Carmen González (Real Instituto Elcano): “La inmigración es un reto muy importante para la integración de cualquier país”

La población inmigrante en España supera ya los nueve millones de personas y crece a un ritmo de 600.000 personas anuales desde el fin de la pandemia. A día de hoy, los migrantes se han convertido en una pieza fundamental del mercado laboral español y su integración en él es fundamental para mantener nuestro sistema.

Con la idea de radiografiar y tomar el pulso a la situación actual de las personas inmigrantes en España y su penetración en el sistema laboral español, Carmen González Enríquez, investigadora principal del Real Instituto Elcano, y su compañero e investigador, José Pablo Martínez, han publicado un informe del que se han extraído algunas conclusiones fundamentales para entender la relación entre estos dos factores.

“La inmigración es un reto muy importante para la integración de cualquier país, además en esto España es excepcional”, apunta la investigadora Carmen Gónzález durante su intervención en el videopodcast ‘Claves de actualidad’. Asegura que “España está recibiendo y ha recibido en lo que va de siglo un porcentaje de inmigración muy superior a la que ha recibido la media de los países de la Unión Europea y, en general, son números excepcionales”. Asimismo, reclama que “hay pocos países en el mundo que reciben inmigración con tanta intensidad como lo ha hecho y lo sigue haciendo España".

Entre las principales conclusiones del estudio, refiere la investigadora del Real Instituto Elcano, una de ellas es “el alto número de llegadas de personas que están necesitadas de ocuparse, que necesitan empleo”. Porque la diferencia, puntualiza, es que “mientras los parados españoles tienen una red de apoyo en sus familias y el Estado de Bienestar, los inmigrantes no tienen esa opción y una vez que tienen permiso para trabajar están obligados a hacerlo porque es la única forma de sobrevivir en nuestro país”.

A renglón seguido, la investigadora señala que la llega de estas personas “hace que se creen ofertas de empleo que no habrían existido si no tuviéramos ese volumen de inmigración”, como por ejemplo el sector hotelero, que “sería de mucho menor tamaño si no hubiéramos llegado a nueve millones de personas en 35 años”.

Nivel educativo

En cuanto al nivel educativo de la población extranjera que llega a nuestro país, González aclara que “hay que generalizar porque la población inmigrante se compone de muchos orígenes y realidades distintas": “No podemos comparar a aquellos que provienen de Francia, Alemania, Italia o Reino Unido con los que vienen de Marruecos, Senegal o Ecuador”.

Además, detalla que dependiendo de estos factores “van a parar en sectores productivos distintos”. En este punto pone de manifiesto que aquellos migrantes que provienen de países con una renta per cápita media semejante o mayor que la española acaban en sectores con altos salarios y buenos puestos de trabajo. No pasa lo mismo con aquellos que provienen de países más pobres, que acaban ocupando sectores que requieren, sobre todo, fuerza física, largas dedicaciones horarias, y de los que reciben bajos salarios”. En definitiva, reconoce, “se produce una dualización del mercado de trabajo” y esto tiene que ver, según Carmen González con su nivel educativo, porque “obviamente los inmigrantes procedentes de países de baja renta per cápita vienen con un menor nivel educativo”.

Actualmente, los sectores que más dependen del empleo migrante son el sector turístico y el hostelero. “Un 45% del empleo en la hostelería ahora es empleo migrante”, recalca la especialista del Real Instituto Elcano. También destaca la relevancia de empleos como el de servicio doméstico “crucial para las mujeres inmigrantes”, que ocupan ya el 72% del sector. Otras industrias como la construcción, la agricultura, el pequeño comercio o la gran distribución también forman parte de los sectores clave para la población migrante.

Integración generacional

En el informe, los investigadores abordan otros y factores que afectan a su integración social concluyen que actualmente “la tercera parte de los alumnos de primaria y secundaria obligatoria en nuestro país son inmigrantes”, y advierten que "el peso de la población migrante en la población española va a aumentar mucho más de lo que ya es ahora”.

Carmen González resalta un dato “muy preocupante que son los resultados educativos” y que pueden llevar a “riesgo de fracaso de integración de las siguientes generaciones porque presentan una alta tasa de abandono escolar”. Y esto no solo preocupa desde la perspectiva de una integración igualitaria sino por el riesgo al desempleo que supone.

En definitiva, “estamos caminando hacia una sociedad donde hay un alto riesgo de encontrarnos con tasas de paro estable, pero mantenido durante años y años de personas que han llegado aquí como hijos de inmigrantes o como inmigrantes ellos mismos, y que no tienen un nivel educativo suficiente para encontrar buenos puestos de trabajo”.

Disminución de la natalidad

Otro de los aspectos que se recogen en este informe es la “preocupante y rapidísima disminución de la natalidad de las mujeres autóctonas”. La experta manifiesta que “se están produciendo cambios a toda velocidad que nos llevan, a la extinción a corto o a medio plazo de la población originaria española”. Esto lleva a preguntas como "¿quién va a pagar las pensiones de las próximas generaciones?", que de momento, están en el aire porque “si los salarios de la mayoría de los inmigrantes son bajos porque están en sectores de poca productividad, el sistema de pensiones no puede mantenerse”.