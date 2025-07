Madrid será la segunda autonomía que más menores migrantes acogerá desde Canarias, Ceuta y Melilla

Tras meses de debate, reuniones sectoriales fallidas y constante polémica, el Ministerio de Juventud e Infancia ha trasladado a las comunidades autónomas el número de menores migrantes no acompañados que las comunidades peninsulares tendrán que acoger desde Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La Comunidad de Madrid, con 647, será la segunda región que más menores reciba desde los territorios en contingencia migratoria. La cifra no incluye a los 400 menores solicitantes de asilo que el Gobierno anunció que reubicaría en Madrid desde Canarias. Estos 400 menores no pasan a la tutela de la Comunidad, sino que es el Estado quien se hace cargo de ellos. Presumiblemente, se alojarán en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo de Alarcón.

En relación con el reparto hoy decidido, supera a Madrid en número Andalucía, que tendrá que acoger a 30 más, un total de 677, y le sigue inmediatamente la Comunidad Valenciana, con 571, las tres gobernadas por el PP. El País Vasco no tendrá que recibir a ninguno, mientras que Cataluña acogerá a 31. Las cifras se aproximan bastante a las que dio Junts cuando informó de que había alcanzado un acuerdo con el Gobierno para la reforma de la Ley de Extranjería que establece los criterios para este reparto. Entonces, se avanzó desde la formación independentista, Cataluña recibiría a entre 20 y 30 menores y Madrid, alrededor de 70.

Entre los criterios contemplados para establecer ese reparto se consideran aspectos como la población de cada comunidad autónoma, su renta per cápita o su tasa de paro, pero también el dimensionamiento estructural del sistema de plazas de su red de atención a menores tutelados o el esfuerzo de acogida ya realizado. En función de la aplicación de esas condiciones ha establecido el reparto el ministerio.

En total, el número final de menores a reubicar en la Península es de 3.975 menores, de los que la mayoría, 3.355, se encuentran actualmente en Canarias. Otros 445 de estos menores están en Ceuta y en Melilla, 175. Un territorio entran situación de contingencia migratoria, extraordinaria, lo que activa el mecanismo de reubicación para proteger a la infancia, cuando el número de menores migrantes no acompañados que tutela triplica su capacidad ordinaria de acogida.

La reforma de la Ley de Extranjería contempla también que el Estado habilite un fondo para financiar tanto los gastos de ejecución de los traslados como los costes relacionados con la acogida inicial en las comunidades de destino y una cuantía para cubrir los costes por sobreocupación si en la comunidad de acogida se excede la capacidad ordinaria de su sistema de protección.

De ese fondo, de 100 millones de euros, Madrid es también la segunda comunidad que más aportación recibirá, en concreto 15,8 millones de euros, de los que 8,4 millones corresponden a los costes de acogida inicial y los más de 7,3 millones de euros restantes, a los derivados de sobreocupación. La comunidad que más dinero recibirá será Canarias, un total de 24 millones. Cinco millones corresponden a los gastos de traslado y 19 millones, a los costes por la sobreocupación.

Desde la Comunidad de Madrid se han criticado abiertamente los criterios establecidos para el reparto, tachado de "ilegal" por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila. "Sánchez vuelve a cocinar unos criterios subjetivos para dejar fuera del reparto ilegal de menores a País Vasco y Cataluña. Son criterios de salvamento del sanchismo", ha asegurado.

La Comunidad de Madrid es una de las que han recurrido ante el Tribunal Constitucional el real decreto por el que se reformaba la Ley de Extranjería para regular estos traslados. "El Gobierno de Sánchez continúa con su huida hacia adelante tras su manifiesta incapacidad de gestión de una crisis migratoria que dura ya casi dos años", trasladan desde su departamento.