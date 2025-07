Las 12 cartas que liberaron a Guitarricadelafuente: "Me he dejado llevar por lo que sentía a flor de piel"

A Álvaro Lafuente guarda unos segundos de silencio después de cada pregunta. Le gusta ser preciso, crudo. A veces, baja la mirada. Quizá, para no develar nada a través de sus ojos. Al poco, como un volcán, explosivo, arranca un relato salpicado de imágenes. Todo lo que paladea Guitarricadelafuente atraviesa la cabeza como una película: colorista, impactante, sugerente. Su último disco, Spanish Leather, el segundo, le ha reivindicado como uno de los autores del momento: le canta al amor, el calor y la lujuria desde un lugar desconocido hasta ahora. Ya no es el jovenzuelo que salió de La cantera en 2022, ha volado. Y, claro, a ciertas alturas, es más fácil dejarse llevar.

"Es la vez que más impulsivo he sido. Antes escribía de forma más reposada, pensando cada detalle. Ahora, me he dejado guiar por mi instinto. No he dudado tanto, me he dejado llevar por lo que sentía a flor de piel", asegura el artista, que colocó su elepé entre los tres más vendidos durante la semana del lanzamiento. Está protagonizando una de las giras más populares de 2025, hasta el punto de agotar el Movistar Arena de Madrid con tres meses de antelación. Es su momento. Él lo sabe.

'Spanish Leather' es el segundo álbum de Guitarricadelafuente. / ALBA VIGARAY

P. Han pasado tres años de la publicación de La cantera, su debut. ¿Cómo ha cambiado su vida en este tiempo?

R. Me he hecho mayor y, de algún modo, siento que hay momentos vitales que se han ido perdiendo. Desde este punto nacieron las canciones que forman este álbum. Ahora bien, en vez de caer en un sentimiento negativo, he optado por no tener una visión pesimista del futuro y he abrazado el presente. Ver lo poético en la manera en la que funcionamos.

P. ¿Cómo ha sido el proceso de desinhibición que relata en el elepé?

R. Como no podemos evitar ser arrastrados por la corriente, me planteé disfrutar. Quería ver la parte bonita de las carencias que tiene nuestra generación. Pasarlo bien antes de que vayamos a peor.

P. Es lo que tiene madurar.

R. Sí. A nadie le importa realmente lo que hacemos.

P. ¿Sus letras nacen con destinatario?

R. Sí, podría ser cualquier persona que las escuche. Todos los que nos dedicamos a componer intentamos buscar la validación de tu entorno para no sentirnos solos. Antes buscaba pertenecer a un lugar, ahora a un grupo. Necesitaba saber que estamos juntos en esta locura.

Guitarricadelafuente tocará en Madrid el 17 de octubre. / ALBA VIGARAY

P. Estas 12 canciones parecen cartas.

R. Hay un compromiso en ellas por el amor. He intentado retratar cosas que me resultan características de hoy, entre ellas el folclore actual.

P. ¿El amor se entiende mejor cuando se escribe?

R. Sí. Me ha pasado que, de repente, mientras componía, me surgían palabras que me encantaban y no sabía por qué. Y no ha sido hasta que las terminé cuando descubrí su significado. Este proceso me ha permitido poner imágenes a mis emociones de entonces.

P. ¿No le ha dado vértigo?

R. Para nada. He aprendido a dejarme llevar, a hacer las cosas al instante. No he querido renunciar a mis instintos, quería que todo fuera real.

P. ¿Qué es el amor para Álvaro?

R. Soy una persona que, cuando le atrae algo, o alguien, me vuelco por completo. No hay punto medio. Si me enamoro, al día siguiente estamos viviendo juntos. No me pongo una coraza en este sentido. Es verdad que todos tenemos miedo al rechazo, por eso es mejor ir con todo.

Tras 'La cantera', Guitarricadelafuente presenta 'Spanish Leather'. / ARCHIVO

P. ¿Le está saliendo bien?

R. No lo sé. Veremos a ver qué tal.

P. ¿Por qué cuesta tanto entregarse a una relación?

R. Por la cantidad de estímulos que recibimos a diario. Ya casi nada nos parece especial. Como tenemos mil opciones a nuestro alcance, nos volvemos inconformistas. Ya no valoramos las cosas como antes. También creo que las circunstancias han cambiado: comprometerse hoy es más jodido. Vivimos más el presente, no se nos permite pensar en el futuro.

P. En estos temas explora ritmos hasta ahora desconocidos en su música. ¿Ha querido romper con el Guitarricadelafuente que conocíamos?

R. Tengo una relación complicada con esto. Este disco cuenta el viaje de un chico que abandona la cantera y se deja llevar por sus impulsos. Es como cuando eres adolescente y no haces caso a tus padres, te despegas de ellos y acabas regresando de mayor. No es que el folclore haya desaparecido, es que está inherente en el mensaje.

P. Si este disco fuera un cuadro, ¿qué pintaría?

R. Durante el proceso de creación me inspiraron mucho los artistas futuristas. En concreto, Umberto Boccioni y su La ciudad se levanta. En sus obras manifestaba un claro rechazo al pasado, sólo quería proyectarse hacia adelante. El caballo que aparece en su obra representa la fuerza, la piel, el cuero…. Lo descubrí en el MoMA. Pintaría algo parecido.