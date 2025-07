San Fermín también se vive en Madrid: celebra el chupinazo en este rincón de la capital

Las Fiestas de San Fermín -- declaradas Fiesta de Interés Turístico Internacional -- se celebran anualmente desde hace siglos en la ciudad de Pamplona. No obstante, su fama mundial llegó hace tan solo unas décadas, especialmente tras la difusión que el escritor Ernest Hemingway otorgó a los sanfermines en su obra Fiesta. Durante su celebración, la ciudad pasa de tener unos 200.000 habitantes a acoger a casi dos millones de personas entre el 6 y el 15 de julio.

Nacida en plena Edad Media como fiesta cristiana, la fiesta homenajea desde el siglo XII al patrón de la ciudad. Actualmente, los festejos han perdido mucho de su componente religioso, aunque la procesión y la jota que se canta al santo siguen siendo muy concurridas.

El chupinazo marca el inicio de la fiesta

Cada 6 de julio, el tradicional 'chupinazo' señala el arranque de los festejos en Pamplona. A las doce del mediodía, desde el Ayuntamiento, un cohete es lanzado al cielo para júbilo de los miles de personas que allí que congregan.

El origen de esta tradición se remonta a inicios del siglo XX, cuando el Gobierno municipal empezó a contratar a una empresa de pirotecnia para inaugurar los días de fiesta. La iniciativa fue ganando adeptos, hasta el punto de atraer a miles de personas llegadas de toda España, que no se quieren perder el momento.

Desde 1940 se lleva a cabo en el edificio del Palacio Consistorial, y cada año se otorga a una persona diferente el honor de prender la mecha.

¿Dónde celebrar el chupinazo en Madrid?

Miles y miles de personas siguen cada año en directo desde sus hogares la retransmisión de este momento. Otros, no obstante, prefieren acudir a determinados rincones de su ciudad que guardan algún tipo de relación con San Fermín.

Es el caso de Madrid, donde decenas de navarros y adeptos a la fiesta acuden cada 6 de julio a la Parroquia de San Fermín de los Navarros, en las inmediaciones del Paseo de la Castellana, para celebrar el esperado vuelo del cohete.

Así pues, si no puedes acudir a Pamplona pero quieres vivir San Fermín de una forma especial, no dudes en desplazarte a la zona de Rubén Darío. Y no olvides, por supuesto, tu camiseta blanca y pañuelo rojo.