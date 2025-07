Xabi Alonso, ante la oportunidad de vengar a Mourinho y aquella trágica eliminación ante el Borussia Dortmund

El Real Madrid quiere seguir alargando los días de su corto, pero eficiente, camino en este Mundial de Clubes. El proyecto de Xabi Alonso aún se encuentra en pañales. Gozó de tres partidos con red de seguridad en la fase de grupos para mirarse al espejo en busca de respuestas, pero, desde el pasado martes cuando se midiera a la Juventus, ya no cuenta con esa protección. Ahora, llega el turno del mata-mata y su próximo escollo en el camino a la conquista del primer Mundial de Clubes de la historia es un viejo conocido de los blancos, el Borussia Dortmund (sábado, 22:00 horas). Sin embargo, el Real Madrid se suele desenvolver bien en este tipo de situaciones y la sombra del PSG, a menos que el Bayern diga lo contrario, comienza a visualizarse en el cuadro madridista.

El lado europeo del cuadro

Y es que el equipo dirigido por Xabi Alonso tiene enfrente una 'mini Champions' en su conquista del título. Desde que jugara el último encuentro de fase de grupos ante el RB Salzburgo todos sus rivales proceden del viejo continente. También sucederá en unas hipotéticas semifinales, independientemente de si son los parisinos o los bávaros los que logran la clasificación. En este caso, el rival será el Borussia Dortmund, un equipo al que Xabi Alonso tiene "muy visto" tras su estancia en el fútbol alemán. Un tanto menos europeizado está el lado opuesto del cuadro, en el que Chelsea, Fluminense, Al Hilal y Palmeiras gozan de una oportunidad histórica para colarse en la gran final. Si el Chelsea cumple con su papel de favorito, los de Xabi Alonso podrían enfrentarse únicamente a rivales europeos en las rondas de eliminación.

No es la primera vez que estos dos equipos se cruzan esta temporada. La primera y única tuvo lugar en el Santiago Bernabéu, allá por el mes de octubre, en uno de los partidos que componen la fase inicial de la 'nueva' Champions. El precedente cae en favor de los blancos, pero no fue un partido fácil. Los alemanes silenciaron al Bernabéu con el 0-2 inicial, antes de que un Vinicius en modo Balón de Oro, que finalmente no ganó, dinamitara el partido con un hat trick y el luminoso del estadio al término de los 90 minutos mostrara un 5-2 muy poco acorde con lo visto sobre el césped. Unos meses atrás, los blancos superaron a los borussers en la final de la Champions de 2024 disputada en Wembley. Un cabezazo de Carvajal, que ya está de vuelta tras su lesión, y un remate de Vinicius fueron suficientes para que los blancos conquistaran 'La Decimoquinta' en territorio británico.

Iker Casillas y Sergio Ramos tras ser eliminados ante el Borussia Dortmund. / @MotivacionesF

A la venganza de Mourinho

No profesa tan buen recuerdo la afición madridista a la eliminatoria de semifinales de la Champions de 2013. En aquel entonces, José Mourinho, maestro del tolosarra en los banquillos, era el líder del vestuario blanco. Junto a la eliminación del año anterior ante el Bayern Múnich en penaltis es una de las noches más amargas que se recuerdan por Conchaespina. En la memoria queda la imagen de Iker Casillas abrazando a un desconsolado Sergio Ramos, que representaba a gran parte del respetable que aún ocupaba una butaca del estadio tras el pitido final, agradeciendo a los suyos el esfuerzo y el intento de remontada. Xabi Alonso también era miembro de aquella plantilla, en aquella ocasión como jugador.

Este sábado dispondrá de una gran oportunidad para cerrar la herida que provocaron los alemanes. En primer lugar, por el propio Xabi Alonso. Y en segundo lugar, pero no menos importante, por José Mourinho, que vio con sus propios ojos como su última oportunidad, o quizá no, de ganar una Champions con el Real Madrid se esfumaba de la forma más cruel posible. Aquel encuentro fue el principio del fin del técnico portugués en los banquillos del Santiago Bernabéu. Y Xabi Alonso, como buen aprendiz del portugués, se debe a uno de sus maestros. Mourinho es una de esas figuras que ya auguraban una buena carrera del tolosarra también en los banquillos y el respeto siempre ha sido mutuo entre ambas partes.

No habrá duelo de Bellinghams

En frente tendrá a un Borussia Dortmund que poco, o nada, se parece al de antaño. El conjunto negro-amarillo se encuentra en un claro período de reconstrucción tras la marcha de los que han sido dos de sus mayores talentos en décadas: Erling Haaland y Jude Bellingham. El primero recaló en Manchester, mientras que el segundo se enfrenta a su ex equipo este sábado. Y, como todo queda en familia, un nuevo Bellingham decidió firmar por los alemanes este mismo verano. Esta vez, fue Jobe. Pero el hermano de Jude no podrá vestirse de corto para el encuentro de cuartos de final, debido a que vio una tarjeta amarilla en el encuentro de octavos ante Monterrey y cumplirá sanción. “Jobe no sabía que con la segunda amarilla ya estaba sancionado. En el descanso aún no era consciente de que no podría jugar el siguiente partido; tuve que decírselo yo”, explicó el técnico Niko Kovac. “Estaba muy decepcionado, tenía muchas ganas de ese partido. Pero estoy seguro de que se verán pronto, tal vez en la próxima Champions”, agregó el técnico alemán.

El Real Madrid celebra el gol de Gonzalo ante la Juventus. / EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El que sí estará será Jude Bellingham, el mayor de los hermanos. Y lo hará, previsiblemente, acompañado de Vinicius y un aparentemente recuperado Kylian Mbappé, pese a que no se descarta la presencia del goleador Gonzalo en el once inicial. El brasileño no cuajó su mejor partido ante los italianos, se mostró un tanto errático, pero parece haber recuperado parte de esa chispa que le ha convertido en un jugador diferencial. Por su parte, Kylian Mbappé dispuso de unos minutos ante la Juventus tras varias semanas afectado por un virus estomacal, que incluso le llevó a perder gran cantidad de peso. Al francés le falta rodaje, algo lógico, por otra parte. Ahora queda descubrir si Xabi Alonso mantiene su apuesta por un sobresaliente Gonzalo o, en cambio, opta por la jerarquía de Mbappé en este tipo de encuentros. Todo ello con aquella famosa eliminatoria ante los alemanes muy presente en la memoria, por los que fueron derrotados, por las lágrimas de Sergio Ramos, por los aficionados y, cómo no, por José Mourinho.