¿Qué jugadores del Real Madrid llegan apercibidos de sanción al partido ante el Borussia Dortmund?

El Mundial de Clubes llega a su punto álgido y, con ello, las eliminatorias que decidirán el título. El Real Madrid de Xabi Alonso ya está en cuartos de final, donde espera un viejo conocido de los blancos, el Borussia Dortmund. Ambos conjuntos repetirán la que fuera la final de la Champions 2024, que acabó con La Decimoquinta en las vitrinas del Santiago Bernabéu. Han pasado tan solo unos meses, pero las cosas han cambiado, y mucho, en los dos equipos. Ninguno de los dos entrenadores presentes en dicha final estarán este sábado sobre el césped del Met Life Stadium de New Jersey (sábado, 22:00 horas), tampoco estarán Matts Hummels y Nacho, capitanes de ambos conjuntos. Madridistas y borussers se reencuentran en un partido que todo futbolista querría jugar, al igual que un hipotético de semifinales ante Bayern Múnich o PSG. Pero hay un jugador en las filas del conjunto blanco que se podría perder el choque de semifinales si viera una cartulina amarilla ante el conjunto alemán.

Vinicius, apercibido de sanción para el encuentro de semifinales del Mundial de Clubes. / EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Vinicius, en riesgo

Ese nombre no es otro que Vinicius Jr. El brasileño arrastra una tarjeta amarilla desde el debut en el torneo ante Al Hilal. El colegiado no dudó en sancionar al extremo del Real Madrid tras simular en una acción del partido. Por ello, tal y como indica el reglamento en los torneos FIFA, “si un jugador o miembro del cuerpo técnico fuera amonestado en dos partidos diferentes, se le impondrá una suspensión de manera automática y no podrá participar en el siguiente partido de su equipo". Si Vinicius viera una cartulina amarilla ante el Borussia Dortmund no podría ser de la partida en el duelo de semifinales ante PSG o Bayern Múnich.

Sería, sin duda, una baja muy sensible para el conjunto dirigido por Xabi Alonso, que ya vio como perdió a Mbappé durante toda la fase de grupos, aunque en este caso el motivo se debiera a un virus estomacal. El técnico tolosarra está empezando a imponer su modelo de juego y cada partido es clave para crecer como equipo. La baja del brasileño sería la única del conjunto blanco, debido a que ningún otro futbolista se encuentra apercibido. Cabe destacar que si alguno de los jugadores del Real Madrid viera una tarjeta roja sí que se sería sancionado, pese a no estar apercibido.

¿Cuándo se ‘limpian’ las tarjetas en el Mundial de Clubes?

Otra de las preocupaciones de jugadores y entrenadores una vez arrancan las eliminatorias es conocer en qué fase se 'limpian' las cartulinas amarillas. El reglamento explica que "en la competición no se acumularán las tarjetas amarillas después de cuartos de final". De esta forma, una vez finalizado el encuentro ante el Borussia Dortmund, ninguno de los futbolistas de la plantilla del Real Madrid podría perderse la hipotética semifinal o final. Al igual que en el caso anterior, una tarjeta roja cambia todo lo anterior y condenaría al futbolista que la reciba a ser sancionado.

Raúl Asencio recibió una tarjeta roja en el encuentro ante Pachuca. / AP Photo/Chris Carlson

A la espera de Carvajal y Militao

Más allá de la posible baja de Vinicius para el encuentro de semifinales, el Real Madrid sigue esperando a dos jugadores clave en los éxitos de las últimas temporadas. Dani Carvajal y Eder Militao ya cuentan con el alta médica de sus respectivas lesiones en el ligamento cruzado anterior de la rodilla, pero aún no disponen del famoso 'alta competitiva' necesario para poder disputar encuentros de primer nivel. El lateral español regresó a una convocatoria 269 días después de su lesión ante el Villarreal. “Estoy deseando volver a jugar, pero con cautela”, afirmó Carvajal. “Cuando estás tan cerca de competir, te dan cosillas en el estómago. Si me sueltan ahí, voy al 100% a nivel de confianza”, añadía el lateral durante la previa del último encuentro ante la Juventus.

El central brasileño está siguiendo la misma línea que Carvajal. Ya cuenta con el alta médica y lleva varios entrenamientos con el grupo, pero aún no ha gozado de minutos sobre el césped. Ambos futbolistas han experimentado períodos de recuperación muy extensos y, por el momento, no se espera su participación de cara a este Mundial de Clubes.