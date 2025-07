Cómo reclamar nota en la PAU extraordinaria de Madrid: pasos y plazos

La convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha llegado a su fin esta tarde. Hoy, viernes, la Selectividad 2025 echaba el cierre con el turno de las situaciones 'especiales'. Esto es, dar la oportunidad a los estudiantes de examinarse de aquellas asignaturas que les hayan coincidido con otras en los días previos, así como garantizar su evaluación a esos alumnos que en las últimas jornadas hayan sufrido algún problema de salud o hayan pasado por algún percance que requiera una atención específica.

Tras unos días de tensa espera, el próximo jueves 10 de julio -- a las 12 horas del mediodía -- los aspirantes conocerán las calificaciones obtenidas en las distintas materias. Y a buen seguro, como ocurre cada año, no todos quedarán plenamente satisfechos con el resultado logrado.

¿Cuándo reclamar tu nota de la PAU?

Si eres de esos que no queda del todo contento con la calificación obtenida en alguno de tus exámenes, tranquilo, no todo está perdido, ya que existe la posibilidad de reclamar nota.

Cada estudiante tiene la opción de pedir la revisión de su ejercicio. Eso sí, la petición debe realizarse los días 11, 14 y hasta las 23:59 h. del 15 de julio.

Pasos para reclamar tu nota en la PAU

Los examinadores corrigen cientos de ejercicios en pocos días, y no es demasiado raro que en algunos casos cometan errores durante el proceso. Así pues, si no has quedado satisfecho con tu calificación, no dudes en pedir una revisión. Es tan sencillo como seguir los siguientes pasos:

Accede al sistema de reclamación en la web de la universidad en la que te examinaste. Identifícate con tu DNI o NIE y accede al área de 'Calificaciones y reclamaciones'. Escoge las asignaturas que deseas revisar y realiza la solicitud online a través de la plataforma universitaria.

Al cumplimentar estas directrices, un segundo corregidor verificará si el primero pudo cometer algún fallo en la evaluación de la prueba. Un apunte importante a tener en cuenta es que, al hacer esta petición, la nota final que obtengas se calculará mediante la media entre la calificación otorgada por uno y otro. Así pues, la nota puede subir o bajar. Por otro lado, si la diferencia entre ambas correcciones fuera de más de dos puntos, se realizará automáticamente una tercera que se sumará a la media.

Una vez recibido el resultado final del proceso, quedará la vía judicial para interponer una queja. En un plazo de dos meses a contar desde el día de la resolución definitiva, la persona afectada podrá presentar un recurso contencioso-administrativo.