El turismo en Madrid teme resentirse tras los colapsos en Barajas y Atocha: "No podemos seguir dando una imagen tercermundista"

Los colapsos ocurridos en la estación de Atocha y el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas en los últimos días no han dejado otra cosa que imágenes de hacinamiento y caos en dos puntos claves para el turismo en la capital. El pasado martes, una avería en la línea entre Madrid y Andalucía que duró cerca de 15 horas afectó a unas 15.000 personas. 24 horas después, un fallo informático en el control de pasaportes sumado al aumento de vuelos por la operación salida, provocaba intensas aglomeraciones en Barajas. En pleno fin de semana del Orgullo, la realidad del turismo en la capital podría verse afectada. “Se trata de una fecha en la que Madrid se llena de gente y la imagen que estamos dando es absolutamente propia de un país del tercer mundo. Es increíble que en tan poco tiempo se haya hecho tanto mal a infraestructuras claves para el país y su imagen en el exterior”, señala Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid a este periódico.

El desorden y la confusión en la T4 han hecho que varios pasajeros hayan perdido sus vuelos a lo largo de la semana. “Valoramos muy negativamente lo ocurrido en Barajas y Atocha, pero es una situación que se viene repitiendo durante mucho tiempo lamentablemente”, defiende Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo, quien critica que en años anteriores, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue advertido de la situación que se vive en Barajas durante estas fechas. “Todos sabemos por experiencia que hay días clave en la entrada y salida de pasajeros y volumen que hay en todos los aeropuertos españoles, así como en las principales estaciones de ferrocarril y AVE”, suma. Era el propio ministro quien, este jueves, justificaba la saturación acontecida en las instalaciones aludiendo a un problema informático puntual en las aplicaciones empleadas por la Policía Nacional, así como al incremento de vuelos en una misma franja horaria.

“Más de 20 por hora”, según aseguraba el sindicato policial JUPOL, que desmentía la falta de personal y culpaba a AENA de la planificación: “Es una cifra inasumible con los medios e infraestructuras que tiene el aeropuerto. Duplican los vuelos sin duplicar las infraestructuras. Su previsión ha sido nula”. David Gutiérrez, portavoz del sindicato policial CEP, aseguraba este jueves en Buenos Días Madrid que “las excusas de Interior son muy malas” y que el pasado miércoles “más de 6.000 personas estaban hacinadas por la escasez de efectivos policiales en una época de muchos viajes”. “Sólo siete de 17 cabinas de control fronterizo estaban ocupadas,lo que demuestra la falta de previsión”, expresaba. AENA, por su parte, señala a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que no harán una valoración de lo acontecido o de posibles escenarios que puedan surgir porque “los controles de pasaporte están gestionados por la Policía Nacional y el Ministerio del Interior”. “Nosotros lo único que hicimos fue colaborar con ellos en el control de pasajeros”, añaden.

Repartir la culpa

Al mismo tiempo, la Mesa de Turismo pone el foco en el Presidente del Gobierno, a quien se refieren como “el más responsable de todos”. “Además, el ministro de Transportes, Óscar Puente y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. También AENA, que es la empresa propietaria de los aeropuertos españoles y, por tanto, de su funcionamiento”, suma Molas. En plena operación salida, los altercados ocurridos en Atocha y Barajas podrían afectar directamente al turismo en la primera semana de julio: “Afecta a Madrid pero también a la marca España, a la imagen de uno de los países con mejor competitividad turística del mundo. Nuestros competidores aprovecharán cualquier coyuntura para desacreditarnos y mejorar sus previsiones. Solo podemos presionar y exigir a las autoridades correspondientes que tienen que dedicarse a la gestión activa de las infraestructuras de transporte españolas”. Transportes recriminó este pasado jueves a Interior la falta de efectivos policiales mientras Interior lo achacó al fallo informático.

Juan Molas coincide con la Delegada, Marta Rivera de la Cruz, en que Madrid proyecta desde hace días una imagen “tercermundista”. Además, señala que, pese a no saber el volumen de pasajeros que se moverán a lo largo del fin de semana, su experiencia le dice que en estas fechas “se incrementan en un alto porcentaje la salida de vacaciones de gran parte de la población”. “Aproximadamente de un 30% del total de vacaciones estivales”, apunta. El resto se producirán a lo largo del mes de agosto, así como a inicios de septiembre. “Lamentamos por quienes han sufrido las consecuencias. Las soluciones están en la OCU y en los seguros de viaje para que puedan luego, al menos, compensar económicamente la pérdida que han sufrido”, zanja.

"Un infierno"

Una situación que algunos achacan a la falta de medios en el control de pasaportes no solo en Madrid, sino en todos los aeropuertos de España. “El número de turistas internacionales que requieren controles ha aumentado en los últimos años, especialmente aquellos que vienen de América Latina, Estados Unidos y Reino Unido. Cada vez son más y no se está incrementando el personal en los aeropuertos. Venimos denunciando año tras año la problemática e incluso mandamos una carta al Ministerio del Interior con esta petición”, subraya César Gutiérrez, presidente de la Federación Madrileña Agencias de Viajes. La solución fue aumentar el número de máquinas automáticas, no de personal: “Si vuelve a ocurrir nos pondremos en contacto de nuevo. A España van a llegar casi 100 millones de visitantes internacionales, por lo que habrá que tener en cuenta los medios que hay”.

Con el fin de semana a la vuelta de la esquina, Gutiérrez no cree que vaya a haber nuevas cancelaciones, aunque no descarta la formación de colas y aglomeraciones en menor medida. “Para las agencias de viajes es un infierno. Nuestros clientes se han quedado en Madrid y no han podido volar a sus destinos. Aunque la aerolínea en sí tiene unas obligaciones, los clientes al final nos llaman para que les arreglemos todo. Es un sobretrabajo en un momento de estrés, porque la gente se siente desamparada y para nosotros es un lío. Nosotros estamos ayudando como subsidiarios, pero tenemos mucho trabajo en estas fechas como para intentar arreglar los problemas de las aerolíneas porque nuestros clientes se han quedado tirados”, admite.

En relación a los incidentes en Atocha, el presidente culpa a ADIF de “no haber sabido llevar el aumento de las frecuencias de alta velocidad con Ouigo, Irio y AVE. Cuando solo había un operador, todo funcionaba relativamente bien”. “Se tienen que habilitar más infraestructuras, tener un mejor mantenimiento y control. El transporte ferroviario está perdiendo todo su prestigio y eso sí que nos preocupa, porque la Red de Alta Velocidad en España es un atractivo para los turistas”, aclara. Gutiérrez espera que el fin de semana se desarrolle con máxima normalidad , ya que si no, “la falta de previsión será total”.