalo Barreno pusieron en marcha fue mucho más que un simple dulce. La Fresería se ha convertido en un auténtico fenómeno social y gastronómico que ha revolucionado el concepto de snack dulce y ha dejado una huella imborrable en la capital y en toda España. Alejandro recuerda bien ese primer local, un espacio diminuto de apenas seis metros cuadrados, donde las colas de espera superaban las dos horas y media desde el primer día. Sin embargo, todo tiene su porqué. Y elegir este mercado no fue casualidad: "Los mercados están de moda, son tendencia. Pensamos que un concepto dulce en un mercado tradicional, en plena revolución gastronómica, podía ser un buen punto de partida", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Pero lo que más les sorprendió no fue solo la demanda, sino la experiencia que estaban creando: "Nos dimos cuenta de que la gente no solo quería comprar fresas con chocolate, sino vivir una experiencia. Las colas llegaron a durar hasta cuatro horas para disfrutar ese momento", añade.

La Fresería en el TOP 40 de marcas más influyentes según IAB Spain. / Cedida

Madrid, una ciudad que respira gastronomía y donde las tendencias van y vienen con rapidez, fue el escenario perfecto para que esta idea joven y atrevida destacara. Alejandro señala que, pese a ser España uno de los mayores productores de fresas en Europa, nadie había apostado por un negocio de fresas con chocolate como tal. "Nosotros fuimos los primeros en abrir ese concepto, lo que nos dio un valor diferencial en un mercado saturado". Esa frescura en la propuesta, junto con la simplicidad y rentabilidad de su modelo, ha sido clave para su expansión.

El impacto de La Fresería en Madrid: más que un dulce capricho

La Fresería no es solo una tienda; es una comunidad, un fenómeno digital que ha sabido aprovechar el poder de las redes sociales como pocas marcas. Con más de 270.000 seguidores en TikTok y 128.000 en Instagram, y vídeos que acumulan 90 millones de visualizaciones, La Fresería ha conseguido que cada apertura se convierta en un evento social. Alejandro es claro al respecto: "No nos imaginamos abrir La Fresería hace 20 o 30 años. Hoy, las redes sociales son fundamentales para que un negocio no solo triunfe un momento, sino que mantenga el éxito y crezca".

Su apuesta digital no es casualidad, sino estrategia. La combinación de un producto apetitoso y una experiencia memorable, junto con una narrativa fresca y cercana, ha permitido que La Fresería no solo viralice, sino que consolide un crecimiento sostenido. El impacto en Madrid es palpable: colas kilométricas, fotos, vídeos, y un boca a boca imparable que convierte este pequeño capricho en un fenómeno popular. No obstante, emprender en España no es un camino fácil, reconoce Alejandro. "Aunque parezca que facturamos mucho, el margen de ganancia no es tan alto por los impuestos y gastos. Emprender aquí es un desafío diario, pero el apoyo de nuestra comunidad y las ganas de seguir adelante hacen que este proyecto sea más que un negocio: es una forma de ofrecer a la gente ese dulce capricho que siempre quieren tener".

La Fresería. / Cedida

Con ya 22 locales por toda España, desde Barcelona hasta Málaga, y con planes de expansión internacional en París, La Fresería ha demostrado que una idea joven, sencilla y bien ejecutada puede dejar una huella profunda en una ciudad tan competitiva como Madrid. Su modelo de franquicia, que apuesta por la simplicidad, locales pequeños y sin necesidad de personal especializado, es una fórmula rentable y escalable que apunta a ser la franquicia estrella de 2025.

Más que una moda pasajera, La Fresería es la historia de un espíritu emprendedor joven que ha sabido conectar con el público a través de un producto tradicional reinventado y un lenguaje digital adaptado a su tiempo. En una ciudad donde la gastronomía es un arte y una pasión, esta revolución dulce ha encontrado su lugar, y promete quedarse para seguir conquistando paladares y corazones.