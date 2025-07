Qué hacer en Madrid esta semana: la 'Carmen' de La Fura dels Baus, vuelve La Terraza Magnética, Escenas de Verano en toda la Comunidad...

Madrid no tendrá playa, pero a cines de verano no le gana nadie. Desde que se popularizó esta buena costumbre ligada al estío, cada año la capital da la bienvenida a nuevas propuestas con programaciones que buscan contentar a todos los públicos. Desde el cine comercial y los clásicos de Cibeles de Cine al concepto retro de los Autocines o ciclos diseñados para satisfacer a los amantes del cine de autor. Entre las últimas incorporaciones a la agenda cultural de la ciudad, cabe destacar el programa que nos tiene preparado el Cine Doré en sus sesiones nocturnas al aire libre, que se extenderán hasta el 31 de agosto. Este año se podrán degustar -además de bebidas fresquitas en su bar- un puñado de títulos englobados en varios ciclos que van desde una retrospectiva dedicada al irreverente cineasta Jess Franco, compuesta de seis títulos en alta definición y con los cortes que fueron censurados en su día; un homenaje al actor recientemente fallecido Gene Hackman, con películas como La conversación, Poder absoluto o El último golpe; y un programa que reivindica el espíritu lúdico del séptimo arte, con cintas repletas de rompecabezas y acertijos como La huella, The Game o Synecdoche, New York, entre otras.