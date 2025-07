PSG - Bayern Múnich: duelo ante un 'nuevo' campeón o clásico europeo para el Real Madrid en las hipotéticas semifinales

El Mundial de Clubes no está decepcionado, al menos en lo futbolístico. Ni tan siquiera en la primera fase, donde se podría esperar cierta superioridad de los equipos punteros de Europa, pero finalmente se demostró que no fue tal. Llegados a este punto, se esperaban duelos entre los mejores equipos del mundo, equipos de gran cartel y, sin duda, este PSG - Bayern Múnich (sábado, 18:00 horas) que nos han regalado los cuartos de final se adecuan a dicha descripción. Los parisinos y los bávaros se reencuentran después de varias temporadas cruzándose en la Champions. Esta vez, estará en juego una plaza en las semifinales del Mundial de Clubes, donde, previsiblemente, se pueden topar con otro de esos equipos que es un seguro de vida en este tipo de torneos, el Real Madrid.

El gran favorito

Y es que, aunque Bayern y Real Madrid sean posiblemente los clubes más históricos del fútbol europeo, el que parte como favorito en este triunvirato para alcanzar la final del próximo 13 de julio en el MetLife Stadium es el PSG. El fútbol tiene muy poca memoria, es cierto, pero es muy difícil olvidar lo que viene haciendo el equipo dirigido por Luis Enrique en estos últimos meses. Los franceses culminaron su proyecto con la consecución de la Champions ante el Inter hace tan solo unas semanas, precisamente en el estadio del que será su próximo rival en la cita mundialista. Los franceses cuajaron una final impecable, de principio a fin, desdibujando a un Inter que parecía un juguete a merced de los hombres de Luis Enrique.

Luis Enrique, entrenador del PSG. / EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

Con esa condición se presentaron en este Mundial de Clubes, y no solo no la han perdido, sino que la están reafirmando. En la primera jornada apabullaron al Atlético de Madrid, como ya hicieran ante el conjunto interista. Después, llegó la derrota ante Botafogo, que se ha convertido en uno de los grandes descubrimientos del torneo. "Creo que Botafogo es el equipo que mejor nos ha defendido en toda la temporada, tanto en Liga como en Champions. Fueron eficientes y solidarios. Jugaron muy bien. No nos esperaron en bloque bajo desde el principio, tuvieron oportunidad de hacer transiciones y marcaron un gol con una gran acción de Igor Jesus que les dio mucha moral. Les felicito", explicó el técnico del conjunto francés, poniendo en valor el nivel de los brasileños.

Después del bache atravesado en el encuentro ante Botafogo y, posteriormente, ante Seattle Sounders, llegó la recuperación del campeón de Europa. Ante el Inter Miami, ya en octavos de final, los de Luis Enrique volvieron a mostrar su mejor versión, aquella que amedrentaría a cualquier equipo del planeta. Ha quedado claro que el PSG se ha tomado un respiro en este Mundial de Clubes, para afrontar el tramo decisivo del campeonato en plenas condiciones.

Un 'coco' en semifinales

Ahora, los parisinos afrontan su partido más complejo hasta el momento en este Mundial de Clubes. El Bayern Múnich, pese a no ser el rodillo que temporada tras temporada dominaba con puño de hierro la competición local y, en ocasiones, la europea, sigue siendo uno de los mejores equipos del viejo continente. Se presentó a esta cita con un extravagante 10-0 ante Auckland City, pero finalmente sucumbió ante el Benfica y perdió la condición de líder de grupo. Esto le ha desplazado al lado duro del cuadro, donde se encuentra con el PSG y, muy posiblemente, con el Real Madrid. El equipo de Vincent Kompany atraviesa un período de reconstrucción en el que todo pasa por Harry Kane, máxima figura y gran goleador de los bávaros. El ariete inglés fue decisivo en la victoria de los alemanes ante el Flamengo en octavos de final. Este encuentro estará marcado por los precedentes previos entre estos dos equipos. El más importante, la final de la Champions de 2020, cae del lado de los alemanes. Posteriormente, se encontraron en una eliminatoria de cuartos de final que se saldó en favor de los parisinos. Nuevamente, en los octavos de final de 2023 el duelo se lo llevó el Bayern Múnich. Y esta misma temporada también llegaron a enfrentarse. Los parisinos visitaron el Allianz Arena y cayeron derrotados 1-0 en la quinta jornada de la liguilla de la Champions.

El vencedor del PSG - Bayern Múnich se cruzaría con el Real Madrid en semifinales. / EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

Si el Real Madrid hace los deberes y consigue eliminar al Borussia Dortmund en los cuartos de final, independientemente del vencedor entre franceses y alemanes, se encontraría con un hueso duro de roer en semifinales, como no podía ser de otra manera en un torneo de esta magnitud. Los de Xabi Alonso, en caso de toparse con el PSG, afrontarían un duelo marcado por el morbo. Kylian Mbappé se reencontraría con su ex equipo tan solo un año después del adiós. Además, hay que añadir que los parisinos son los campeones de Europa, destronando a un Real Madrid que lo fue en 2024. En caso de que los bávaros consigan imponerse al conjunto francés, los blancos tendrán en frente a uno de sus rivales históricos en la Copa de Europa. Lo que se antoja insalvable es que, si los blancos logran el pase, se medirán ante el 'nuevo' campeón o, por el contrario, escribirán un nuevo capítulo de la historia del clásico europeo.